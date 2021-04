Buscan evitar que el gobierno de Edomex tale 200 árboles en Toluca

TOLUCA.- Vecinos de las colonias Valle Verde, Santa María y Nueva Santa María, en la zona de la terminal de autobuses de Toluca, se organizan para evitar que el gobierno del Estado de México derribe alrededor de 200 árboles de diferentes tamaños para construir lo que suponen un sistema de captación pluvial sobre el camellón central de la avenida José María Pino Suárez, entre Paseo Tollocan y la Avenida Solidaridad Las Torres.

En este tramo ha sido cerrada con decenas de hojas de triplay solo la zona donde está el arbolado, por lo que presumen un ecocidio en puerta que derivará en una isla de calor para esa región de la capital mexiquense, es decir, habrá un sobre calentamiento al no haber una región de árboles que mitiguen el fenómeno natural.

"Me parece una muy mala idea por parte del gobierno y deberían estar concentrados en otras cosas y no en esto que nos perjudicaría el que puedan quitar los árboles, esto es absolutamente negativo. Esta zona de arbolado nos beneficia mucho, porque si bien no está en el centro de Toluca, sí es parte de y entre menos árboles tengamos va a haber más contaminación, independientemente de quienes sean los activistas que defienden los árboles, nosotros como vecinos nos uniremos para que no pase esto", manifestó el señor Juan Jesús Rivera González.

Agregó que ninguna de las autoridades estatales o municipales los tomó en cuenta, incluso, muchos pensaban que se iba a construir una ciclovía y ahora se enteran que es muy probable que vaya a ser un sistema de captación de agua de lluvia.

"El gobierno nunca nos hizo alguna pregunta o una encuesta de que si queríamos o no queríamos, ni en nuestras casas ni a los locatarios, no tenemos ningún escrito que nos diga que es lo que van a hacer, nosotros pensábamos que era para algo de ciclovía o que iban a arreglar algo de la terminal del tren, pero no, ahora nos enteramos que es para quitar los árboles", expresó con descontento el comerciante de la zona.

En tanto, otras tres personas que transitaban sobre la avenida Pino Suárez, preguntaron el por qué los arbolitos estaban encerrados desde hace semanas y se respondían que ni enterados están de lo que realmente se va a hacer en ese basto espacio de arbolado.

Al entrevistar a la señora Castillo, manifestó que se opone rotundamente a que se corten las decenas de árboles, "¿porque?, porque es el pulmón de aquí de esta colonia y nos están quitando mucho, además, ¿qué no se da cuenta el gobernador que es el pulmón de nosotros?, esto del agua lo pueden hacer en otros lados, yo estoy en contra de que ocupen el camellón, ¿para que?, gasto lo hicieron, anduvieron plantando árboles de esos chiquitos, abriendo los hoyos, ¿por qué si tenían proyectado hacer esto para que gastan?, ¿dinero tirado a la basura?, todos mis vecinos nos vamos a oponer", amagó la vecina de la colonia Santa María.

ACTIVISTA

Jazmín Andrea Cristino Reyes, explicó que el proyecto de captación pluvial afectaría la poca zona verde que hay en Toluca, considerada una de las ciudades más contaminadas del país.

"En donde menos del 85 por ciento de la población tiene acceso a áreas vedes, exhortamos a los gobiernos estatal y municipal a que se pronuncien con el impacto real ambiental que habrá en la zona y las alternativas que deben de haber sin afectar las áreas verdes. Quitar este poco patrimonio es un gran impacto a la ciudad, aumentará la isla de calor, esto será brutal y cuando haya lluvias hasta probablemente se llegue a inundar, la obra de captación pluvial es buena, sin embargo se deben buscar alternativas sin tirar árboles, lo que se podría hacer es manejarlo en los laterales, este tipo de captadores pluviales son para superficies de estacionamiento", finalizo la activista.

En caso de que sea desarrollado el proyecto de captación de agua de lluvia, éste quedaría a un costado de una de las terminales del tren interurbano Toluca-México.

