Bicicleta, la apuesta en tiempos de pandemia

En medio de la contingencia sanitaria, la colonia Doctores estrenó dos cliclovías desarrolladas por el gobierno capitalino, que ha apostado por la bicicleta como el medio de transporte en tiempos del covid-19.

Los comités vecinales de esta colonia aceptaron la modernización de sus calles con el desarrollo de dos cliclovías.

Éstas se encuentran sobre las calles Doctor Velasco y Doctor Erazo, una va hacia la colonia Obrera y otra rumbo a la Roma, ambas paralelas a la ciclovía de Doctor Río de la Loza y Arcos de Belén.

Salvador Medina, director de Planeación de la Secretaría de Movilidad (Semovi) explicó que las nuevas ciclorutas permitirá conectar las de Nuevo León en la Condesa, Álvaro Obregón en la Roma, el Trolebici del Eje Central y la Diagonal 20 de Noviembre, para entrar a los trayectos ciclistas hacia el Zócalo.

Las nuevas ciclovías también tienen conectividad con las estaciones del Metro Niños Héroes y Obrera, además del Trolebús y Metrobús y dos estaciones de Ecobici en la Doctores.

Este lunes, dos ciclovías emergentes fueron puestas en marcha a lo largo de las líneas 1 y 2 del Metrobús con el objetivo de que no haya congestionamiento en el transporte público para el regreso a la nueva normalidad, informó Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

La ciclovía de Insurgentes, va de la estación Álvaro Obregón a eje 8 Río Mixcoac, y abarca 12 kilómetros en ambos sentidos con balizamientos, separadores, dovelas y confibuses, además de señalamientos en intersecciones y apoyo de personal de Seguridad Ciudadana y radares de la secretaría para monitorear su operación.

La Secretaría de Movilidad realizará un segundo tramo de Eje 8 Sur- Villa Olímpica/ Álvaro Obregón – San Simón, para reunir un total de 40 kilómetros (20 por cada sentido).

Esta infraestructura cicilista se conecta a la red de transporte público para que los ciudadanos puedan tener la posibilidad de usar la bicicleta como una alternativa para desplazarse por la ciudad.

"Hay interconexión con los carriles Busbici de Eje 7 Sur, donde hoy va el Trolebús, y de Eje 8, en donde corre la RTP, así como con las líneas 1 y 2 de Metrobús; como es obvio, con la Línea 9, la Línea 12 [del Metro] y con 56 cicloestaciones de Ecobici. De tal manera que es una zona donde las bicicletas son accesibles a las personas", explicó Lajous.

Por otra parte, la Línea 2 del Metrobús habilitará una ciclovía de 14 kilómetros, que irá de Parque Lira a Rojo Gómez (poniente y oriente), misma que se pondrá en marcha cuando el semáforo se encuentre en naranja, que podría ser el próximo 15 de junio.

Para la primera etapa, explicó, se hará un préstamo de 150 bicicletas de Ecobici en la pista emergente, que será de Álvaro Obregón-Polyforum, Parque Hundido. Después de su uso se realizará las sanitizaciones de las unidades.

Los usuarios que se inscriban en Ecobici contarán con un 50 por ciento de descuento y un mes gratis a las renovaciones de todos lo usuarios.

Estas inscripciones contarán con un kit de bienvenida que incluye cubrebocas, guantes ciclistas y toallitas desinfectantes para que las personas puedan viajar con todas las medidas de higiene.

En cuanto al transporte concesionado, el funcionario afirmó que tendrá que ir a 50% de su capacidad, además de señalizarse los asientos que deberán ocuparse, manteniendo la sana distancia, habrá ventilación natural forzosa en todas las unidades.

Los beneficios de usar bicicleta

Ernesto García Almaraz, coordinador del Programa Bicipuma de la UNAM, aseguró este miércoles en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que este vehículo es la opción ideal para movilizarse en tiempos de contingencia.

Propicia la sana distancia y evita riesgo de contagio al no haber contacto con muchas personas, como en el transporte masivo; además, mejora el estado físico y mental.

"Estudios demuestran que cuando nos subimos a la bici llegamos de mejor humor a nuestro destino, los estudiantes se concentran más en sus deberes académicos, el cerebro está más activo y nuestra salud en general se optimiza", explicó.

También contribuye al cuidado del medio ambiente, pues dejamos de emitir bióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero que abona al calentamiento global. De ese modo, la bicicleta se convierte en una herramienta para el cuidado de nuestro planeta, subrayó el universitario.

Es un vehículo "económico, asequible y sustentable", pues no necesita combustible y eso es bueno para nuestro bolsillo y nos mantiene en forma. "Eso hay que agradecerlo y fomentarlo".

Cuando utilizamos una bici todos ganamos, y en tiempos de covid-19 tiene la ventaja adicional de que permite mantener la distancia recomendada por las autoridades de salud nacionales y mundiales, insistió el funcionario.

"Por donde lo veamos, su uso es maravilloso, es uno de los grandes inventos de la humanidad y al paso de los años sigue vigente y se convierte en la mejor opción para trasladarnos y mejorar la movilidad".

No obstante, en materia de seguridad vial falta mucho por hacer, expuso García Almaraz. Es necesario mejorar el respeto al ciclista, cultura que no se ha logrado a pesar de los esfuerzos que se han hecho, aunque reconoció que los incidentes no siempre son negligencia del conductor del vehículo automotor.

También hace falta infraestructura, ciclopistas adecuadas que den el espacio necesario al ciclista para circular seguro, además de diferentes vías que animen a más usuarios a pedalear y llegar a sus aulas u oficinas.

Se estima que en el mundo existen alrededor de mil millones de bicicletas. Según la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (2017), 35.9 por ciento de los hogares en esta área tienen bicicletas, pero sólo 2.2 por ciento de la población de seis años y más realizó viajes entre semana en ese medio de transporte.

Van por 7 nuevas ciclovías

El pasado 28 de mayo, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para la construcción de siete proyectos de ciclovías en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

La Sobse detalló en la Gaceta Oficial de la CDMX que el proyecto integral busca impulsar la infraestructura cicilista en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac.

También destacó que el inicio de la construcción de las ciclovías se prevé para el 29 de junio, para concluir en cuatro meses después, a finales de octubre.

De los siete proyectos, dos serán en Tláhuac y dos en Cuauhtémoc, en tanto que en Azcapotzalco, Benito Juárez y Venustiano Carranza solo será uno en cada alcaldía.

Los interesados en participar deberán contar con un capital contable de 13 millones 200 mil pesos y podrán visitar los sitios de la realización de los trabajos el 4 de junio a las 13 horas.

Las bases tendrán un costo de 2 mil pesos y la fecha límite para obtenerlas es el 3 de junio a las 14 horas, para dar a conocer el fallo el 25 de junio a las 10:30 horas.

