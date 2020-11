Benefician a más de 20 mil personas programas de Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, informó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que su gobierno ejerció de manera eficaz y eficiente el presupuesto 2020 y gastó con transparencia y responsabilidad los recursos.

En una mesa de trabajo realizada de manera virtual ante la comisión, para escuchar a los alcaldes sus propuestas presupuestales para el 2021, Taboada señaló que el recorte presupuestal de este año dejó solo 502 millones de pesos para atender las prioridades de los benitojuarenses.

"Al día de hoy tenemos un avance del 90 por ciento del presupuesto pero hay que decirlo, todo está comprometido. No tenemos un solo peso que no lo esté, que no quede claro a dónde va a dar. Como lo hicimos el año pasado, estamos haciendo del recurso la posibilidad de que sea eficiente y eficaz y que los tiempos de la Secretaría de Finanzas se cumplan.

Me encuentro en una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del @Congreso_CdMex pic.twitter.com/v4FtxyP4X5 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 6, 2020

"Porque hoy en día con las limitaciones que tenemos de recursos, queremos demostrar al Congreso y a la comisión de Presupuesto que Benito Juárez, por segundo año, ejerce el presupuesto en calendario, en programas prioritarios, sin sacrificar la inversión pública y por supuesto, ante la emergencia sanitaria, poder pedir que se tomen decisiones en función de los resultados entre quienes estamos ejerciendo y quienes no están ejerciendo el presupuesto de alcaldías".

GASTO EFICIENTE

El alcalde de Benito Juárez detalló algunos de los programas puestos en marcha en la demarcación. Uno de ellos en materia de seguridad es Blindar BJ, en el cual se arrojan resultados positivos en el combate a la delincuencia, como lo demuestran las propias mediciones de la CDMX.

Aseguró que el secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública ha dado datos de que Benito Juárez está entre los municipios con mayor reducción en los delitos de alto impacto en los últimos dos años.

Destacó que en los primeros 5 delitos con mayor frecuencia de Benito Juárez, que son robo a negocio con violencia, a comensales, a casa habitación, a vehículo y autopartes, cuando él llegó se cometían 2 mil 037 delitos y actualmente la cifra bajó a 905.

"No estoy pidiendo dinero para el programa Blindar Benito Juárez, sino estoy hablando de resultados. Pregúntenle al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Blindar Benito Juárez ha tenido la mitad de remisiones en la alcaldía, la otra mitad son de la SSC. Con 360 elementos hemos compartido remisiones judicializadas en la fiscalía y la mayoría de ellas con penas", aseveró.

Agregó que con 130 millones de pesos y con una tercera parte de elementos de fuerza van a la par en el número de remisiones con la SSC,.

"Tiene que ver no solo con gastar, tiene que ver con invertir. Ahí están los resultados medibles. Ahí está la gente, lo que nos ha dado la gente. Inclusive el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la mañanera nos felicitó. Somos de los municipios que más han reducido sus delitos".

MÁS PROGRAMAS

Otros programas son los que la alcaldía ha diseñado para apoyar a vecinos de Benito Juárez afectados por la pandemia de la covid-19, son el seguro de desempleo y apoyos a pequeñas y medianas empresas.

Además, está el de apoyos para uniformes y zapatos escolares, que se convirtió en un bono económico de 2 mil pesos para que alumnos pudieran tener recursos para conectarse a internet o pagar una Tablet, tomar clases a distancia y no rezagarse.

"A pesar del recorte Benito Juárez no dejó de invertir, invertir, invertir. Tiene que ver con tres programas fundamentales de inversión; invertimos en seguridad, no le quitamos ni un solo peso al programa de Blindar Benito Juárez. Invertimos en obras e infraestructura, no le quitamos un solo peso al capítulo 6 mil, invertimos en la persona, seguimos los lineamientos de muchos de estos programas sociales, como el programa Salario Solidario, el complemento a los créditos, el programa de desempleo y el programa de entrega de medicamentos en casa a los adultos mayores", explicó.

"Seguimos apoyando a las estancias infantiles, y aquí si me quise detener, porque no dejamos de invertir y esa creo que es la gran respuesta, el gran resultado ante una pandemia: planear necesidades y poner por encima de la crisis sanitaria la inversión en las personas, en seguridad y en infraestructura".

APOYOS



Destacó en qué consisten algunos de los apoyos. Las micros y pequeñas empresas obtuvieron créditos de 5 mil pesos a fondo perdido para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y se diseñó un Seguro de Desempleo de 10 mil pesos a los vecinos que perdieron su trabajo por la Covid-19. Médico en tu casa BJ y entrega de medicamentos y estudios de laboratorio, beneficiaron a más de 20 mil benitojuarenses con una inversión de más de 52 millones de pesos.

Para el 2021 la Alcaldía mantendrá la política de inversión y gasto eficiente, así como las medidas de austeridad que han tomado, "pero tenemos cerca de 70 por ciento de gasto comprometido".

#Metrópoli | Taboada señaló que el recorte presupuestal de este año dejó solo 502 millones de pesos para atender las prioridades de los benitojuarenses. *yn https://t.co/iUm3sdhRvE pic.twitter.com/zpp6sRZPhy — La Silla Rota (@lasillarota) November 7, 2020

PIDE NO HAYA RECORTES

De acuerdo con el techo presupuestal que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México enviará al Congreso local para el 2021, de 2 mil 086 millones de pesos, significa una capacidad de gasto para Benito Juárez de menos del 10 por ciento, equivalente a 198 millones de pesos.

Al mismo tiempo, el gobierno capitalino está calculando que la alcaldía tendrá una capacidad de recaudación de recursos propios de 60 millones de pesos, cuyo monto corresponde a los recursos autogenerados que se logran obtener en un año en condiciones de normalidad, metas que a consecuencia de la pandemia, no serán posibles de alcanzar, alertó Taboada.

El recorte en el presupuesto 2021, que la @Finanzas_CDMX propone se apruebe para #BenitoJuárez es de alarma contra los vecinos. Hoy lo manifesté ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. pic.twitter.com/XdzmnuxVr1 — Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 6, 2020

De ahí se desprende la urgente petición de lograr solo en este rubro un subsidio solidario para el pago de los salarios de alrededor de mil trabajadores que dependen de los centros autogeneradores, tales como casas de cultura, deportivos, y los centros de Atención Social Especializada (CASE), al Adulto Mayor (CECAM), y de la Mujer (CAM), y que únicamente permitirían destinar lo que se logre recaudar al mantenimiento de dichas instalaciones.

Finalmente, la estimación de la Secretaría de Finanzas en materia de gasto centralizado no contempla los ahorros alcanzados por Benito Juárez en consumo de agua por la implementación de captadores de agua de lluvia desde los techos de la demarcación, o los ahorros de luz que se están teniendo por que las oficinas no se están utilizando.

"Si la reducción de nuestro techo presupuestal para el 2021 se concreta como se prevé, debe quedar claro que habrá afectaciones no deseables. Sin embargo, mantendremos la política de inversión, gasto eficiente y medidas de austeridad para mantener la calidad de vida de los juarenses", afirmó.

Aun así, el alcalde Santiago Taboada reiteró que las prioridades de su gobierno son la implementación de la segunda fase de la estrategia Blindar BJ, "Vigilancia Digital" que tiene como base innovaciones en inteligencia, incremento del estado de fuerza para mantener el gran esfuerzo de cuidar a los vecinos y su patrimonio.

Además, tiene el objetivo de invertir en tecnología para seguir siendo una alcaldía moderna y de vanguardia.

"Mantendremos el programa de bacheo, continuaremos con los programas sociales de alto impacto orientados al apoyo de la economía local, a los vecinos que han perdido su empleo producto de la pandemia y la situación económica del país. Nos enfocaremos en contener la preocupación de los pequeños y medianos empresarios de perder sus inversiones, negocios y empleos", prometió.

f,mma