Brigadas de Morena piden datos electorales; es ilegal: ex consejera

Así lo muestra un video en poder de La Silla Rota.

De acuerdo con la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, lo anterior es ilegal, porque el único que cuenta con atribuciones para corroborar los datos electorales es el INE, a través del Registro Federal de Electores.

"Hay que señalar que se tendrá que investigar, pero de acreditarse estos hechos en el video donde militantes acuden y están recabando datos del padrón y vinculando la preferencia de Morena con un tema de los programas electorales, es absolutamente ilegal", dijo San Martín a La Silla Rota.

EL VIDEO

Un video en poder de La Silla Rota tomado en un edificio de 12 viviendas de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, muestra a cuatro personas, vestidas con camisas y chalecos guindas con el logo de Morena, así como gorras del mismo color, también con el nombre del partido escrito al frente, recorrer y visitar los domicilios.

Los representantes del partido piden a las personas que les den datos como su nombre, dirección, folio del INE, si están inscrito en algún programa social, si son miembros o simpatizantes de Morena, y si además votarán por el partido en las próximas elecciones de junio. También preguntan si reciben algún apoyo del gobierno.

-¿Cuál es la razón de esto? -preguntó una de las personas visitadas.

-Para que estén... bueno, otros ya pasaron, los otros son a nivel federal, para estar en el padrón electoral tal y como deben estar sus datos bien, porque hay quienes no tienen bien los datos y dicen ´saqué la credencial´, sí, pero diste los datos y estos deben estar al 100 por ciento -dijo confusamente uno de los jóvenes de guinda.

NO ES LEGAL

Al respecto, San Martín explicó que por ley no se pueden vincular los programas sociales a ningún partido.

"Los programas sociales no son de ningún partido, son del Estado. Son programas que vienen del Estado y son del erario y cuyo propósito es atender una necesidad social, por lo que no es posible, válido, ni legal que ningún partido busque apropiarse de los programas sociales".

La exconsejera también se refirió a la solicitud de datos incluidos en la credencial de elector, y afirmó que eso no es tarea de los partidos.

"El hecho de que pareciera que están haciendo padrones con los datos del padrón electoral, esto ya fue expresamente señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos el caso de las elecciones de Coahuila o del estado de México, de las tarjetas rosas, donde lo que se hacía era levantar un censo para los beneficiarios del programa, en caso de que ganaran los candidatos del PRI; eso es ilegal porque no pueden levantar padrones los partidos, no es su función y menos en esta vinculación con acciones de gobierno.

"Es en la lógica de unificar la entrega de programas sociales con el partido que es del gobierno. Es inadecuado, podemos dejarlo en que es ilegal revisar los padrones de ciudadanos sin que haya un fin lícito. Los partidos no tienen atribuciones para ello y tampoco es válido vincular programas sociales con alguno. Que acudan a decir por qué votar por ellos es válido, pero vincular los programas sociales no es algo que esté permitido por la ley".

REACCIONA MORENA

La Silla Rota buscó la postura del Comité estatal de la Ciudad de México de Morena al video. La respuesta fue que ellos no hacen un padrón electoral y que las brigadas sólo tienen la misión de repartir periódicos sin fines electorales.

"Las brigadas solo comentan ´logros´, por así decir, del partido. Pero ni se piden datos, ni se pide credencial. Nada de nada", respondió el comité.

LLEGAN QUEJAS POR PROPAGANDA ANTE EL IECM

En sesión extraordinaria del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se presentó el informe estadístico de la Secretaría Ejecutiva sobre el número de quejas, denuncias y vistas relacionadas con el proceso electoral.

El Consejero electoral, Bernardo Valle informó que se han presentado entre el 8 de mayo de 2020 al 22 de febrero 166 quejas.

De las cuales, 119 fueron promovidas por la ciudadanía, 44 van dirigidas contra legisladores locales y 33 contra funcionarios de todas las alcaldías. Además, las demarcaciones morenistas de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón son de las que más quejas se han recibido, con 29 y 25, respectivamente, dijo por su parte la consejera Erika Estrada Ruiz.

El representante del PRD ante el IECM, Pablo César Lezama Barreda dijo que la ciudad ha estado tapizada de propaganda contraria a la ley, por parte de muchos servidores públicos, especialmente de Morena, de alcaldes, alcaldesas, diputados y concejales "para posicionarse de manera ilegal frente a la ciudadanía".

Afirmó que en las jornadas de vacunación han sido pedidas credenciales de elector por parte de los Servidores de la Nación, quienes además hacen propaganda con las vacunas promoviéndose de manera ilegal.

"Pedían la credencial para votar como si fuera elección y no vacunación. A quien llevaba otro comprobante de domicilio no lo vacunaban. El instituto podría implementar operativos para vigilar que no sucediera esto, hicieron un atropello a los derechos de la ciudadanía".

La representante de Morena ante el Consejo General del IECM, Donaji Olivera, le pidió a Lezama que cuando vea esas situaciones, su obligación es presentar la denuncia pertinente.