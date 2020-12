Botones de pánico en hoteles para frenar feminicidios, propone PAN

Los diputados panistas Federico Döring Casar y Patricia Báez Guerrero plantean una ley que obligaría al gobierno de la Ciudad de México a diseñar, invertir e instalar botones de pánico en cuartos de hoteles y moteles de paso, para frenar agresiones y asesinatos de mujeres en estos establecimientos.

De acuerdo a información publicada en El Universal, se prevé que esta reforma vaya enfocada a artículos en las leyes de establecimientos mercantiles y de seguridad ciudadana.

"Es para que, en situación de peligro, las mujeres pidan ayuda, alertando primero al personal del inmueble y, a su vez, el aviso llegue al mando policíaco de la zona en auxilio de la posible víctima, con lo que evitaremos más feminicidios", señalaron los legisladores panistas.

Destacaron que durante los primeros ocho meses del año suman 48 feminicidios en la CDMX, esto sin contar un subregistro de muertes de este tipo.

Reclamaron que el gobierno capitalino no ha cumplido el compromiso de garantizar seguridad a las mujeres en el espacio público durante los dos años que va de la actual administración.

Señalaron que se deben constituir nuevos protocolos de ingreso de personas a los hoteles y moteles de paso, así como señalarlos en la ley para que se cumpla.

EXPERTOS SEÑALAN REPUNTE DE FEMINICIDIOS

La violencia contra mujeres, traducida en feminicidios, ha ido en aumento, afirmó a La Silla Rota la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cifra de mujeres asesinadas de enero a septiembre de este año es de 2 mil 874, y no ha bajado durante los últimos tres años, afirmó la activista. De esos casos, entre el 10 y 15 de por ciento son contra menores de 18 años y 724 casos son investigados como feminicidios.

A la gravedad del asunto, hay que sumar el aumento de desapariciones de mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad.

"El tema de la violencia contra las mujeres se ha venido agravando. Si en 2016 se asesinaban a 6 diarias, hoy hablamos de 10 u 11".

Las mujeres desaparecidas son cada vez más jóvenes, por datos recabados, quienes están en riesgo de desapariciones son las menores de edad, de entre 13 a 16 años.

NO TIPIFICAN FEMINICIDIOS

Entrevistada por La Silla Rota, explicó que, aunque hay casos que se investigan como feminicidios, después los ministerios públicos ya no los acreditan así, para que las cifras no revelen que las autoridades estatales son incapaces de proteger a las mujeres.

Puso de ejemplo lo que ocurre en Guanajuato, donde de 300 casos, sólo se han tipificado 16 como feminicidio.

"No los están investigando, no significa que no haya feminicidios, prefieren decir ´es homicidio o que están ligadas al narco´, eso también ocurre en Jalisco y el Estado de México, cuando dicen que estaban implicadas con grupos delincuenciales y eso les da legitimidad a decir ´ellas se lo buscaron´", criticó Estrada.

CRECEN EN OTROS ESTADOS

Pero además de Guanajuato y los estados del norte del país, donde desde hace años se enfrenta la problemática de violencia contra mujeres, los feminicidios han comenzado a aumentar también en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Veracruz.

"En la Ciudad de México se pidió la alerta de género, es una Ciudad donde los últimos años hemos visto violencia más extrema contra mujeres y más casos de desapariciones", alertó.

Aunque la Ciudad de México este 25 de noviembre cumple un año con la Alerta de Violencia de Género decretada, la coordinadora del OCNF criticó que en la capital no se desagreguen datos por edad, lo que impide saber cuántas tenían menos de 10 o 15 años.

"Es importante saber, no es lo mismo una bebé de 10 meses a una adolescente de 14, sí debemos saber para hacer la prevención del delito. La autoridad mañosamente no los tiene", criticó Estrada.

"El feminicidio se cruza con el problema de las desapariciones, nosotros tenemos 12 estados que nos dieron información sobre mujeres y niñas desaparecidas, entre enero y septiembre fueron 5 mil 223, esto es por vía acceso a la información por parte de las fiscalías. Dicen que mil 223 están sin localizar, que encontraron a la mayoría, y el 48 por ciento son menores de 18 años".