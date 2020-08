Banda "roba terrenos" de Chalco, involucrada en despojos y asesinatos

CHALCO. - Con armas fajadas en el cincho, hombres que se dicen amparados por la "licenciada Leslie", se dedican a despojar terrenos en municipios como Chalco, intimidando a los propietarios, agrediéndoles o de plano, "los desaparecen o asesinan".

Tal es el caso del señor Germán, de 50 años de edad, a quien citaron unos supuestos compradores de un terreno el cinco de octubre de 2016.

Sin embargo, el hombre fue reportado como desaparecido y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió una Alerta Odisea para su localización.

Germán circulaba en Volvo placas MEY 7889 cuando desapareció. Su cuerpo mutilado de un brazo fue localizado en un camino a Cocotitlán atrás de la Unidad Habitacional Paseos Chalco, el 10 de octubre de 2016.

Alerta Odisea de Germán, localizado muerto en 2016

CAPTURAN A 7 INTEGRANTES DE UNA BANDA DE "ROBATERRENOS"

El 14 de octubre de 2019, siete integrantes de una de las bandas dedicadas al robo de terrenos, fueron capturados luego de participar en una balacera en la colonia Villas de Chalco.

En total eran 11 sujetos que estaban acompañados por la "Licenciada Leslie", pero tres con sus armas lograron huir junto con la mujer, en una Jetta Bicentenario color gris.

La policía municipal de Chalco, en persecución, alcanzó a sólo siete sujetos que huían en un vehículo Chevrolet, Tipo Captiva, color gris con placas de circulación NFA2386 del Estado de México y un Mini Copper de color gris con placas de circulación XWX5352.

La "Licenciada Leslie

Los uniformados sólo reportaron la existencia de una escopeta con un cartucho útil al interior de la camioneta, a pesar de que en la balacera se utilizaron armas de diversos calibres.

RECONOCEN HOMICIDIOS

Los integrantes de esta banda reconocieron tres homicidios, entre ellos el de Germán, el hombre de 50 años que fue reportado como desaparecido el 5 de octubre de 2016 y cuyo cuerpo mutilado de un brazo fue encontrado en un camino viejo a Cocotitlán.

A Germán lo asesinaron para quedarse con su terreno, de acuerdo a los primeros datos que resultaron de la detención de los siete sujetos de la banda de "La licenciada Leslie".

Otro de sus crímenes fue la de una mujer de una asociación ubicada en Valle de Chalco, solo que la identidad de los denunciantes fue resguardada por seguridad.

En la balacera del 14 de agosto, los "roba terrenos" se agarraron a balazos con los dueños de un predio en la calle Portal del Aire de la colonia Villas Chalco.

SALEN LIBRES "LOS ROBA TERRENOS".

De los siete detenidos durante la balacera, seis salieron libres, solo uno quedó consignado por el asesinato de una mujer de Valle de Chalco.

Se trata de Agustín, de 43 años de edad, con domicilio en Covadonga, que después de revelar los crímenes de la banda de "La Licenciada Leslie", entre ellos la de Germán, la mujer de Valle de Chalco y la de un ex comandante de la Fiscalía Estatal de nombre Homero, fue encontrado muerto en el interior de su celda.

Aparentemente se quitó la vida; sin embargo, al consultar con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), responsable del penal de Chalco, no confirman ni desmienten la muerte de este hombre que participaba en el despojo de terrenos con extrema violencia.

Agustín, ingresado al Penal de Chalco por el asesinato de una mujer

En las declaraciones ministeriales de Agustín, se estableció que la banda contaba con el respaldo de la policía municipal de Chalco y con algunos de agentes de la Fiscalía de la región de Amecameca, y de los asesinatos que cometieron.

Pero a pesar de esto, los demás cómplices de Agustín, salieron libres.

SU "MODUS OPERANDI"

La banda llega a los terrenos vacíos y los estancan para de inmediato venderlo a particulares.

Tal es el caso de unos propietarios de una parcela en la colonia Covandoga, que se dieron cuenta que su terreno había sido dividido en varios lotes. Ya estaba en venta.

Pensaron que los que ocuparon la parcela se habían equivocado, pero los sujetos al recibir los reclamos de los propietarios del predio, se pusieron agresivos.

Entre sus ropas lucían armas de fuego y a pesar de que los dueños del predio les enseñaron documentos que amparaban la propiedad del terreno, esto les arrebataron los papeles y se los llevaron.

Incluye, uno de los propietarios fue golpeado por los roba terrenos" y después huyeron en una camioneta con los documentos robados.

Sin embargo, no se dieron cuenta que durante el forcejeo con la persona que golpearon se les cayeron sus credenciales del INE a nombres de José Roberto y Luis Jorge, con domicilios en el Salado, los Reyes la Paz y Santa Martha, en la alcaldía de Iztapalapa, respectivamente.

Al consultar con la policía de investigación de Chalco confirmaron que esos dos sujetos pertenecen a la banda de "La Licenciada Leslie".

El tema del robo del terreno en la colonia Covandoga llegó a la mesa del alcalde de Chalco, Miguel Gutiérrez, quién instruyó al secretario del ayuntamiento, César Vallejo, para que ordenará clausurar la venta de lotes en el predio despojado.

Desarrollo Urbano de Chalco colocó sellos de clausura al predio que era lotificado ilegalmente.

Asimismo, los propietarios colocaron una manta que decía: "Este terreno no se vende, no se deje sorprender".

Pero, los "roba terrenos" regresaron, se llevaron la manta y volvieron a colocar estacas para lotificar el predio, sin que nadie lo pueda evitar.

TAMBIÉN GENTE ARMADA DESPOJA EN ECATEPEC

El legislador por Morena en Ecatepec, Faustino de la Cruz Pérez, es hasta el momento, el único en exigir a la FGJEM, que investigue a gente armada que se dedica a despojar predios en Ecatepec.

De acuerdo con la denuncia de Rubiceli Merino, habitante de la colonia Potrero del Rey, hace un par de semanas, un grupo de cuatro hombres llegó a su vivienda en la que habita hace más de 20 años, para asumirse como supuestos propietarios y exigir con amenazas que deje el inmueble.

El predio ubicado en Potrero del Rey es su hogar desde hace dos décadas, cuenta con documentos que acreditan su propiedad y paga sus impuestos.

"Llegaron personas que supuestamente son dueños de esta propiedad, llegaron amenazando y armados, y quieren que desaloje mi propiedad. Tienen nuestros números de celular, nos marcan continuamente, para intimidarnos que nos salgamos de nuestra propiedad", manifestó la afectada.

Denunciante de Ecatepec que también es intimidada por hombres armados

Los sujetos quienes no se identifican, han acudido en repetida ocasiones al domicilio y también vía telefónica mantienen amenazas e intimidación contra la familia, por lo que la mujer ya acudió a denunciar el intento de despojo al Ministerio Público.

"Temo mucho por mi vida y la de mis hijos, ya que estas personas no se identifican, insisten que les enseñe mis papeles pero yo me he negado", relató.

El diputado Faustino de la Cruz pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía para frenar a estos grupos, muchos de ellos armados que operan en este municipio y otras localidades, para apropiarse mediante violencia y amenazas de viviendas.

"No podemos permitir que sigan ocurriendo estos abusos, contra la gente a la que tanto le cuesta obtener una vivienda. Hago un llamado urgente al gobierno estatal para frenar estas prácticas violentas que atentan contra el patrimonio de las familias", aseveró el diputado.

Recordó que la Legislatura aprobó el 4 de agosto una iniciativa presentada por la bancada de Morena, para reformar el Código Penal del Estado de México y que se proteja a los propietarios de vivienda, aunque no estén en posesión del inmueble, y que son víctimas de despojo.

(Sharira Abundez)