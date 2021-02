Benito Juárez se blinda contra la delincuencia

Queremos aumentar el número de policías y no solo por un tema que tiene que ver con más elementos en la calle, sino porque no es suficiente mantener un número de policías, si no les damos las herramientas necesarias. Por eso este proyecto y programa de Blindar BJ tiene que ver con labores de inteligencia. Estamos aumentando el número de cámaras de videovigilancia con estas nuevas luminarias que se van a instalar y que ya tienen una cámara del C2 integrada”.