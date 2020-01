Cae "El Lunares", uno de los principales operadores de La Unión Tepito

Uno de los presuntos narcomenudistas más buscados de Ciudad de México, Óscar Andrés Flores Ramírez "El Lunares" fue detenido por agentes de la Policía capitalina en Hidalgo.

"El Lunares" es socio de La Unión de la B y se convirtió en uno de los objetivos prioritarios del Gobierno local tras el polémico operativo que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2019 en el 33 de Peralvillo, en Tepito, donde 31 personas fueron detenidas y posteriormente liberadas.

Óscar "El Lunares" comenzó como narcomenudista al servicio de Francisco Javier Hernández Gómez "Pancho Cayagua", cabecilla de la entonces Unión Tepito.

Era el más joven de los distribuidores de "Pancho Cayagua" que de a poco fue armando su propio grupo delictivo, además de ser oriundo del barrio de Tepito.

Cuando, en octubre de 2017, "Pancho Cayagua" fue asesinado en la Gustavo A. Madero, "El Lunares" quedó sin protección y tuvo que alinearse con el nuevo cabecilla de La Unión, José Alberto Maldonado López "El Betito", jefe absoluto del grupo criminal.

Actualmente, el brazo derecho de "El Lunares" es una mujer con antecedentes penales apodada "La Chofis", vinculada también con el cobro de extorsiones a comerciantes del Barrio Bravo, la cual está libre.

"El Lunares" ha librado ya varios operativos en su contra, como el del pasado 15 de agosto pasado, cuando policías federales y de Investigación irrumpieron en el 30 de la calle Estanquillo, donde hubo detonaciones de arma de fuego y un empleado administrativo de la Procuraduría perdió la vida, consta en el expediente FCH/CUH-3/UI-1S/D/0346/08-2019.

Esa vez eludió el arresto y también en abril, cuando agentes de la PGJ adscritos a Cuauhtémoc 3 rodearon a "El Lunares" en un sepelio que se llevaba acabo en Paseo de la Reforma y Flores Magón, en la colonia Guerrero.

Se había creído que "El Lunares" era cabecilla de la Unión e inclusive así era identificado por autoridades capitalinas y federales, pero a últimas fechas, derivado de indicios encontrados en el 30 de Estanquillo, entrevistas a sus cómplices detenidos y a líderes del grupo criminal en el Reclusorio Oriente, se sabe que solo paga una cuota mensual por usar el nombre de La Unión en sus actividades.

"El Lunares" nunca fue parte de los fundadores de la organización a principios de 2010 ni tampoco de la estructura que heredó el poder luego de las detenciones de Ricardo López Castillo "El Moco" y la muerte del propio "Pancho Cayagua"; dicha estructura es encabezada por "El Betito" y le siguen David García Ramírez "El Pistache"; "El Elvis", "El Manzanas", "El Jamón", "Huguito"; "Mi Jefe", "Irving", "El Chori" y "El Uriel".

El principal rival de "El Lunares", consta en expedientes de la PGJ, es Carlos Villafán, cabeza de una longeva familia dedicada a la venta de droga en Tepito, cuya esposa fue asesinada en un atentado contra él en Azcapotzalco, en febrero de este año.

Otro de sus oponentes es "El Fabián", de la Ronda 88, en la colonia Peralvillo, quien también ha sorteado algunos intentos de asesinarlo.

"El Lunares" fue detenido en Tolcayuca, Hidalgo, mediante una operación conjunta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, autoridades informaron que se dio cumplimento a las órdenes de cateo de dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan Téllez, donde se logró la de tención de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias "El Lunares", el cual mediante labores de investigación e inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es considerado líder de una facción de "La Unión de Tepito", responsable de la venta y distribución de droga, así como uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México.

Óscar Andrés Flores Ramírez, de 30 años de edad, con fecha de nacimiento 5 de octubre de 1989, es originario de la Ciudad de México, cuenta con una orden de aprehensión vigente, por el delito de Privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro exprés agravado, emitida el 30 de noviembre de 2019, por el Juzgado Centésimo Décimo Cuarto de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.

Flores Ramírez, "El Lunares", se convirtió en uno de los líderes de la organización delictiva "La Unión de Tepito" gracias a su alto grado de violencia, e influencia en grupos de narcomenudistas, ya que funge como su principal proveedor de droga.

El 22 de octubre de 2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, implementó un operativo en el inmueble ubicado en la calle Peralvillo, número 33, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, donde se logró el aseguramiento de varios departamentos utilizados como bodegas y casas de seguridad, donde se incautó lo siguiente:

· Dos toneladas aproximadamente de marihuana.

· 18 kilogramos de cocaína empaquetados en bloques con cinta canela.

· Una bolsa de crystal.

· 12 armas de fuego cortas de diversos calibres.

· Siete armas de fuego largas de diversos calibres.

· Diversos cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.

· Un lanza cohetes.

· Siete granadas de diversos tipos.

· Chalecos balísticos

· Numerario de diversas denominaciones.

De igual forma, en uno de los inmuebles se encontró un altar con artilugios representativos de santería y huesos con la morfología propia de restos humanos, contabilizados de la siguiente forma:

· 35 mandíbulas

· 27 dientes

· 36 cráneos

· 32 huesos largos humanos

En continuidad a lo anterior, derivado de labores de inteligencia e investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad México, se sabe que "El Lunares", tras el operativo realizado por esta Secretaría, cambió su residencia al estado de Hidalgo, desde donde ordena y coordina diversas actividades delictivas en la Ciudad de México, entre las que destacan el tráfico, venta y distribución de drogas, principalmente, así como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, entre otros, además, pretendía iniciar actividades delictivas en el estado de Hidalgo.

Este hombre es apoyado por su padre Dionisio Flores Valle, quien coordina actividades delictivas en la zona centro de la Ciudad de México, principalmente en la colonia Morelos, asimismo, mantiene una alianza con el grupo delictivo liderado por Lenin Jonathan Canchola Martínez y con grupos delictivos que operan en el Centro Histórico, que se dedican a la venta y distribución de droga, así como al cobro de piso y extorsión de comerciantes.

De igual forma, se sabe que "El Lunares" mantiene una fuerte disputa con el grupo delictivo Fuerza Anti Unión de Tepito, incluso, este último fue el responsable del homicidio de tres de sus familiares y colaboradores, ocurrido el 10 de octubre de 2019 en las inmediaciones del mercado San Camilito en la Lagunilla, hallando los cuerpos sin vida el 14 de octubre, en las inmediaciones de Ecatepec, Estado de México.

Asimismo, "El Lunares" mantenía una amplia red de protección institucional por parte de autoridades de seguridad pública y cuenta con un grupo de sujetos encargados de su seguridad, los cuales portan armas de grueso calibre y se trasladan en diversos vehículos en convoy, incluso, en inmediaciones de la calle Peralvillo de la colonia Morelos y en Tepito "El Lunares" se trasladaba a bordo de un racer escoltado por sujetos a bordo de motocicletas y cuatrimotos, de igual forma, mantienen vigilancia permanente desde las azoteas de edificios aledaños para vigilar la presencia de autoridades e integrantes de grupos antagónicos.

"El Lunares" cuenta con diversos departamentos y casas de seguridad ubicados en un mismo condominio, los cuales estaban interconectados de manera interna mediante túneles y pasadizos improvisados, ya que dichos inmuebles son usados como bodegas de droga como cocaína y marihuana.

También se detectó que dichos inmuebles son utilizados como laboratorios clandestinos para el corte de droga y elaboración de dosis para su venta al menudeo, distribuida principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Magdalena Contreras, en la Ciudad de México; y en los municipios de Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.

"El Lunares" es creyente y alabador de "Jesús Juárez Mazo", mejor conocido como "Jesús Malverde", el santo de los narcos; también es partidario de rituales satánicos, colocando grandes altares en donde utiliza cráneos humanos, incluso ordena el homicidio de integrantes de grupos antagónicos para usarlos como ofrenda, también gusta de poseer animales exóticos entre los que se destacan, Guacamayas, Tucanes, y cachorros de Chitas y Leopardos, algunos de estos considerados como especies en peligro de extinción; y es afecto a coleccionar y portar relojes de alta gama y joyería.

Derivado de labores de Inteligencia e Investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se tienen conocimiento, que "El Lunares" eventualmente se trasladaba a su zona de confort en inmediaciones de la calle Peralvillo, utilizando disfraces para no ser reconocido por las autoridades, incluso disfrazándose de mujer para pasar desapercibido, además no utiliza un número telefónico personal, sino que utiliza diversos teléfonos celulares que portan sus colaboradores o incluso gira instrucciones a través de sus colaboradores para no utilizar teléfono celular.

Óscar Andrés cuenta con diversas parejas sentimentales, sin embargo, solo con una de ellas tiene tres hijos, quienes estudian en prestigiosos colegios de alto nivel económico, de igual forma, sus parejas sentimentales se trasladan en vehículos deportivos de lujo y han realizado diversos viajes al extranjero junto con él, como son Nueva York y Los Ángeles.





