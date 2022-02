Boxeo como refugio en los penales del Edomex; los presos lo dejan todo en el ring

NEZAHUALCÓYOTL.- El boxeo ha sido su mejor refugio para sobrellevar los días dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla en Ecatepec.

Hace dos años y medio Ricardo "N", "El Cantante" decidió ponerse los guantes y subirse al ring, sin imaginar que hoy, se convertiría en uno de los campeones estatales del Box Penitenciario del Estado de México.

"Fue una participación momentánea, se estaban poniendo los guantes, quería yo ponérmelos y me gustó la actividad, así fue como empecé a entrenar poco a poco".

"Me ayuda bastante porque mantengo mi mente ocupada, me mantengo ocupado en una actividad que me gusta, sin pensar o tener que consumir alguna sustancia ilegal, me ayuda mucho a estar bien físicamente y mentalmente", aseguró.

Desde 2015 ingresó al penal por el delito de robo a transeúnte, purga una condena de ocho años y está a sólo a unos meses de salir, esta vez preparado, reformado y con nuevos sueños por cumplir.

"Ya gracias a Dios es poco el tiempo que me falta para volver a estar en la calle y quiero buscar el profesionalismo si Dios me lo permite, no pienso rendirme y para mi ahorita este evento que lo estoy tomando precisamente para decir si puedo, si quiero y tengo que echarle para delante", aseguró.

Tras un competencia interna en penales, realizada por el Consejo Mundial del Boxeo y la Secretaría de Seguridad del Estado de México fueron elegidos cuatro Personas Privadas de la Libertad (PPL) por cada Penal.

El presidente del Consejo Mundial de Box, Mauricio Sulaimán, detalló que este tipo de actividades deportivas ayudan a readaptar a los internos y contribuyen a garantizar un nuevo comienzo para cuando se reinserten a la sociedad.

"Me da gusto sobre todo ver la unidad de los diferentes centros, buscando ser los ganadores, ser a quienes les levanten la mano, pero yo solo quiero decirle una cosa, todos son campeones; me quedé verdaderamente sorprendido del nivel boxístico que tienen".

"Todos nos equivocamos en la vida, algunos con un grado de consecuencias más importantes, pero lo qué hay que hacer es agarrarse de algo, para que en lo que se preparan para salir a la sociedad sea con una ilusión y con objetivos", dijo.

Los pugilistas de Tenango Del Valle, Chalco, Tlalnepantla y Ecatepec llegaron hasta el Penal Neza-Bordo, para participar en el primer torneo de Box Penitenciario realizado en el Penal Neza-Bordo.

Al encuentro de Box acudieron campeones mundiales del boxeo como la "Barbie" Juárez, "Pipino" Cuevas, "Chiquita"González, David "Picaso" y "Chucky" Fragoso, entre otros.





