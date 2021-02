Bejaranistas y monrealistas disputan candidatura a alcaldía de Cuauhtémoc

La búsqueda por la candidatura entre morenistas por la alcaldía Cuauhtémoc se convertirá en una de las más disputadas en la Ciudad de México. La pugna por quedarse con la designación será entre dos grupos políticos, que son pesos pesados del partido: los bejaranistas, ahora agrupados en el movimiento Esperanza, liderado por René Bejarano, y los monrealistas, que están a la sombra del actual senador y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

Los elegidos para representar a ambos grupos son la diputada federal Dolores Padierna, exjefa delegacional entre 2000 y 2003 y pareja de René Bejarano. Del otro lado, el actual alcalde, Néstor Núñez, a quien se le identifica con el monrealismo, y Alejandro Rojas Díaz Durán, quien fue coordinador de Estrategia Electoral de la campaña de Ricardo Monreal en 2015, cuando contendió por la entonces jefatura delegacional, y por unos meses fue coordinador de asesores de la bancada de Morena en el Senado. Después fue a buscar la dirigencia nacional del partido, donde fracasó.

Entre ambos grupos ya comenzaron las descalificaciones. La diputada federal acusó este 7 de enero ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a Rojas Díaz Durán de "violencia política de género".

El alcalde Núñez se ha mantenido al margen pero Rojas Díaz Durán es el que ha entrado al quite. El ex integrante del Consejo Consultivo para la reforma política de la capital acusó a la dupla Bejarano-Padierna de representar "las ligas de la corrupción" y les advirtió que no dejará pasar al "bejaranavirus" en la Cuauhtémoc.

Además, se publicó recientemente una nota en el diario Milenio que menciona que Bejarano está involucrado con la mafia rumana que opera en Cancún, dedicada a la clonación de tarjetas de crédito.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto. Su respuesta fue que la investigación, no se sabía de dónde salía.

"Si... leí la nota y la nota lo que dice es que está sustentada en un informe que se dio en una reunión en no sé dónde. O sea, la verdad es que no... No sé sobre qué base esté esta información y en todo caso, pues si hay alguna investigación, que se diga, ¿no? Pero por lo menos la nota que yo leí se basa en un informe que se dio en una reunión, pero en todo caso, tendrían que decir si esto es así o no. Entonces, no me parece que tenga suficiente base para poderlo hacer, pero en todo caso, pues que las autoridades competentes digan si en realidad hay una investigación o no".

LOS ANTECEDENTES DE LOS PERSONAJES

La administración de Padierna entre 2000 y 2003 es recordada porque ocurrió el incendio de la disco Lobohombo, el 20 de octubre de 2000, en el que fallecieron 22 personas y resultaron heridas 40. El siniestro sacó a la luz la expedición de permisos a establecimientos mercantiles que incumplían con medidas de seguridad.

A Padierna también le tocó el trago amargo de la exposición de videos, el 3 de marzo de 2004, en el programa El Mañanero, en los que su pareja, René Bejarano, como coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibía bolsas con fajos de billetes amarrados con ligas, de parte del empresario Carlos Ahumada. Antes de ocupar dicho cargo, Bejarano había sido secretario particular del entonces jefe de Gobierno y hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por el uso de ligas, el entonces perredista recibió el mote de El Señor de las Ligas.

Néstor Núñez busca la reelección como alcalde de Cuauhtémoc y ya se registró como precandidato a la alcaldía, designación que se resolverá mediante una encuesta. En 2006, durante la LX Legislatura, fue coordinador de asesores del entonces petista, Ricardo Monreal.

Por su parte Rojas Díaz Durán durante su búsqueda de la dirigencia de Morena, clausuró en septiembre pasado 20 sedes del Instituto Nacional Electoral, en protesta para pedir que los candidatos, Mario Delgado y Yeidckol Polevnski, renunciaran al cargo para contender. A fines de ese mes abandonó la contienda.

APETITOSA ALCALDÍA

La demarcación es una de las seis donde Morena tiene alta competitividad, de acuerdo con estudios elaborados por el partido, lo que hace que quien quede como candidato o candidata tenga altas posibilidades de ganar. Según esos estudios que ha circulado entre morenistas, podría ganar con 48.30 por ciento de los votos.

La gestión de Núñez ha tenido algunos temas donde el desempeño ha sido menor al esperado, dice a La Silla Rota la Concejal del PAN en la alcaldía, Ana Villagrán.

No ha habido el reordenamiento del comercio informal y las extorsiones a establecimientos mercantiles continúan. El ambulantaje subió de manera exponencial, y cuando a Núñez se le mencionaba el tema, argumentaba que había política de tolerancia o decía que era fluctuante, pero que en cantidad era el mismo, agrega la funcionaria.

Los ambulantes incluso han llegado a Tlaltelolco, y cuando se le expuso al alcalde la problemática, adujo que eran vecinos de la zona, que es patrimonio histórico. La inseguridad también ha crecido.

Entre sus logros, considera que sí invirtió en zonas deportivas, impulsó programas sociales y hubo apoyos a la comunidad transexual.

NO VAN SOLOS

Además de Padierna y Rojas Díaz Durán, el actual alcalde Néstor Núñez, a quien también se le identifica como parte del grupo de Ricardo Monreal, buscará la reelección.

Además de Padierna, Manuel Oropeza, integrante de la misma corriente y quien fue diputado constituyente, anunció el 27 de enero que buscará la diputación por el distrito IX del Congreso de la Ciudad de México. Durante su paso como constituyente, Oropeza tenía de suplente a Bejarano.

Oropeza acusó este 8 de febrero a Ricardo Monreal y a Néstor Núñez de iniciar una "guerra sucia" contra Padierna y les pidió "serenarse".

En entrevista con La Silla Rota, dijo que tanto Núñez como Rojas Díaz Durán forman parte del mismo grupo.

"Es lo mismo, están desesperados porque en las encuestas Dolores está adelante, entonces recurren a la guerra sucia, la descalificación y presionan a los trabajadores de la alcaldía para querer ganar, pero no van a poder.

"Néstor no es competitivo con relación a ella. Tienen una estrategia donde mandan a Alejandro Rojas a golpear, el alcalde ni aparece y traen toda esta estrategia de descalificación. Hoy se les revirtió, con el mensaje de la jefa de Gobierno y Santiago Nieto (quien afirmó que no se investiga a Bejarano), con este asunto que querían vincular al profe con la mafia rumana. A Rojas nada más lo metieron para que haga el trabajo sucio", aseveró.

También dijo que competirá por el mismo distrito que actualmente tiene Temístocles Villanueva, quien también está ligado a Monreal.

LAS ACUSACIONES

Padierna acusó a Alejandro Rojas Díaz Durán de violencia de género y este le contestó y retó a un debate, tanto a la diputada federal como a Bejarano.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que Rojas Díaz Durán nunca actúa sin padrino y que emprende una campaña para impedir su postulación, "con burdas descalificaciones y agresiones de manifestaciones de naturaleza machista cargadas de misoginia".

"He solicitado medidas cautelares a fin de que este personaje deje de ejercer violencia política en mi contra en un afán de notoriedad que no busca sino ser útil a sus empleadores", dijo en su cuenta de Twitter, @Dolores_PL.

Por su parte Rojas Díaz Durán, también vía Twitter, afirmó ser respetuoso de las mujeres. Se refirió a la dupla Bejarano-Padierna

"Los que hacemos político desde hace décadas los conocemos como corriente política que fueron primero Nueva Tenochtitlán. Mientras ellos ofertaban viviendas y los denunciaban por fraude porque invadían predios en los 80, nosotros luchábamos contra el partido de Estado", dice en un video en su cuenta @rojasdiazduran.

"No es nada personal, no he dicho nada que no esté en el debate público, ellos representan las ligas de la corrupción política y no son de Morena, no están en el padrón de afiliados", aseguró.

"El bejaranavirus no va a pasar en la ciudad".

LOS OPOSITORES

Por el lado de los partidos de oposición, la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD aún no tiene candidato.

El que incorporó recientemente al exjefe delegacional Agustín Torres, fue el Partido Verde Ecologista de México, y el experredista será candidato al cargo en la demarcación.