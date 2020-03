Billetes falsos, otra forma de robar en tiempos de pandemia

Martha y Rocío atienden juntas una cafetería ubicada en la colonia Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc y ante la contingencia por covid-19 han implementado algunas medidas en el negocio pues relatan que la situación es difícil y aún no pueden cerrar, en medio de la situación, ya fueron víctimas de la delincuencia pues un supuesto cliente les robó dinero tras "pagar" con un billete falso.

"Era una mujer que venía en un coche con otro hombre, actuaban muy normal solo que decían que tenían mucha prisa; la verdad es que como vi que tenía las manos muy sucias le recibí el billete rápido y le di su cambio para poder lavarme las manos", cuenta Rocío quien fue quien atendió a la mujer que la estafó.

El billete, según cuentan, fue de 200 y le devolvieron 150 pesos en cambio. No fue hasta que horas después fueron a una tienda a comprar que la encargada les dijo que era un billete falso.

"No lo podía creer, el billete no se veía falso y tenía algunos elementos para identificarlo. Fui a avisarle al negocio que estaba cruzando la calle y me dijo la que atendía que la misma mujer llegó e intentó comprar pero le dijeron que era un billete falso", cuenta.

En su calle, pocos negocios permanecen abiertos pese a ser una colonia muy comercial, pues algunos tuvieron que acatar la medida anunciada por el Gobierno capitalino de cerrar establecimientos no esenciales mientras que otros decidieron no abrir pues pertenecen a sectores vulnerables.

"Me da mucho coraje, las ventas han estado muy bajas por el coronavirus y estos días hemos querido aguantar para poder ahorrar un poco. Cualquier peso cuenta y fue un robo esto", lamenta Martha.

Durante la Jornada de Sana Distancia debido a la pandemia por covid-19, la ciudad se ha vaciado en algunas zonas, el tránsito vehicular ha disminuido en un 60% y miles de establecimientos han cerrado, algunos tal vez por siempre puesto que muchos negocios viven al día.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), alrededor de 44 mil pequeños y medianos negocios no están preparados para contingencias tan largas y no podrán enfrentarla.

"El pequeño comercio por lo regular vive al día, el cierre de un solo día les impacta muy fuerte", dijo el presidente de la Canacope quien advirtió que las bajas en ventas desde el pasado 15 de marzo alcanzan el 90 por ciento.

Billetes falsos en cifras

Durante 2019, se registró una baja en la falsificación de billetes pues de acuerdo con información del Banco de México, fueron captados 302 mil 838 billetes falsos.

El de 200 como el que Martha y Rocío recibieron, ocupó el segundo lugar de las denominaciones con más piezas apócrifas y en 2019 se recibieron alrededor de 84 mil 37 billetes falsos.

(Frida Mendoza)