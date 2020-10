Buscan a Hoss, un perro bulldog que fue robado en Naucalpan 

Hoss un perro de la raza bulldog inglés es buscado por sus dueños desde el martes pasado, fecha en el que fue robado de la camioneta de sus propietarios en la zona de Naucalpan, Estado de México.

Aquel día, alrededor de las 19:00 horas, Roberto y su esposa acudieron a un consultorio médico en compañía de su mascota. Sin embargo, debido a las restricciones del nosocomio, el matrimonio dejó al can en el vehículo, el cual estacionario sobre circuito Ingenieros justo a un costado del restaurante El Bajío.

Al pasar unos 15 minutos al interior del consultorio, ambos salieron y para su sorpresa uno de los cristales de su camioneta estaba roto. Al revisar se percataron que Hoss ya no estaba, y tampoco otros objetos de valor, como el vestido de novia de su pareja, un casco de motocicleta, una maquina para hacer tatuajes, entre otras cosas.

Roberto y su esposa subieron a su vehículo y comenzaron a buscar por la zona a su mascota, el cual es un perro de cinco años de edad, color café con blanco, pero no lograron localizarlo. La pareja ubicó una reten de policías, no obstante no recibieron apoyo.

El matrimonio finalizó por ese día su búsqueda, ya que la pareja de Roberto está embarazada. No obstante, a la mañana siguiente, el hombre acudió a la zona para buscar alguna cámara de seguridad que haya captado el robo de su can, pero los lugares que contaban con estos dispositivos le negaron el material gráfico.

Por esto, el dueño de Hoss acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a presentar la denuncia de su perro y de los demás objetos que habían sustraído de si camioneta. Los hechos quedaron asentados en el expediente TLA/CAJ/ AIP/ 060/266239/20/10.





