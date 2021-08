Cabalgan por la libertad de los injustamente presos; "Queremos amnistía", pidieron

Cabalgar hacia la libertad fue tomado en sentido literal y figurado por los integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad, quienes este jueves de protesta, a caballo gritaron que no pararán hasta que sus familiares salgan de las cárceles mexiquenses, en donde -aseguran- los mantienen injustamente presos.

Continúan pidiendo libertad de sus familiares injustamente presos /Fotografía: Fernanda García

Alrededor de las 11:30 de la mañana salieron del Monumento a Zapata, ubicado en la carretera México-Toluca con dirección al Palacio de Gobierno, en El Centro de Toluca. Algunos iban a caballo, otros en una camioneta, todos gritaban: Libres se los llevaron, libres los queremos.

Inician cabalgata hacia la libertad / Fotografía: Fernanda García

El Sol caía a plomo, pero nada los detuvo. Ni siquiera un retén de la policía estatal del Edomex que buscaba desviar su camino. Se pararon frente a los uniformados y les aseguraron que no los iban a detener, que se iban a quedar varados en el punto, ya sobre Paseo Tollocan, hasta que pudieran pasar sin problemas.

#Metrópoli Comienza la Cabalgata por la Libertad como parte de las movilizaciones que llevan a cabo por parte de #LaRevoluciónDeLosNadie y #HazValerMiLibertad. Se dirigen al campamento donde se lleva a cabo la huelga de hambre desde la semana pasada. #jp https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/UHzS3ToPME — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2021

No pasaron ni cinco minutos cuando los granaderos decidieron replegarse. La orden fue "No a la confrontación".

Sin confrontación, la cabalgata avanzó / Fotografía: Fernanda García

"Llevamos ya nueve movilizaciones, ya se raparon, ya dieron su sangre, ya iluminamos la noche, nos manifestamos, gritamos, hoy hay compañeros haciendo huelga de hambre y los oídos siguen sordos. Le estamos pidiendo al gobernador Alfredo del Mazo Maza y al presidente del Poder Judicial del Estado de México que le den la libertad a, por lo menos, los 25 que ya cuentan con el dictamen de violación al debido proceso por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México", comentó Antonio Lara Duque, abogado fundador del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero", que es el colectivo que ha dado acompañamiento a los casos de aquellas personas víctimas de la fabricación de delitos.

La cabalgata avanzó sin otro contratiempo por Paseo Tollocan, tomaron la Lateral justo antes de llegar a la desviación hacia Pilares lo que permitió el avance fluido por los carriles centrales, pues por más de una hora y media el tránsito se vio afectado. En ningún momento las consignas dejaron de resonar por los municipios de Lerma, Metepec y Toluca. Al llegar a Hidalgo revisaron el fuego de su reclamo: "¡Queremos Amnistía!".

#Metrópoli Llega cabalgata por la Libertad al primer cuadro de Toluca, Edomex. Bloquean calles principales. Se espera que lleguen más personas a sumarse a huelga de hambre. #jp https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/dzrjtBOtOF — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2021

"Estamos cansados de la fabricación de culpables, de que nos quiten a nuestros familiares por ser pobre, ya no lo vamos a permitir, no nos vamos a cansar de luchar por ellos, llevamos años en la lucha, no nos van a detener", comentaron los familiares.

Fotografía: Fernanda García

La lucha, añadieron, es porque tienen a hermanos, padres, esposos, esposas... injustamente presos y por delitos que no cometieron los han sentenciado a 70 y hasta 140 años de cárcel, ya que están catalogados como de alto impacto: Secuestro, violación, homicidio y extorsión, por lo que no pueden acceder a la Amnistía tal y como está estipulada en la Ley aprobada a principios de este 2021.

En la Plaza de los Mártires, cinco personas más se unieron a la huelga de hambre, por lo que suman ya 15 las que están privadas de alimentos. Además, con pintura blanca colocaron sobre la plancha los nombres de sus seres queridos, para que el zócalo de Toluca sea, de nuevo, una plaza de mártires.

Fotografía: Fernanda García

