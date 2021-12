Balean vehículo de senadora morenista en el Estado de México

Tenemos que recorrer los diferentes municipios porque esto tiene que cambiar, no podemos vivir en un ambiente de impunidad, de inseguridad, hoy no tiene nada que ver mi investidura como senadora, yo soy una mujer como mucha gente, imagínense a cualquier gente la detienen, la balean, por un celular, por un coche, y hoy me tocó a mí, y esto es lamentable