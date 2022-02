Cabildo de Ecatepec aprobó 5 mil millones de pesos para ejercicio fiscal 2022

Ecatepec.- A media noche y con varios reclamos de los ediles, el Cabildo de Ecatepec aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 por un monto de 5 mil 598 millones 534 mil 733.20 pesos.

La aprobación se realizó con nueve votos a favor y seis en contra durante la Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo organizada en una plataforma virtual.

Durante la sesión, los ediles aprobaron un total de 436 millones 7 mil 937 pesos con 82 centavos.

Previo a la votación, algunos regidores criticaron la premura en que fue organizada la sesión y acusaron de fallas en el sistema que les impidió ingresar de manera puntual a la cita, los últimos en hacerlo fueron el décimo segundo regidor, Fernando Martínez Vargas y el tercer regidor Mario Cervantes, quienes pidieron suspender la reunión al argumentar que no hubo quórum legal.

El primero en solicitar la suspensión fue el propio Martínez Vargas porque dijo que la sesión comenzó con hora y media de retraso, situación que obligaba a reprogramarla.

"Creo que han pasado más de ahora y media para que se lleve esta sesión creo que entraríamos en algo que no es correcto toda vez que estamos violentando el reglamento porque después de media hora se tiene que posponer la sesión para otro día", dijo.

Después intervinieron el octavo regidor Uziel Torres y la segunda regidora Angélica López para defender el quórum virtual.

"Si no se integraron los demás integrantes del Cabildo no es una situación de nosotros iniciamos antes de las 10 y media. Las personas que se acaban de integrar plantean que no hubo quórum no entiendo cómo saben si hay o no si se acaban de integrar", secundó la segunda regidora.

En su intervención, la segunda síndico, María Elena German criticó la premura en que fueron notificados sobre la reunión y la falta de desglose del monto total proyectado para este año.

"Se nos está entregando una información a última hora, incompleto, porque no se nos está dando un desglose de ese presupuesto y no podemos actuar en consecuencia como si lo estuvieramos teniendo a simple vista" dijo.

Tras casi 59 minutos de discusiones y tras varias intervenciones con fallas en el sistema, al final el proyecto fue aprobado por mayoría y el alcalde Fernando Vilchis Contreras dio por terminada la sesión.