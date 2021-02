Buscan sanciones para ataques con ácido en CDMX

El Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentará una iniciativa para tipificar las lesiones con sustancias corrosivas o materiales altamente lesivos, principalmente, con ácido, en contra de mujeres.

Con el fin de evitar los ataques con ácido en contra de las mujeres, la vicecoordinadora de este grupo de trabajo, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo presentará una iniciativa para que sea considerado como delito causar lesiones a mujeres mediante el empleo de ácidos o substancias corrosivas y éste se castigue con siete a catorce años de prisión, comentó la diputada en conferencia de prensa.

“La violencia contra la mujer no termina en feminicidio, en ocasiones su máxima crueldad, es dañar físicamente. Este tipo de lesiones crueles y cobardes, por no llamarles de otra manera, le pueden destruir la vida a una mujer y les cambia la vida para siempre. Por ello, no sólo el feminicidio es a lo que debemos poner atención sino a estos ataques también. No es suficiente prevenir, se debe castigar”, apuntó.

En la rueda de prensa estuvieron Carmen Sánchez Flores y Ana Helena Saldaña Aguilar, sobrevivientes de ataques de ácido quienes destacaron que el objetivo de su presencia es hacer visible que los ataques con ácido en contra de las mujeres sí suceden, la necesidad de prevenir y castigar a quienes lo cometen.

La también integrante de la Comisión de Igualdad de Género, Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado a las diputadas federales y estatales a construir las herramientas necesarias para velar por los derechos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia.

vsr