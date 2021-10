"Cada semana matan a alguien": vecinos de Toluca denuncian violencia al alza

El feminicidio de una mujer de aproximadamente 20 años conmocionó de nueva cuenta a los vecinos de San Diego de los Padres, una comunidad del norte de Toluca donde los asesinatos, violaciones y asaltos, son parte del cotidiano.

Alrededor de las 8:00 de la mañana, el cuerpo de la joven fue encontrado en la calle Andrés Quintana Roo, estaba tirada sin ropa a un costado de una milpa. Los primeros en llegar fueron los policías municipales, quienes acordonaron el lugar en espera del personal del Servicio Médico Forense.

"Lo encontró (el cuerpo) un niño que iba para la escuela, ahí le avisó a su papá pero los vecinos ya no pudimos verla, no sabemos quién es y no sabemos si ya le avisaron a la familia. Lo que nos molesta y nos preocupa es que cada semana aquí matan a alguien", comentaron los habitantes de la zona.

Aún no identifican el cuerpo (Fotografía: Fernanda García)

VIOLENCIA EN AUMENTO

El viernes de la semana pasada, una pareja de novios fue abordada en lo que comenzó como un asalto. Al joven, identificado como Guillermo de 14 años de edad, lo asesinaron sobre la calle Chapultepec, a pocos metros de donde se reportó el feminicidio de este lunes. A ella, también de 14 años, la violaron.

De acuerdo con los reportes, un sujeto abordó a la pareja, los sometió y los amarró con agujetas, cuando abusaba de la joven, Guillermo intentó defenderla y el agresor lo hirió con un arma blanca.

(Fotografía: Especial)

"Ya estamos hartos, cada semana matan a alguien, cada semana es un cuerpo de un vecino. No es justo, queremos que la policía venga a cuidarnos o no nos van a dejar otra que defendernos nosotros, no sabemos quién sigue o cuándo van a ser nuestras hijas. Al municipio simplemente no le importa".

Guillermo fue enterrado este domingo en San Cristóbal Huichochitlán, comunidad vecina. Su ataúd era blanco y generó una ola de indignación. "Con nuestros niños se están metiendo".

ZONA NORTE SUMIDA EN INSEGURIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Además de los delitos del fuero común como asaltos, en la zona Norte de Toluca la Dirección de Seguridad Pública del municipio ha reconocido un aumento en la violencia de género e intrafamiliar.

San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan y San Cayetano Morelos, son las zonas en las que se ha acumulado el número de reportes por la violencia contra las mujeres.

Francisco Antonio García Burgos (Fotografía: Fernanda García)

"Ahí traemos un problema muy severo en todo el municipio. En el 97 por ciento de los casos está relacionado con (el abuso de) alcohol y de drogas, es decir, normalmente es violencia que sucede dentro de la casa, casi siempre entre parejas en donde, uno de los dos -normalmente el elemento masculino- está bajo el influjo del alcohol o de las drogas. Es un problema que tenemos en el municipio que necesitamos prevenir, estamos usando el programa de Ambientes de Paz y Desarrollo como la estrategia de prevención para tratar de contrarrestar esto que está sucediendo", comentó Francisco Antonio García Burgos, director de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca.

BUSCARÁN AUTODEFENDERSE

Ante la ola de violencia que aqueja a la zona norte de Toluca, los vecinos reconocieron que no dejarán que el próximo agresor escape o termine impune, por lo que buscarán conformar grupos de vigilancia por la calle.

"No hay iluminación y hay muchas milpas pero ya quedamos de acuerdo, si uno ve algo sospechoso nos va a alertar a todos, no vamos a dejar que sigan matando a jovencitos, que se aprovechen cuando van a la escuela o cosas así, si la autoridad no quiere venir, bueno, pues haremos que vengan de una u otra manera".

FOCO ROJO EN OTROS DELITOS

Cifras del Semáforo Delictivo del Edomex revelan que en Toluca las extorsiones mantienen una tendencia a la alza con 192 denunciadas de enero a julio. En el mismo periodo se reportaron 340 robos a casa habitación, 881 robos a negocio, 90 violaciones y un feminicidio.

