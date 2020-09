Buscan a “San Bernardo”: asesinó a Georgina en Ecatepec

ECATEPEC. - La videocámara de un domicilio grabó el preciso momento en que Georgina Escamilla Rodríguez caía herida y su agresor, Enrique Enríquez García, alias "San Bernardo" huía sobre la calle Cerrada de Jesús Arriega, de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Era el pasado 10 de mayo, día de las madres y el feminicida aún le mandó mensaje por Messenger a la mamá de Georgina, para decirle: "Ahí le dejo su regalo".

Georgina, de 25 años de edad, madre de dos niños y que estudiaba en una escuela privada, perdió la vida en manos de su agresor que la enamoró a través del Facebook, pero que la lastimaba y la tenía bajo constante amenaza.

"Mi hermana era tranquila estaba estudiando había terminado la prepa y se inscribió en una universidad", dijo su hermana Adriana.

El feminicidio quedó radicado en el expediente ECA/SHM/034/11/02/37/20/05 a cargo del agente del ministerio público, Ricardo Martínez Laguna, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

LA ÚNICA QUE INVESTIGA ES LA FAMILIA

A cuatro meses de este crimen, los únicos que investigan el asesinato de Georgina, es su propia familia, ya que la FGJEM aún no da con el paradero del agresor que está plenamente identificado por testigos y familiares de la víctima.

Adriana, hermana de Georgina, dijo que Enrique Enríquez, es un ex convicto del penal de Chiconautla y que es muy agresivo.

El sujeto se dedica a robar autos en Ecatepec.

ES UN HOMBRE QUE HACE RITUALES

"Es un hombre misógino muy violento y hace rituales satánicos con el diablo, él ha estado en la cárcel por robo de auto y ha estado detenido por lesiones a su expareja madre de sus hijos", expresó Adriana.

Aseguró que su misma familia lo tiene escondido y su madre, Alicia Jaramillo, "sabe dónde está".

LA CONTACTÓ EN FACEBOOK

Georgina Escamilla Rodríguez conoció a Enrique Enríquez en redes sociales: a través de Facebook y mantenían comunicación a través de Messenger.

Él la enamoró y empezó a buscarla, inclusive, en febrero, el sujeto la secuestró para pedir un rescate por ella.

El rapto fue como el 15 de febrero de 2020, en ese entonces, la familia de Georgina la empezaron a buscar porque nadie sabía a dónde se encontraba.

A Enrique le preguntaron por su paradero, pero él la negó, cuándo en la realidad la tenía escondida en la casa de su mamá.

Aún la madre del agresor le mandó un mensaje a la familia:

"Buenas tardes, soy la mamá de Kike, en serio Gina no está con su mamá o algún familiar? Me preocupa, no es posible que no aparezca, por acá ya la estamos buscando, por Jardines, por Azteca, por todos lugares".

LA RESCATAN DE MANOS DE SU AGRESOR

"Decían que no sabían dónde estaba cuando la tenían en su casa y por vecinos que se han comunicado con nosotros nos dicen que él le pegaba y que la mamá no hacía nada".

Enrique Enríquez recibió el reclamo de la hermana a través del mensajero de Facebook, pero este negó todo, inclusive, le mando una foto con el rostro cubierto y diciéndole a la hermana "voy por ti".

"Realmente nosotros no sabíamos su historial delictivo hasta que investigamos esa personas como el son muy inteligentes, saben cómo llegar para enamorar y que uno caiga; además de que el cuando la rescatamos el seguía mandando mensajes y le mandaba fotos pidiéndole perdón por que el le pegó y le hizo una herida", dijo su hermana.

La familia logró rescatar a Gina de las manos de sus secuestrador, pero aún así, él le mandaba mensajes y le pedía perdón por todo lo que le había hecho.

Sin embargo, Gina no pudo romper el acoso de su agresor, él la volvió a buscar la amenazó con una arma blanca, hasta que la mató el pasado 10 de mayo.

BUSCAN AL FEMINICIDA

Ante la falta de apoyo de la FGJEM, la familia se dedicó a buscar el paradero del agresor y, aunque tardaron, dieron con su domicilio.

Informaron de la ubicación del feminicida, pero la FGJEM tardó en lograr la orden de un juez, cuando llegaron a esa casa, Enrique Enríquez ya tenía una semana que se había ido.

"Hace como mes y medio rentaba una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria con la mamá de sus hijos, pero se fue del lugar".

La FGJEM detalló que no es que se hayan tardado, lo que esperaron fue la orden de un juez para poder intervenir, no se pueden meter a una casa sin la autorización legal.

MP SE ENOJA POR PUBLICACIONES EN FACEBOOK, PERO HACE TIK TOK

La hermana de Gina trató de obtener ayuda a través de las redes sociales y difundió el vídeo del asesinato y la petición de localizar a Enrique Enríquez por ser el feminicida.

Esto hizo enojar al agente del ministerio público, Ricardo Martínez Laguna, que regañó muy fuerte a la hermana de Gina.

"Me marcó muy enojado, diciendo que por qué había yo hecho eso, de subir a las redes el caso de Gina. Que puro chisme, que entorpecen la investigación".

Adriana, agregó: "sentí feo, porqué estoy en mi derecho de exigir justicia".

Ricardo Martínez Laguna, es el agente del ministerio público encargado de investigar el asesinato de Gina, porque es "puro chisme", pero la familia de la víctima, encontró videos del funcionario de la FGJEM, bailando en las páginas de Tik Tok, en vez de dar resultados en la captura del asesino de Gina.

EL CASO DE GINA SE SUMA A LA ESTADÍSTICA

Según el más reciente el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se han registrado 549 feminicidios en México durante el 2020 y 80 casos en el Estado de México.

“La curva de los feminicidios va en ascenso en el país que parece imparable, es necesario un freno en el Estado de México, pues la violencia en contra de las mujeres y niñas, solo nos ubican por debajo de Guerrero y Guanajuato”, reconoció la diputada Karina Labastida Sotelo, encargada de los casos de los feminicidios en el estado de México y a cuyas estadísticas se suma el caso de Georgina Escamilla Rodríguez.

cmo