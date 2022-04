Beatriz salió de Oaxaca en busca de una vida mejor; casi la matan en Ixtapaluca

"Me decía te voy a matar, dame a mi hija, mientras me golpeaba una y otra vez, pasa y regresa con el desarmador en la mano y yo lo único que hago es agarrarlo de las mangas de la chamarra, empezamos a forcejear darnos de patadas, nadamás me acuerdo que me tira y yo lo que hago es cubrirme", recordó.