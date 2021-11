Basurero en Teotihuacan es definido como "no inconveniente"; vecinos protestan

TEOTIHUACÁN.- Comuneros de San Lucas Tepango en el municipio de San Juan Teotihuacán enfrentaron al edil Jaime Heredia Ángeles luego de que avalara la determinación de "no inconveniente", respecto a las intenciones de un particular que pretende convertir una barranca en un tiradero a cielo abierto.

Los inconformes se acercaron al alcalde mientras realizaba un recorrido por la barranca ubicada en las inmediaciones del Parque Estatal Sierra de Patlachique dónde al parecer será instalado el basurero, aseguraron que las intenciones del particular y la aprobación de la autoridad local es ilegal.

Esto debido a que, en las inmediaciones de la zona hay viviendas y una escuela, así como una región protegida por las autoridades del medio ambiente que se encuentra en la zona limítrofe de los municipios de Acolman y San Juan Teotihuacán.

Ya que, en días pasados durante una sesión de Cabildo, las autoridades acordaron responder con un "no inconveniente" a una solicitud que recibieron por parte del particular para la construcción del vertedero.

"La ley es bien clara para poder hacer un tiradero se necesita que a 500 metros no haya casas habitación, que ha 500 metros no haya escuelas, entonces si la sindico está hablando de que su administración hizo un estudio técnico desde ahí estamos mal porque están autorizando y están diciendo que no hay inconveniente, cuando si hay inconveniente, entonces están siendo incongruentes con lo que están diciendo", dijo uno de los vecinos.

DETENDRÁN PROYECTO DE BASURERO

En la plática, los comuneros lamentaron que el Ayuntamiento haya favorecido a los particulares afirmando que no había inconvenientes, por lo que exigieron que sea revisada la documentación, ya que el edil aseguró que el estudio fue realizado por la Síndico Municipal e integrantes de Desarrollo Urbano.

"Y como Desarrollo Urbano no vieron todo lo que está cerca, ahí hay pozos de agua, entonces cual es su trabajo", aseguraron los inconformes.

Al respecto el edil, Jaime Heredia Ángeles, reafirmó que, el gobierno local no ha brindado autorización para la adecuación del predio con ese fin y se comprometió a detener el basurero a cielo abierto.

Sin embargo esto será en las próximas semanas ya que aún están pendientes trámites para su realización.

"Conmigo tienen que regresar, conmigo tienen tres tramites y de ahí no va a pasar porque tenemos a alrededor comunal, segunda es una escuela y tercera tenemos pozos de riego, así de fácil", dijo ante los inconformes el edil Jaime Heredia.

EL CONFLICTO POR EL BASURERO

Desde hace unos meses un grupo de personas busca utilizarla para confinar desechos domésticos de la región, pese a su cercanía con la zona de conservación ecológica del nororiente del Valle de México.

En el sitio hay una barranca y en las últimas semanas la barranca comenzó a albergar algunos desechos que lanzan desde lo alto comuneros y vecinos de la zona, como bolsas de plástico, deshechos orgánicos y algunas botellas son parte de la basura que ha comenzado a ocupar el terreno.

El sitio de unos 17 mil 500 metros cuadrados colinda con una zona de cultivo y la escuela primaria Amado Nervo, la cual resultaría afectada por la contaminación del vertedero.

Además, se encuentra muy cerca del Parque Estatal Sierra de Patlachique, destinada al fomento del medio ambiente en la región de las Pirámides.





(SAB)