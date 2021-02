Benito Juárez, alcaldía reconocida por gasto eficiente y transparente

“A veces se dice que los alcaldes no tenemos facultades de nada y hay que encontrarle el cómo sí, esto no es mi responsabilidad, pero lo estoy haciendo. A mí por FAIS, que es una bolsa federal, me entregaron 22 millones de pesos y decidimos invertirlo por primera vez en escuelas públicas de Benito Juárez. Hice un convenio precisamente con el INEFIEF porque creo en la dignificación de los espacios no solamente laborales, nos solamente policíacos, sino también de educación”.