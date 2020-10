Buscan que se cree el registro de maltrato animal en el Edomex

TLALNEPANTLA.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que este martes presentará una iniciativa de ley ante la 60 Legislatura del Estado de México, para que se cree el Registro Estatal de Agresores de Animales, con el objetivo de crear una base de datos de las personas que enfrenten un proceso penal o administrativo en la entidad por cometer un acto de maltrato y/o asesinato de un animal, con el fin de evitar que se repitan estos actos sistemáticamente en contra de estos seres vivos.

En conferencia de prensa, la diputada panista por Tlalnepantla, Brenda Escamilla Sámano, manifestó que, ante el aumento de casos de agresión y/o asesinato de animales en esta entidad y los cuales cada día se cometen con más saña, lo que busca esta iniciativa es generar mecanismos que desincentiven el maltrato animal y que coadyuven en la eliminación de conductas violentas en contra de éstos.

Sin precisar el número de casos de maltrato animal que se han atendido en lo que va del año, la legisladora apuntó que lo que se busca es conformar un registro similar al que cuentan algunas ciudades del mundo, como Nueva York, Florida y Tennessee, en Estados Unidos, así como en el que trabajan algunos países como España y Chile, para regular el maltrato animal, pues quienes integren este registro estatal no podrán ser compradores y/o beneficiarios de una donación animal, por parte de asociaciones civiles, refugios, fundaciones y tiendas de animales, entre otros.

"Sería la primera vez que se contaría con un registro para que se conforme una base de datos de las denuncias de maltrato y agresión animal, para que se les pueda proteger a las mascotas y se evite que estas personas que se dedican a la compra irracional o a la adopción de animales, ya no puedan hacerlo para saciar su enfermedad", dijo.

ANIMALES, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Y es que el pasado 10 de octubre, se hizo viral un video en el que se aprecia a un hombre machetear a una perrita llamada Masha, por presuntamente comerse los once pollos de un vecino de la colonia El Contadero, en Ixtapaluca.

En las imágenes, se apreciaba cómo la perrita fue amarrada del cuello por su agresor, para luego arrastrarla y golpearla en varias ocasiones con un machete, mientras ésta llora de dolor hasta que el sujeto termina con su vida.

Estos hechos fueron denunciados por la asociación Ambiente y Vida Animal, quien logró que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) iniciara un procedimiento legal en su contra, que derivó en la detención del hombre, identificado como Feliciano "N", de 36 años de edad, y quien alegó que había cometido la agresión en contra de la perrita, ante la negativa de su dueña de pagarle los animales que había devorado.

No obstante, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Amecameca logró detenerlo el 19 de octubre por estos hechos y lo ingresaron al Penal de Chalco, por el delito de maltrato animal, donde se espera sea vinculado a proceso.

AGRESORES QUEDARÍAN FICHADOS DE POR VIDA

De acuerdo con la legisladora proponente, casos como el de Masha suceden a diario en el país y en el Estado de México, por lo que es necesario contar con indicadores puntuales para conocer el número de agresiones contra estos seres vivos que se cometen en la entidad, a efecto de poder legislar en la materia y evitar futuras conductas contra las mascotas.

"Existen numerosos estudios, a nivel mundial, que precisan que es de suma importancia la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales, con la finalidad de controlar y a futuro erradicar la violencia entre seres humanos a todos los niveles", aseguró Brenda Escamilla.

Según la propuesta, el Registro Estatal de Agresores de Animales sería administrado por la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y será de consulta pública, pues contendrá información como la fotografía del agresor, su nombre, edad, alias, nacionalidad, así como el motivo por el cual se encuentra en dicha base de datos como la infracción a la que fue sujeto o el delito por el que fue condenado, si fuera el caso.

"Estamos seguros de que en algún momento lograremos impedir la venta de animales no sólo en la vía pública, sino incluso en establecimientos comerciales fijos y mientras tanto, debemos evitar que se le vendan animales a un maltratador. No sólo las protectoras de animales, sino incluso los comercios autorizados para la venta de animales deben tener como obligación revisar el registro que proponemos, antes de poner en manos de un maltratador, a un animal indefenso. Lo que se pretende es que las agresiones no escalen, pues cada día parecen más violentas y el registro público puede resultar un inhibidor de las mismas", sentenció.

cmo