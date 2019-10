Cadena de cines niega acceso a joven con perro guía

Un joven con discapacidad visual denunció a través de redes sociales que fue víctima de discriminación por parte de empleados de la cadena de cine Cinépolis en la sucursal Miramontes, en donde le negaron el acceso debido a que acudió con Lancelot, su perro guía.

LEE MÁS: ¿Qué piden los taxistas en sus bloqueos en la CDMX?

Los hechos ocurrieron este lunes 7 de octubre, cuando acudió al complejo y mientras se encontraba en el área de alimentos se le acercó el subgerente para informarle que no podía pasar con su mascota, pues podría importunar a otros clientes.

El afectado intentó explicarle al gerente que Lancelot no es una mascota y que hay leyes que amparan la no discriminación y la inclusión de perros de asistencia; sin embargo, no les importó e insistieron en que podía importunar a los demás y eso era suficiente para negarle el acceso.

La víctima de discriminación expresó su decepción ante la falta de conocimiento y capacitación del personal.

En 2018 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Peros Guía y Animales de Servicio que señala que los canes adiestrados para ayudar a personas con debilidades visuales podrán acceder a cualquier espacio público o privado.

vmff