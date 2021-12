Ecatepec.- Reina Carrasco Aguilar no pudo llegar a su cita médica debido a los bloqueos que se registran este miércoles en el municipio de Ecatepec.

La mujer adulta mayor salió de Jilotepec, Puebla durante la madrugada para llegar tiempo a la colonia Benito Juárez Xalostoc donde vería a sus hijos.

"Voy a mi consulta a la clínica 68, pero quería llegar primero con mis hijos a dejar mis cosas y luego ir a la consulta", contó.

Sin embargo, a la altura de la caseta de Ecatepec, sobre la autopista Pirámides el autobús en el que viajaba ya no pudo continuar su trayecto y bajo la mayoría de sus usuarios.

Bloqueos en Ecatepec (Foto: Manuel López)

? #VIDEO | ¡Tome previsiones! ?? Bloquean principales entradas a #Ecatepec por toma de protesta de Fernando Vilchis #Edomexhttps://t.co/QppE39FVH7 pic.twitter.com/xxIVVMhZYl — La Silla Rota (@lasillarota) December 8, 2021

"No hay paso no sabemos el porqué todos los autobuses están bajando el pasaje aquí antes de la 30 y no tenemos como transportarnos", explicó.

Con maleta en mano, la señora Reina tuvo que caminar más de un kilómetro para tomar un taxi que la acercaría a la vivienda de sus hijos.

"Yo traigo cosas muy pesadas, no puedo llegar ahí y no se qué hacer porque estoy enferma", dijo.

Las personas tuvieron que bajarse del transporte público en el que viajaban y caminar debido a los bloqueos en Ecatepec

Pese a ello, el retraso y la carga vehicular que se registra en los principales accesos al municipio de Ecatepec provocaron que perdiera su consulta para darle seguimiento a un padecimiento que la aqueja desde hace varios meses.

Como ella miles de pasajeros resultaron afectados este miércoles debido a varios bloqueos que llevaron a cabo personal sindicalizado del ayuntamiento de Ecatepec y grupos adversos al gobierno municipal.

?? #Video | Trabajadores sindicalizados de Ecatepec bloquearon la autopista México-Pachuca; denuncian que el alcalde ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra. #yn https://t.co/lqrWKIsJc6 pic.twitter.com/mjWFUS1HSM — La Silla Rota (@lasillarota) December 8, 2021

Los manifestantes forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y municipios (Suteym), así como de ex líderes priistas y perredistas que perdieron la presidencia municipal en las pasadas elecciones.

Bloqueos en las principales accesos al municipio de Ecatepec

El grupo de unas 500 personas tomaron la caseta de peaje de Ecatepec sobre la autopista México-Pachuca para rechazar la toma de protesta de el alcalde Fernando Vilchis para el período 2023-2024.

La manifestación complica vialidades colindantes como la Texcoco-Lechería, Vía Morelos así como la autopista Pirámides-Ecatepec por donde circulan principalmente autobuses provenientes de estados como e Hidalgo Veracruz y Tlaxcala.

? ¿Vas a viajar a la CDMX? ¡Toma tus precauciones! Alrededor de 200 personas bloquearon la autopista México-Pachuca. ??? #ie https://t.co/S8BP9ZVeY3 — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) December 8, 2021

Las manifestaciones se realizaron en el marco de la toma de protesta de Fernando Vilchis Contreras como alcalde electo de Ecatepec a partir del primero de enero del 2022, qué se convertirá en su segundo mandato tras obtener la victoria con más del 50% de las preferencias electorales el pasado 6 de junio.

