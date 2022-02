¡Buenas noticias! Después de buscarla, aparece Concepción Albarrán en Toluca

"Sin la gente no no hubiera sido posible", comenta Jennifer, hija de Concepción (Foto: Fernanda García)

Tras seis días desparecida, Concepción Albarrán Romero fue localizada con vida y sana, así lo dio a conocer su hija Jennifer, quien señaló que su madre llegó de manera voluntaria al Centro de Justicia para las Mujeres en Toluca.

Sin ahondar en detalles, la joven agradeció a quienes se sumaron a las células de búsqueda tanto en Toluca como en Zinacantepec, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que la ausencia fue de manera voluntaria por lo que se desactivaron los mecanismos de búsqueda.

"Sin la gente no no hubiera sido posible, como yo les dije, no se va a hacer nada legal después de tener a mi mamá, lo único que queríamos era tenerla y les doy gracias a todos y a Dios, mi mamá está bien y está sana", comentó su hija, Jennifer, quien encabezó los esfuerzos de búsqueda.

El jueves 3 de febrero, Concepción Albarrán desapareció. Ella tiene una cocina económica en San Antonio Acahualco, en Zinacantepec.

Las cámaras de videovigilancia la detectaron por última vez en la calle Morelos por lo que, desde el domingo, sus vecinos y familiares recorrieron las calles y parajes buscando pistas de su paradero.

Este miércoles, tras rendir su declaración, Concepción se reunió con su familia tras descartar que fuese víctima de un delito.

aemz