Biólogos y paramédicos la policía que defiende al Nevado de Toluca

Xinantécatl, "hombre desnudo" en náhuatl, cuna de la Rosa de las Nieves, de venados y de las lagunas de Sol y de la Luna. Uno de los volcanes más atractivos del país y uno de los más amenazados.

Su esplendor atrae lo mismo a deportistas de alto rendimiento, a alpinistas que a turistas con todo tipo de condición física, ahí reside su peligrosidad.

Año con año, turistas se extravían explorando senderos que no están señalizados o caen desde sus cumbres cuando intentan escalarlas.

Nevado de Toluca

Por si fuera poco, la falta de un protocolo de turismo sustentable han deteriorado sus faldas, sus lagunas, es por ello que la Policía de Alta Montaña y Agreste transita por sus veredas.

Entre ellos resalta Eduardo Baez, policía FES asignado a Alta Montaña y Agreste, quien además de portar el uniforme de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, es biólogo y paramédico.

"Para mí es un orgullo ser policía de Alta Montaña, creo que es una labor muy noble en la cual nos ha tocado auxiliar y apoyar a mucha gente, creo que reúne muchas de mis cualidades, de mis aptitudes y de mi gusto por la naturaleza y por ayudar".

En el Nevado de Toluca, la Policía de Alta Montaña y Agreste ha llegado para proteger esta área natural que año con año enfrenta el deterioro por la actividad humana. Para esta temporada en la que sus bosques y lagunas se convierten en uno de los principales atractivos del Valle de Toluca, apenas se permitirá el ascenso de 700 personas, pues se debe controlar el desgaste, además de que se busca prevenir accidentes, pues es uno de los picos más peligrosos del país donde los rescates de personas extraviadas o que caen, son constantes.

"La verdad es que hay una parte bonita, está la parte de las fotos, de estar con la naturaleza pero claro, también está la parte de la ciudadanía, está la parte de enfrentarnos día a día a las condiciones climáticas yo creo que para ser policía de Alta Montaña también se necesita cierto conocimiento y cierta capacidad física y emocional, siempre vas a lidiar tanto con el estrés de uno mismo tanto de otras personas, quienes en cuestión de reglas pueden creer que somos muy autoritarios, el simple hecho de ponerles lugares que están designados para caminar, los horarios en los que se puede ingresar al parque".

Policía de Alta Montana en el Nevado de Toluca

Durante 15 meses, a raíz de la pandemia de covid-19, se mantuvo cerrado el parque del Nevado de Toluca a los turistas, lo que logró la recuperación de los ecosistemas, sin embargo, no todo está ganado, pues las lagunas enfrentan el riesgo de secarse, es por ello que la vigilancia continua de comuneros y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se ha convertido en un factor determinante para el rescate del hogar no sólo de venados, libres, halcones y coyotes, también de la rosa de las nieves, endémica del Xinantécatl.

En ese sentido, Tanya Martínez Estrada, encargada de la Compañía de Alta Montaña y Agreste de la SSEM, reconoció que, pese a que se ha tratado de recuperar al Nevado de Toluca, muchos se resisten a acatar las indicaciones.

"Lamentablemente no en toda la sociedad hay consciencia, el turismo responsable aún no se logra al 100 por ciento, siempre hay, en algún momento algún ciudadano que se rehúsa a acatar ciertas reglas, tal vez ellos lo ven como rebeldía, que uno les dice las indicaciones para molestarlos cuando en realidad es por el contrario, es por seguridad y para la conservación de las áreas que, al final de cuentas, nosotros estamos invadiendo su espacio y yo creo que el creernos dueños de un lugar que en realidad no nos pertenece y venir a destruir pues no es algo benéfico para nadie".

EL IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con investigaciones del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), uno de los factores que se encuentran incidiendo para que se esté secando la Laguna del Sol, lo representa el hecho de que el agua se está evaporando y la presencia de biomasa (cantidad de materia).

Además, la amenaza que enfrenta la rosa de los volcanes, la cual es la cactácea endémica, pues al ser extraídas ilegalmente por los turistas, contribuyen a la erosión del subsuelo.

UNA MONTAÑA PELIGROSA

De enero del 2021 a la fecha, la Policía de alta Montaña y Agreste ha participado en 80 rescates y accidentes, entre los que destacan caídas, extravíos y casos de hipotermia y mal de montaña.

El número se vio reducido debido a que gran parte del año pasado, el coloso se mantuvo cerrado.

El último rescate fue reportado el 27 de diciembre pasado, cuando se logró localizar a siete personas reportadas como extraviadas.

La SSEM reportó que un joven proveniente de la Ciudad de México (CDMX), dio la alerta y a las 6:30 de la tarde se conformaron tres células para iniciar las labores de búsqueda; una hora después, ubicaron a los paseantes descendiendo por el arenal del Pico del Fraile, conscientes y sin lesiones.

LA RECUPERACIÓN EN PANDEMIA

Durante años, los espacios para la vida silvestres se fueron reduciendo, en un día llegaban hasta 10 mil visitantes al también conocido como Nevado de Toluca cuando el granizo o la nieve lo hacían más atractivo; el impacto fue devastador.

Los coyotes ya no eran vistos con frecuencia, se creía extinto el teporingo, los venados eran esporádicos y la flor de las nieves se convirtió en una especie en peligro de extinción.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el impedir el paso de los humanos al Parque de los Venados desde 2020 por la pandemia de covid-19, logró que en las faldas, el pastizal alpino creciera y permitiera que los teporingos, conejos, coyotes, se sintieran en libertad, mientras que en el cráter, las aves regresaron a beber agua y la flor de las nieves, especie que está prohibida cortar, renació.

Esto como consecuencia del descanso que tuvo esta área con respecto al turismo que se hacía, es por ello que se comenzó a capacitar a los comuneros de la zona que tienen algún comercio en el Parque de los Venados bajo el concepto del verdadero ecoturismo; además de que se determinó sólo dejar pasar a 700 personas al día.

Al momento se ha implementado para los ejidatarios, programas de limpieza, de identificación de riesgos en el área respecto a la covid, la formación de buenos hábitos de higiene por parte de la empresa CENLATUR y la CONANP, con la finalidad de conservar el ambiente pero también evitar que el Nevado se convierta en foco de infección de covid cuando reabra.

Por su parte, los locatarios del Parque de los Venados reconocieron que si bien ha sido complicado esperar por más de un año a que lleguen los turistas, saben que el máximo beneficio vendrá cuando el parque sea seguro ante la covid y se pueda disfrutar en su máximo esplendor, en su estado salvaje.

LA VISITA

El Nevado está abierto de martes a domingo de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y todo visitante deberá adquirir un brazalete, por el cual se paga una cuota de recuperación misma que va dirigida a la conservación y restauración de los ecosistemas. Asimismo, se les recomiendo estar en contacto con sus familiares y respetar los senderos con la finalidad de prevenir emergencias.

El llamado es a respetar horarios y senderos autorizados, a la vez, hace las siguientes recomendaciones que ayudarán a visitar con seguridad las partes altas de la geografía estatal: utilizar ropa térmica e impermeable; lentes para sol y guantes; llevar zapatos adecuados para caminar en montaña, de preferencia botas resistentes al agua, así como llevar comida barras de chocolate o barras energéticas.

INSEGURIDAD EN EL NEVADO

Anteriormente, en 2019, se reportó que en esta zona uno de los delitos que más se reportaba era el robo simple a deportistas.

Sin embargo, en una publicación hecha por La Silla Rota en noviembre de 2021, se informó que en una de las comunidades de las faldas del volcán Xinantécatl no sólo era asolada por las bajas temperaturas, también por los talamontes, quienes les impiden cortar leña, ya que el negocio es para ellos.

"Lo malo es que ahora sufrimos con la leña, ya la maña no nos deja ir por ella", lamentó doña Ana María habitante en las faldas del Nevado.





(SAB)









(SAB)