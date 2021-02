Benito Juárez beneficia a más de 600 Mipymes con apoyos

Como parte del Plan de Emergencia Económica Local en Benito Juárez, anunciado el pasado 29 de marzo por el alcalde Santiago Taboada, más de 600 pequeñas y medianas empresas legalmente establecidas en la Alcaldía recibieron el apoyo económico para hacer frente a la emergencia sanitaria por covid-19.

“Este programa de Apoyo Económico Emergente está pensado para el sector formal. El gran problema que hoy tienen los negocios es de liquidez y lo que estamos buscando con estos microcréditos es que puedan, de una u otra manera, cubrir temas como los relacionados con la renta, con el pago de nómina”, señaló Taboada.

La alcaldía de #BenitoJuárez, en la #CDMX, entrega apoyos económicos del Plan de Emergencia Económica Local por #covid19 con esquema a fondo perdido pic.twitter.com/SLxCXBlICy — La Silla Rota (@lasillarota) May 19, 2020

Para esta acción institucional se destinaron 5 millones de pesos y el proceso de selección fue transparente a través de una convocatoria abierta del 30 de marzo al 14 de abril en la plataforma que se habilitó en la página web de la Alcaldía.

“Una de las grandes apuestas que tienen que tener todos los gobiernos es precisamente dar las condiciones para que aquellos que los generan, que son los empresarios, puedan tener las condiciones para mejorar sus inversiones. Por eso, hay que facilitarles a los empresarios los impuestos, los apoyos, porque es precisamente el gran sector que reactiva economías y que genera empleos”.

La acción dos del Plan Económico inició su fase de entrega a tres semanas de concluir el registro y contempla beneficiar a mil pequeñas y medianas empresas con 5 mil pesos a fondo perdido, meta que se cumplirá a finales de este mes.

Mariana Ledezma, quien cuenta con un local de productos mexicanos artesanales, destacó que con este recurso se sienten más aliviados económicamente porque debido a la pandemia sus ventas han bajado y con este apoyo podrán pagar renta, servicios y sueldos. “Es una idea y una iniciativa increíble, yo la verdad nunca había tenido un apoyo y pues qué mejor que para mantener el negocio que es de donde como yo y come mi familia también, ha sido algo maravilloso. Me provoca mucha emoción y mucha felicidad el saber que tenemos aunque sea un poco el respaldo en esta Alcaldía, porque si tengo conocidos, amigos y familiares en otras Alcaldías que no han tenido este tipo de apoyos y que, al contrario, han perdido sus trabajos”.

Roberto Fernández, restaurantero de Benito Juárez, señaló que este recurso lo invertirá en la compra de insumos para la reapertura de su negocio.

“Para nosotros los microempresarios es un beneficio tener un alcalde que prevé todas estas situaciones. Ha sido bastante acertado, el apoyo ha sido fundamental. El sentimiento es de estar apoyados, de sentirnos parte de la Alcaldía y que, de alguna manera, tenemos un respaldo por parte del gobierno”.

Ismael Rodríguez, propietario de un taller de esculturas en la demarcación, sostuvo que este apoyo significa un respiro, ya que solicitar un crédito a una institución bancaria para las pequeñas empresas se vuelve complicado por los intereses. “En Twitter vi el anuncio, me metí, llené el formulario, me mandaron unos papeles muy amables y aquí estoy, o sea, yo no creía sinceramente. Administrativamente hablando, tú sales de aquí y se ve la diferencia, es una Alcaldía muy grande, es una buena gestión, estoy muy agradecido”.

La alcaldía de #BenitoJuárez, en la #CDMX, entrega apoyos económicos del Plan de Emergencia Económica Local por #covid19 con esquema a fondo perdido https://t.co/jSFRjoDR8a pic.twitter.com/0uK49Ne2zJ — La Silla Rota (@lasillarota) May 19, 2020

Héctor de León, propietario de un restaurante, agradeció que se otorguen estos apoyos a las pequeñas empresas, ya que así se podrá reactivar la economía. “Nadie nos esperábamos este apoyo y ahorita ya que nos llegó, híjole, la verdad es que es como oxígeno puro también. Nos da mucho gusto, felicidad también y pues más tranquilidad en este momento porque ya no tenemos ahorita la zozobra para poder hacer lo de las compras”.

Alejandra Nieto, quien tiene una tienda de abarrotes y papelería, indicó que al tratarse de un apoyo a fondo perdido representa una gran ayuda para no tener una deuda más. “Es un gran apoyo para nosotros, yo creo que sería sano que todas las Alcaldías lo hicieran. No solo ante la pandemia, en sí el alcalde ha sido muy eficiente, si yo lo comparo con otras Alcaldías. No solamente es lo de ahorita la situación que estamos viviendo, sino su trabajo en general es muy bueno”.

La entrega de este apoyo se ha desarrollado de manera ordenada, con horarios establecidos para cada beneficiario y cumpliendo todas las medidas sanitarias de sana distancia, así como un filtro sanitario para evitar un posible contagio.

Es importante señalar que el Plan de Emergencia Económica Local también contempla destinar 30 millones de pesos a compras directas en servicios o insumos que requiere la Alcaldía, así como un mapa digital de negocios georreferenciado para fomentar el consumo local.