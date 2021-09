Bares de la Juárez: entre la ilegalidad y el destierro de colonos

Hace cinco años inició la pesadilla para Diego, habitante de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, quien cada fin de semana y a pesar de la pandemia, es privado de sus horas de sueño mientras debajo de su edificio, en bares clandestinos, otros son los que disfrutan.

"Este es el infierno que vivimos realmente, yo ya estoy pensando en mudarme porque tengo perros y si oyen ruido los perros están ladrando todo el tiempo y es muy incómodo [...] esta cuadra ya se perdió", denunció "Diego", como prefirió ser llamado por cuestiones de seguridad, en entrevista con La Silla Rota.

Las noches de fines de semana son el escenario perfecto para ver a "La Catrina" hacer sus primeras apariciones como bar nocturno en la colonia; a los Dj´s de "Yuyu" rayando los discos durante toda la madrugada con un nuevo set, o a "Lucio Bar", "Cicatriz", "Bloom Café", "Esquites Rules" y más, apoderarse de la vía pública.

#Metrópoli | ? #VIDEO Cada fin de semana, pese a la #pandemia, vecinos de @LaColoniaJuarez son privados de sus horas de sueño mientras debajo de su edificio, en bares clandestinos, otros son los que disfrutan. #ak https://t.co/2iCJPzOcXZ pic.twitter.com/qnfsa3lFQ0 — La Silla Rota (@lasillarota) September 4, 2021

El 18 de junio, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México anunció que el sector restaurantero podría operar en su horario habitual, es decir, como lo hacía antes de la pandemia, pero con un aforo del 60%.

Sin embargo, hasta el pasado 3 de septiembre, la apertura de los bares, antros o discotecas no tenía luz verde, por lo que cualquier negocio que se ostentara como tal y diera servicio, hasta este fin semana, incurrió en una práctica ilegal.

"Ya sabemos que tienen fiesta cada fin de semana, eso cuando bien nos va. Una de las peores fue una fiesta electrónica que duró tres días, era un rave o algo así, fueron tres días continuos de gente totalmente borracha y drogada en las calles dando vueltas, golpeando carros, a mí me botaron una cosa en mi carro y me estrellaron el parabrisas", contó Fernando Monroy, otro de los vecinos.

A partir del lunes 6 de septiembre que entrará en vigor el semáforo amarillo de la Ciudad de México, los bares, cantinas, antros, discotecas, salones de fiesta u homólogos podrán operar con un aforo máximo del 50% conforme el horario que indique su permiso, no obstante, en el caso de varios antros de la colonia Juárez ni siquiera tienen licencia como bares, cantinas o discotecas.

NADA MÁS SON LA FACHADA

Sobre Versalles, Turín, Barcelona y otras calles se ha instalado todo un corredor de negocios con licencia de funcionamiento como restaurantes (o en el caso de Yuyu, de centro cultural) que según lo denunciado en múltiples ocasiones por los colonos de la Juárez, es aprovechado para vender únicamente bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche.

"La Catrina" Cocina Económica inauguró su servicio a comensales el 1 de septiembre de 2020 ofertando platillos caseros a bajo costo, pero casi un año después su giro se "reinventó" y lanzaron como nuevo concepto "La Catrina Bar" con snacks y bebidas de por medio.

Como "cocina económica" y de acuerdo con la información compartida en su página de Facebook, el local opera de esta manera de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde, pero como bar lo hace hasta las 11 de la noche.

Bajan las luces, se enciende la música y prevalecen los colores neón, "salen" las calacas, los mojitos, las alitas, boneless y demás bocadillos para acompañar las bebidas que el bar comenzó a vender desde el 2 de julio de 2021 y en adelante cada fin de semana.

¿QUÉ NECESITA UN NEGOCIO PARA VENDER ALCOHOL?

La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México establece que para que un negocio de comida pueda vender bebidas alcohólicas o su giro sea el de un bar, el uso de suelo de origen debe ser afín a este servicio, de lo contrario demoraría un año cambiarlo.

Siguiendo lo denunciado en Twitter por los vecinos, "La Catrina" está catalogado como un negocio de Bajo Impacto, por lo que el permiso que tiene es para la venta de alimentos afín a fondas, cafeterías y alimentos en general sin pagar por la licencia.

También permite la venta de bebidas alcohólicas pero solamente cerveza o vino de mesa de 12 a 5 de la tarde y obligatoriamente debe estar acompañado de algún alimento; asimismo el local debe medir hasta 80 metros.

Sin embargo el concepto de "La Catrina" cambia a partir de las 6 de la tarde y de acuerdo con la ley antes mencionada, se convierte en un negocio de impacto vecinal por la venta fuera de horario, lo que requiere pagar 12 mil pesos por hasta 50 metros cuadrados para obtener la licencia de funcionamiento, además del permiso de Protección Civil.

(Foto: Cuartoscuro / Archivo)

El tercer nivel sería el de impacto zonal, en donde se ofertan bebidas a copeo y tiene un costo de 22 mil pesos por hasta 50 metros, pero hasta el 6 de septiembre este giro comercial está prohibido por contingencia sanitaria derivada de la pandemia por covid-19.

Los documentos que deben probar que la legitimidad del servicio como fonda de cocina económica son: aviso sanitario emitido por Cofepris, el certificado de Uso de suelo, el aviso mercantil y una carta de Protección Civil de bajo impacto.

"YÁ BÁJENLE", IMPLORAN VECINOS AL YUYU CLUB

Ubicado en el 94 de la calle Versalles, Yuyu Club abrió sus puertas al público en 2017 con permiso de Centro Cultural, por lo que el permiso de su hora de cierre se extiende hasta que su última función termine.

"A ellos les funciona porque el permiso de gobierno dice que pueden cerrar hasta que su última función haya terminado y ellos consideran que el Dj es una función, entonces si ellos acaban a las 5 de la mañana el gobierno les da permiso", señaló Diego.

Si los antros no son esenciales porqué ya se les permiten abrir con horario normal y hasta promoviendo uso de "pastillas" Versalles 94 col juarez @C5_CDMX @inveacdmx @PAOTmx @Claudiashein @SandraCuevas_ sin hacer nada En alcaldía Cuauhtemoc pic.twitter.com/9c5W8dE2KL — Danniel Vlad (@dannielvlad) August 20, 2021

Para asistir a los eventos en Yuyu hay que hacer reservación previa y cada fin de semana inician a las 11 de la noche y terminan a las cuatro o cinco de la mañana con la música en su máximo nivel y se le añaden las conversaciones de los asistentes ebrios al iniciar o finalizar los eventos.

"Esto es cada día, cada día hay que llamar a la patrulla porque sus clientes están bebiendo en la vía pública, escandalizando, aquí se oye todo, entonces gritan o hablan a voz alta, ya te diré que es muy muy incómodo porque se junta con los de Lucio, lo del Yuyu, los esquites...".

Esperemos que ahora si hagan algo cada fin de semana es lo mismo y siempre contestan lo mismo e @inveacdmx no ha ce nada ?? ya tenemos al lado un changarro de esquites que funciona como bar y ya hasta mesas en la banqueta versalles 92 y el yuyu todos los fines. — Danniel Vlad (@dannielvlad) August 20, 2021

La Organización Mundial de la Salud catalogó a la Ciudad de México como la octava ciudad más ruidosa del mundo, pues los capitalinos escuchan volúmenes a más de 100 decibeles cuando el ser humano tolera sólo 55.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot) dio a conocer el estudio "El ruido daña la salud, ya bájale a tu bocina", en el que admite que en la Ciudad de México existen locatarios negados a cumplir con las normas y bajar el nivel del ruido derivado del propio flujo de las actividades del negocio, la música y las conversaciones.

"En el Centro Histórico existen corredores de ruido donde establecimientos mercantiles y de servicios se niegan a acatar la norma y disminuir el volumen de los aparatos", señala.

De acuerdo con la norma ambiental NADF-005-AMBT-2013 emitida por el Gobierno capitalino en 2014, los rangos de volúmen tienen un horario; de 6 de la mañana a 8 de la noche lo permisible son 65 decibeles y de 8 de la noche a 6 de la mañana como máximo 62.

Consciente de la situación por la que atraviesa la ciudad, la Paot aseguró en el estudio, que las autoridades competentes sancionarían a los establecimientos con multas que van de los 844 a los 3 mil 379 pesos, o bien de 13 a 24 horas de arresto.

"A quienes causen ruido por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud", precisó.

Para los vecinos no sólo es el ruido, sino precisamente la salud. Uno de ellos padece insomnio, que al combinarse con la exposición involuntaria al ruido por las noches y madrugadas, deja de dormir y al día siguiente cuando debe ir al trabajo acude sintiéndose físicamente mal.

"En mi caso, soy un persona con trastorno de ansiedad, tomo medicamento, entonces los nervios se me alteran, yo veo que llega el jueves o viernes y ya estoy alterada porque sé que mi ventanal que da a la calle va a vibrar: 1, 2, 3, 4 de la mañana o hasta que estas personas acaben", dijo Diego.

Respecto a ello la Paot manifestó que la exposición prolongada al ruido causa dolor de cabeza, dolor o pérdida irreparable de oído, nerviosismo, hipertensión, depresión y taquicardia.

Por ello desde hace dos años los vecinos se han organizado e intentado hacer de todo para procurar una convivencia que beneficie a ambas partes, desde organizar juntas con los locatarios y la Paot, hasta emitir denuncias formales, pero les han dado carpetazo.

"Tenemos quejas desde hace dos años y meses, incluso ha habido carpetazos y se vuelve a abrir otra porque no nos han solucionado; los vecinos sí hemos alzado la voz pero las instancias correspondientes parece que no tienen la fuerza suficiente o de plano están con las manos atadas, entonces a raíz del permiso de la jefa de Gobierno no podemos hacer nada".

.

Las denuncias se pueden hacer al 55 52 65 0780 de lunes a jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Extensiones 15430, 15440, 15450 y 15410.

Pero los habitantes de la Juárez no han podido encontrar una respuesta o solución al problema, su máximo logro ha sido que el Yuyu coloque un letrero afuera del recinto con la leyenda "Silencio, respeten a los vecinos".

El resto es un juego de ping-pong: "Eso lo ve Invea, vamos a Invea, no, eso es de Paot, vamos a Paot, a no eso es de la alcaldía, vamos a la alcaldía y de verdad parece que estamos jugando, nadie quiere asumir la responsabilidad".

SE SUSPENDEN LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN

Diego contó a La Silla Rota que en el último intento por hacer que las autoridades pusieran orden en la colonia, la Paot les respondió que por el momento quedaban suspendidas las verificaciones porque los locatarios tienen permisos para hacer uso de la vía pública.

El 13 de agosto la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 661 Bis señaló que las visitas de verificación y sustanciación de procedimientos y aplicación de sanciones o clausuras a establecimientos mercantiles fueron suspendidas para evitar la propagación de la covid-19.

Gaceta Oficial bis 13-08-2021. Aviso por el que se da a conocer que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en Naranja; convocatoria para la elección de las personas integrantes del Consejo de Evaluación de la CDMX.https://t.co/Ax8g06fenD pic.twitter.com/TTwffywNqS — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 14, 2021

Sin embargo recientemente el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) compartió en su cuenta de Twitter que los rondines nocturnos siguen su curso.

Con el programa "La Noche es de Todas y Todos", el personal del Invea revisa que los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias y respeten el uso adecuado del espacio, en coordinación con @SeGobCDMX, @SedecoCDMX, @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX. pic.twitter.com/6mosIr0iRM — INVEACDMX (@inveacdmx) August 27, 2021

El último informe emitido por el Invea el 2 de agosto sobre la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias en los establecimientos mercantiles de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, reportó 11 apercibimientos a restaurantes establecidos en las colonias Juárez, Roma, Doctores y Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

En total realizó 17 mil 888 visitas, 2 mil 820 de ellas a restaurantes.

Al respecto la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum declaró en conferencia de prensa que el Invea seguiría haciendo su trabajo y exhortó a los dueños de los restaurantes a poner de su parte.

"Todo mundo tiene que cooperar, porque no se trata de que el Invea esté detrás de cada establecimiento mercantil para que realmente cumplan [...] hasta el momento creo que ha funcionado bien (Ciudad al Aire Libre) y siempre que haya una queja vecinal se va a atender".

Asimismo dijo que pondría atención a las denuncias en materia de ruido y uso inapropiado de la vía pública.

Mientras que para asegurarse de que se cumplirá el aforo permitido en los establecimientos cuyo giro sea vender bebidas alcohólicas, la mandataria capitalina confiará en la buena fe de los locatarios.

"(Estaremos) confiando en los establecimientos y en que se cumpla, podrán ir abriendo poco a poco y dado el nivel de vacunación que ya tenemos podemos aperturarlos al 50% y seguir recomendando Ciudad al Aire Libre".

Además descartó que presentar una prueba covid negativa para ingresar a los bares y antros sea una medida de seguridad que los establecimientos deban tomar, pues le apuesta al programa de vacunación

CIUDAD AL AIRE LIBRE ¿Y EL PASO PEATONAL?

En Marsella 59 y Plaza Washington se ubican "Bloom Café" y "Cicatriz", que le han quitado el paso a los peatones aprovechando los permisos de "Ciudad al Aire Libre", colocando más mesas de lo permitido, sin procurar sana distancia, invadiendo jardineras, restringiendo el paso peatonal, asando carne sobre la calle, montando bazares y hasta un Dj.

Ayer me toco pasar y la verdad que una cosa es que tengan permiso al aire libre y otra cosa que de plano se adueñen de la banqueta!!! pic.twitter.com/ubwmzJUPgw — alex De Humboldt (@alejandro_martz) March 4, 2021

Como parte del programa "Reactivar sin arriesgar" implementado por el gobierno de la Ciudad de México surgió "Ciudad al Aire Libre" y el 30 de abril de 2021, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública anunció que sería permanente.

Ejemplo de permiso de Ciudad al Aire Libre. Foto: Nadia Rosales.

En el documento "Espacios peatonales emergentes. Lineamientos de implementación" se especifica lo siguiente:

"SE RENTA" LA COLONIA JUÁREZ

Derivado del molesto ruido a altas horas de la noche en el que se conjuntan todos los estruendos emitidos por cada uno de los negocios en toda la cuadra, los habitantes de Versalles y sus alrededores han comenzado a mudarse.

Foto: Nadia Rosales

Para los caseros esta situación ha comenzado a pasar factura, el ingreso seguro que tenían ahora es incierto.

"Todos se están yendo, el desplazamiento es más que alarmante porque muchos rentan y a la hora de que se van pues los caseros quedan económicamente mal", contó Diego.

Para otro de los vecinos que al mismo tiempo es arrendador, el problema no sólo significa no rentar y quedarse sin ese ingreso, sino terminar perdiendo por las reparaciones que debe hacer tras las inundaciones provocadas por los locatarios que excedieron el permiso de Ciudad al Aire Libre.

"Pusieron sus estructuras con macetas y demás y ahora que se estuvieron viniendo las lluvias todas esas plantas taparon las coladeras, se inundaron y por supuesto muchas de esas casas que tienen sótanos se inundaron".

Edificio a un lado de Yuyu Club Foto: Nadia Rosales

Otro caso es el de Fernando Monroy, que tiene meses sin poder rentar el espacio disponible en su casa derivado del ambiente de los bares, antros y lugares de estacionamiento ocupados por trabajadores del partido Morena.

Foto: Nadia Rosales

"Aquí en la misma calle me pusieron unas oficinas de Morena, que tienen estacionados los coches en doble fila, (entonces) tengo que buscar estacionamientos alrededor para que mi inquilino pueda meter su carro, por supuesto eso ya va de mi cuenta dentro de la renta, aún así, por la ubicación del estacionamiento cerca de donde están los bares y así, me dicen no, ¿sabes qué? lo veo medio peligroso y ya no me rentan".

Foto: Nadia Rosales

A pesar de que Fernando tiene un trabajo, la renta del espacio le ayudaba a pagar su tarjeta de crédito en la que por el momento tiene una deuda y sólo espera que un inquilino llegue para poder subsanarla.

¿LA SOLUCIÓN?

Para Sergio González, integrante de la "06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez", la solución está dividida en dos: la primera parte sería una regulación más "brava" en la que los "antreros" se responsabilicen del ruido emitido por sus clientes una vez que abandonan los recintos.

"Se requiere una regulación que extienda la responsabilidad del ruido del antrero de su muro hacia afuera; así como hay protocolos covid, tendría que haber protocolos que obligaran al antrero a responsabilizarse del ruido que se produce a la hora de la salida de sus clientes, desde antes de que salgan aclararles que tienen que salir en silencio o hasta, no sé, salir por partes. El Gobierno de la Ciudad de México, Turismo, Paot y otras instancias, tendrían que construir una serie de normas y de protocolos para proteger al que vive en un barrio, en un espacio habitación de uso mixto, eso cuando no estamos hablando de una violación del permiso, que sea de restaurante y opere como antro", explicó.

La segunda involucra a los vecinos: que se les permita ser una especie de contralores ciudadanos con cierto nivel de facultad para poder coadyuvar con la autoridad y contribuir a regular el problema del ruido, el comercio y la vía pública, pues desde su perspectiva a excepción del diputado Temístocles Villanueva nadie los ha escuchado.

"Definitivamente la alcaldía se hace ojo de hormiga [...] los ciudadanos no tendríamos que estar presentando amparos, lo que necesitamos es que la autoridad haga lo que tiene que hacer y si alguien está infringiendo la ley, que actúen al respecto", finalizó.

Sergio González, arquitecto, pero sobre todo habitante de la colonia Juárez, prefirió ser nombrado así por vivir desde dentro el problema.

Sergio ha dedicado parte de su vida al estudio del desplazamiento de los primeros habitantes de la colonia por nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, además de la reestructuración del tipo de suelo mercantil y de la vivienda; a esto se le conoce como gentrificación.

Desde 2014 fue uno de los impulsores de la plataforma vecinal cuyo objetivo es que entre colonos, autoridades y locatarios se le dé solución a las problemáticas derivadas de este proceso.

La Silla Rota buscó al Invea como la autoridad encargada de realizar visitas de verificación a los restaurantes; sin embargo, no hubo respuesta.

fmma