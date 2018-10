C5 realiza pruebas en altavoces de alerta sísmica... y solo avisa en redes

En los últimos días, habitantes de la Ciudad de México se han visto sorprendidos por la activación de los altavoces de la alerta sísmica pues aunque no ha sonado la alerta, se escucha la prueba de sonido pues el C5 está llevando a cabo las tareas de mantenimiento de los altavoces y cámaras. Sin embargo, el medio por el que únicamente notificaron de esta alerta, fue en la cuenta de Twitter del C5.

De acuerdo con la dependencia, las tareas de mantenimiento se llevan a cabo en las alcaldías de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, y Coyoacán.

Pese al anuncio en redes, gran parte de los usuarios en redes y capitalinos se asustaron pues a pesar de que no era el sonido de la alerta sísmica, no estaban enterados de que habría una prueba de sonido en los altavoces y reclamaron que el anuncio solo ocurriera en Twitter.

La prueba de audio de la alerta sísmica asusta a cualquiera. Esta vez no avisaron o sí? #Alertasísima @SASMEX #mándenmeunbolillo

No puedo explicar de qué manera me altera la #PruebaDeAudio de la alerta sísmica.

Pero me tranquiliza confirmar que sí sirve y se escucha bien en la oficina.