Bloquean la Toluca-Atlacomulco, denuncian que empresa lanza bombas antigranizo

"Su justificación es que las avionetas no eran de ellos, sino que eran de una escuela de aeronáutica, por lo que acudimos a la SCT, investigamos y el Sistema Meteorológico Nacional explicó que la zona no es propensa para vuelos de avionetas pequeñas por las condiciones de los cerros por lo que en 2020 se comprometió la empresa a no permitir más vuelos".