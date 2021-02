Brindan a la youtuber Melissa Suárez protección ante amenazas de su ex

ATIZAPÁN.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se encuentra en comunicación permanente con la youtuber Melissa Suárez y cuenta con las medidas de protección necesarias para evitar que su vida esté en riesgo, tras la amenazas que recibió de su ex pareja sentimental y que difundió en sus redes sociales.

Además, la joven recibirá acompañamiento legal por parte de la Dirección Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de Atizapán, además de terapias psicológicas por parte del Instituto Municipal de la Mujer para que pueda superar el trauma que le pudieron originar las amenazas por parte de su agresor.

Una vez que se reunió con la alcaldesa Ruth Olvera Nieto, también se decidió que células del sector 13 de la policía municipal y del área de Prevención del Delito realicen recorridos permanentes en las inmediaciones de su domicilio, a efecto de detectar a tiempo cualquier presencia ajena o que alguien intente actuar en su contra.

Melissa acompañada de las autoridades de Atizapán y la alcaldesa Ruth Olvera Nieto

"Los elementos realizan recorridos constantes y resguardan las inmediaciones en donde ella vive, además de que cuenta con los números telefónicos del director de la policía municipal y del Centro de Mando, para que pueda solicitar ayuda, en caso de un evento extraordinario", confirmaron autoridades locales.

LAS AMENAZAS

Y es que, el pasado martes, la "influencer" denunció, en sus redes sociales, que había recibido amenazas por parte de su ex pareja sentimental, quien le habría advertido que, tanto ella como su familia, tendrían consecuencias, luego de que se atreviera a señalar los abusos de los que fue víctima el pasado 2 de junio.

"Te vas a acordar de este día, pronto te va a llegar el primer madrazo y después vas a ver dónde vas a estar con toda tu familia. Haber (sic) si tus nacas seguidoras te sacan del pedo que con tu ocico(sic) generaste. El pez por su boca muere. Tu familia sabrá que lo que les llegue, fue generado por ti. Tú no eres valiente, eres pend...", cita la amenaza que aparentemente recibió y que difundió en sus redes sociales.

El mensaje lo habría recibido por su ex pareja, tras difundir una fotografía en la que se observa su rostro con sangre y la cual habría acompañado con un mensaje en el que la mujer señalaba que fue agredida a patadas y con golpes en la cara, el pasado 2 de junio, cuando se cumplieron 33 días de que naciera su bebé; lesiones por las que abrió una carpeta de investigación por estos hechos ante la Fiscalía mexiquense

#SOMOSMUCHAS

"Sé que no soy la única y que varias de nosotras aún están en mi situación del 2 de junio, sin demanda, por miedo. Las redes sociales son un micrófono muy fuerte y más ahora que me están intentando silenciar. Ayúdenme a etiquetar gente que se solidarice de la circunstancia, para que sepan que no soy solo yo, #SomosMuchas y no más violencia", destacó la joven influencer.

Y, efectivamente, no es la única, pues, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres tuvieron un repunte en el Estado de México durante el confinamiento, con excepción de las violaciones, pues la violencia familiar repuntó 91.7 por ciento, la trata de personas, 94.7 por ciento; y el feminicidio, 37.9 por ciento.

De acuerdo con su último informe de incidencia delictiva, correspondiente al segundo trimestre de 2020, el número de denuncias originadas por violencia familiar aumentó 94.2 por ciento en esta entidad, en números absolutos, al pasar de dos mil 295 carpetas de investigación en 2019, a cuatro mil 457 en 2020.

Por otro lado, entre abril y junio, se abrieron 32 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de los cuales 78 por ciento fueron cometidos en contra de mujeres mayores de 18 años, 15.6 por ciento en menores de edad y el resto permanece sin identificar, aunque, del total, 18.8 por ciento se originaron con un arma de fuego y 15.6 por ciento con un arma blanca.

"El distrito judicial que tuvo la tasa más alta de feminicidio fue Sultepec, con 0.83 denuncias por cada cien mil habitantes; seguido de Zumpango y Otumba, con 0.48 y 0.45 carpetas de investigación por casa cien mil habitantes, respectivamente", señaló el organismo.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta julio, se habían cometido 80 feminicidios en el Estado de México, registrándose la cifra más alta en ese mes, con 17 muertes violentas de mujeres, solo por delante de junio, cuando se abrieron 16 carpetas de investigación por este ilícito.

fmma