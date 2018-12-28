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METRÓPOLI
CÓDIGO FISCAL
Bajará el predial en 541 colonias de la CDMX; busca la tuya
La delegación más beneficiada es Iztapalapa, con 114 colonias, en segundo lugar está Xochimilco con 105
El próximo año, 541 colonias de 10 alcaldías pagarán menos predial en la ciudad de México, de acuerdo con el dictamen de Código fiscal aprobado en las comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de hacienda del Congreso capitalino.
De acuerdo con el dictamen, el cual ya fue aprobado en lo general, el total de cuentas prediales en dichas colonas equivale a 30 mil, "que incluían predios con altos incrementos en el cobro del impuesto predial en ejercicios anteriores a 2018. Cabe destacar que esta situación también había provocado altos pagos de tarifas de uso doméstico en materia de cobro de derechos por el suministro de agua con índice de desarrollo popular", se lee en el artículo 140, fracción décimo primera.
La delegación más beneficiada es Iztapalapa, con 114 colonias, en segundo lugar está Xochimilco con 105 y en tercer lugar Tláhuac con 80 colonias.
El proyecto de la secretaría de Finanzas del gobierno capitalino incluía a 539 colonias, pero Morena decidió aumentar dos colonias más.
Entre las colonias beneficiadas están: La Joya, Lomas de los Cedros y Palmas, en Álvaro Obregón; Cuautepec Barrio Alto, Residencial Acueducto de Guadalupe y Malacates, en Gustavo A. Madero; Cerro de la Estrella, Ejército de Oriente y Polvorilla, en Iztapalapa; y Del Mar, Guadalupe Tlaltenco y Los Olivos, en Tláhuac, entre otras.
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
1 1RA AMPLIACION PRESIDENTES
2 1RA SECCION CAÑADA
3 2DA AMPLIACION PRESIDENTES
4 2DA SECCION CAÑADA
5 ACUILOTLA
6 AMPLIACION ESTADO DE HIDALGO
7 AMPLIACION JALALPA
8 AMPLIACION LA MEXICANA
9 AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE
10 AMPLIACION LOS PIRULES
11 AMPLIACION PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS
12 AMPLIACION TEPEACA
13 ARTURO MARTINEZ
14 AVE REAL
15 BARRIO NORTE
16 CALZADA JALALPA
17 CAMPESTRE PALO ALTO
18 CANUTILLO
19 COLINA DEL SUR
20 COOPERATIVA PALO ALTO
21 COOPERATIVA UNION OLIVOS
22 CORPUS CHRISTY
23 DESARROLLO URBANO
24 EL CUERNITO
25 EL POCITO
26 EL POLITOCO
27 EL RODEO
28 EL TEJOCOTE
29 ESTADO DE HIDALGO
30 GARCIMARRERO
31 GOLONDRINAS
32 GOLONDRINAS 1RA SECCION
33 GOLONDRINAS 2DA SECCION
34 GRANJAS PALO ALTO
35 JALALPA EL GRANDE
36 JALALPA TEPITO
37 JALALPA TEPITO 2DA AMPLIACION
38 LA HERRADURA DEL PUEBLO TETELPAN
39 LA JOYA
40 LA MEXICANA 2DA AMPLIACION
41 LA PALMITA
42 LA PRESA
43 LAS CRUCES
44 LIBERACION PROLETARIA
45 LOMAS DE BECERRA
46 LOMAS DE CAPULA
47 LOMAS DE CHAMONTOYA
48 LOMAS DE LA ERA
49 LOMAS DE LOS ANGELES PUEBLO TETELPAN
50 LOMAS DE LOS CEDROS
51 LOMAS DE SAN ANGEL INN
52 LOMAS DE SAN BERNABE
53 LOS CEDROS
54 OLIVAR DE LOS PADRES
55 OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION
56 PALMAS
57 Pbo. SAN BARTOLO AMEYALCO
58 PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS
59 PIRU SANTA LUCIA
60 PUNTA DE CEGUAYA
61 RANCHO SAN FRANCISCO DEL PBLO SAN BARTOLO AMEYALCO
62 REACOMODO VALENTIN GOMEZ FARIAS
63 RINCONADA LAS CUEVITAS
64 SAN AGUSTIN DEL PUEBLO TETELPAN
65 SAN GABRIEL
66 TEPEACA
67 TLACOYAQUE
68 TORRES DE POTRERO
69 VILLA SOLIDARIDAD
ALCALDÍA DE COYOACÁN
70 BARRIO TULA
71 CULHUACAN CTM SECCION I
72 CULHUACAN CTM SECCION II
73 CULHUACAN CTM SECCION IX-B
74 CULHUACAN CTM SECCION V
75 CULHUACAN CTM SECCION VIII
76 EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN
77 PUEBLO SANTA MARIA TOMATLAN
78 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE LA MAGDALENA
79 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN FRANCISCO
80 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN JUAN
81 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SANTA ANA
ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS
82 AGUA BENDITA
83 BOSQUES DE LAS LOMAS
84 CAMPESTRE PALO ALTO
85 CONTADERO
86 COOPERATIVA PALO ALTO
87 CRUZ BLANCA
88 CUAJIMALPA
89 EL TIANGUILLO
90 GRANJAS PALO ALTO
91 LA PILA
92 LAS LAJAS
93 LAS MAROMAS
94 LOMA DEL PADRE
95 LOMAS DE VISTA HERMOSA
96 Pbo. SAN BARTOLO AMEYALCO
97 PUEBLO SAN PABLO CHIMALPA
98 SAN GABRIEL
99 XALPA
100 ZENTLAPATL
ALCALDÍA DE GUSTAVO A MADERO
101 6 DE JUNIO
102 ACUEDUCTO DE GUADALUPE
103 AHUEHUETES
104 AMPLIACION ARBOLEDAS
105 AMPLIACION BENITO JUAREZ
106 AMPLIACION CASTILLO GRANDE
107 AMPLIACION CHALMA DE GUADALUPE
108 AMPLIACION COCOYOTES
109 ARBOLEDAS
110 BARRIO CANDELARIA TICOMAN
111 BARRIO GUADALUPE TICOMAN
112 BARRIO LA PURISIMA TICOMAN
113 BARRIO SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN
114 BARRIO SAN RAFAEL TICOMAN
115 BENITO JUAREZ
116 CASTILLO GRANDE
117 CHALMA DE GUADALUPE
118 COCOYOTES
119 COMPOSITORES MEXICANOS
120 CUAUTEPEC BARRIO ALTO
121 CUAUTEPEC DE MADERO
122 DEL BOSQUE
123 DEL CARMEN
124 EL ARBOLILLO
125 EL TEPETATAL
126 FORESTAL
127 FORESTAL I
128 FORESTAL II
129 GENERAL FELIPE BERRIOZABAL
130 JORGE NEGRETE
131 JUVENTINO ROSAS
132 LA CASILDA
133 LA LENGUETA
134 LA PASTORA
135 LOMA LA PALMA
136 LOMAS DE CUAUTEPEC
137 LUIS DONALDO COLOSIO
138 MALACATES
139 PALMATITLA
140 PARQUE METROPOLITANO
141 PRADOS DE CUAUTEPEC
142 RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE
143 SAN ANTONIO
144 SAN MIGUEL
145 SANTA MARIA TICOMAN
146 SIETE MARAVILLAS
147 TLACAELEL
148 TLALPEXCO
149 VALLE DE MADERO
150 VISTA HERMOSA
151 ZONA ESCOLAR ORIENTE
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
152 AGRICOLA ORIENTAL
153 ALVARO OBREGON
154 AMPLIACION BELLAVISTA
155 AMPLIACION EMILIANO ZAPATA
156 AMPLIACION LOS OLIVOS
157 AMPLIACION PARAJE SAN JUAN
158 AMPLIACION SANTA MARIA AZTAHUACAN
159 AÑO DE JUAREZ
160 BARRANCA DE GUADALUPE
161 BARRIO GUADALUPE
162 BARRIO SAN ANTONIO
163 BARRIO SAN LORENZO
164 BARRIO TULA
165 BELLAVISTA
166 BENITO JUAREZ
167 BUENAVISTA
168 CAMPESTRE POTRERO
169 CANANEA
170 CARLOS HANK GONZALEZ
171 CARLOS JONGUITUD BARRIOS
172 CASA BLANCA
173 CELOALLIOTLI
174 CERRO DE LA ESTRELLA
175 CHINAMPAC DE JUAREZ
176 CITLALLI
177 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO
178 COOP ALLAPETLALLI
179 CULHUACAN CTM SECCION V
180 DEGOLLADO
181 DEGOLLADO-MEXICATLALLI
182 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL
183 EJERCITO DE AGUA PRIETA
184 EJERCITO DE ORIENTE
185 EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON
186 EL EDEN
187 EL MOLINO TEZONCO
188 EL PARAISO
189 EL RODEO
190 EL ROSARIO
191 EL TRIANGULO
192 EL VERGEL
193 GRANJAS ESTRELLA
194 INSURGENTES
195 IXAN
196 JACARANDAS
197 JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO
198 JOSE LOPEZ PORTILLO
199 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
200 LA ESPERANZA
201 LA ESTACION
202 LA PLANTA
203 LAS PEÑAS
204 LEYES DE REFORMA 3A SECCION
205 LOMAS DE LA ESTANCIA
206 LOMAS DE SAN LORENZO
207 LOMAS DE STA CRUZ
208 LOMAS DE ZARAGOZA
209 LOMAS ESTRELLA
210 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
211 MIRAVALLES
212 MIXCOATL
213 MONTE ALBAN
214 PALMITAS
215 PARAJE ZACATEPEC
216 PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA
217 PASEOS DE TAXQUEÑA
218 POLVORILLA
219 PRESIDENTES DE MEXICO
220 PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO
221 PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA
222 PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN
223 PUEBLO SANTA MARIA TOMATLAN
224 PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA
225 PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC
226 PUEBLO STA CRUZ MEYEHUALCO
227 PUENTE BLANCO
228 REFORMA POLITICA
229 RENOVACION
230 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE LA MAGDALENA
231 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN FRANCISCO
232 SAN JOSE BUENAVISTA
233 SAN JUAN ESTRELLA
234 SAN JUAN JOYA
235 SAN JUAN XALPA
236 SAN MIGUEL TEOTONGO (SECC LA CRUZ)
237 SAN MIGUEL TEOTONGO (SECC LAS TORRES)
238 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC ACORRALADO
239 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC AVISADERO
240 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC CAPILLA
241 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC CORRALES
242 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC GUADALUPE
243 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC JARDINES
244 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC LOMA ALTA
245 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC MERCEDES
246 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC PALMITAS
247 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC PUENTE
248 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC RANCHITO
249 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC RANCHO BAJO
250 SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION IZA
251 SAN NICOLAS TOLENTINO
252 SAN PABLO
253 SANTA MARIA AZTAHUACAN
254 SANTA MARTHA ACATITLA SUR
255 SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1A AMPLIACIÓN
256 SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A AMPLIACION
257 SIDERAL
258 TENORIOS
259 TEPALCATES
260 UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA
261 UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO
262 UNIDAD VICENTE GUERRERO
263 USCOVI
264 VALLE DE SAN LORENZO
265 XALPA
ALCALDÍA DE MAGDALENA CONTRERAS
266 AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE
267 BOSQUES DEL PEDREGAL
268 CERRO DEL JUDIO - AV
269 EL OCOTAL
270 EL TANQUE
271 HUAYATLA
272 LA CARBONERA
273 LAS CRUCES
274 LOMAS DE CHAMONTOYA
275 LOMAS DE LA ERA
276 LOMAS DE SAN BERNABE
277 LOS PADRES
278 OLIVAR DE LOS PADRES
279 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION
280 PUEBLO SAN BERNABE OCOTEPEC
281 TIERRA UNIDA
ALCALDÍA DE MILPA ALTA
282 BARRIO TECAXTITLA
283 Bo. XALTIPAC
284 JAIME TORRES BODET
285 LA CONCHITA
286 Pbo. SAN SALVADOR CUAUHTENCO
287 POTRERO DEL LLANO
288 PUEBLO SAN BARTOLOME XICOMULCO
289 PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO
290 SAN PEDRO ACTOPAN
291 VILLA
292 BARRIO LA CONCEPCION
293 BARRIO LA LUZ
294 BARRIO LOS ANGELES
295 BARRIO SAN AGUSTIN
296 BARRIO SAN MATEO
297 BARRIO SANTA MARTHA
298 BARRIO SANTA CRUZ
ALCALDÍA DE TLAHUAC
299 AMPLIACION ZAPOTITLA
300 AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO
301 AMPLIACION LA CONCHITA
302 AMPLIACION LOS OLIVOS
303 AMPLIACION SANTA CATARINA
304 AMPLIACION SELENE
305 BARRIO CALYEQUITA
306 BARRIO LA ASUNCION
307 BARRIO LA CONCEPCION PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN
308 BARRIO LA GUADALUPE
309 BARRIO LA GUADALUPE PUEBLO SAN PEDRO tlauac
310 BARRIO LA MAGDALENA
311 BARRIO LA SOLEDAD DEL PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN
312 BARRIO LOS REYES
313 BARRIO SAN AGUSTIN
314 BARRIO SAN AGUSTIN PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN
315 BARRIO SAN ANDRES
316 BARRIO SAN BARTOLOME
317 BARRIO SAN JUAN
318 BARRIO SAN MATEO
319 BARRIO SAN MIGUEL
320 BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO SAN PEDRO
321 BARRIO SANTA ANA
322 BARRIO SANTA ANA CENTRO
323 BARRIO SANTA ANA NORTE
324 BARRIO SANTA ANA PONIENTE
325 BARRIO SANTA ANA SUR
326 BARRIO SANTA CRUZ
327 BARRIO SANTIAGO
328 BARRIO SANTIAGO CENTRO DEL PBO SANTIAGO ZAPOTITLAN
329 BARRIO SANTIAGO NORTE DEL PBO SANTIAGO ZAPOTITLÁN
330 BARRIO SANTIAGO SUR
331 BARRIO TECAXTITLA
332 Bo. GUADALUPE STA CATARINA YEC
333 CAMPESTRE POTRERO
334 CELOALLIOTLI
335 CERRILLOS SEGUNDA SECCION
336 CHICHILAULA
337 COOP ALLAPETLALLI
338 DEGOLLADO-MEXICATLALLI
339 DEL MAR
340 EL ROSARIO
341 EL SACRIFICIO
342 EL TRIANGULO DEL PBLO. DE SN. FCO. TLALTENCO
343 FRANCISCO VILLA
344 GRANJAS CABRERA
345 GUADALUPE TLALTENCO
346 JAIME TORRES BODET
347 JARDINES DEL LLANO
348 LA ASUNCION
349 LA CONCEPCION
350 LA CONCHITA
351 LA ESTACION
352 LA HABANA
353 LA LUPITA
354 LA MEZA
355 LAS ARBOLEDAS
356 LOPEZ PORTILLO DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO
357 LOS OLIVOS
358 OJO DE AGUA
359 Pbo. SANTA CATARINA YECAHUIZOTL
360 POLVORILLA
361 POTRERO DEL LLANO
362 PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO
363 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO
364 PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
365 PUEBLO SAN NICOLAS TETELCO
366 QUIAHUATLA
367 SAN ISIDRO
368 SAN JOSE DEL PUEBLO SAN PEDRO
369 SAN SEBASTIAN DEL PUEBLO SAN PEDRO
370 SANTA CECILIA
371 SELENE
372 SELENE DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO
373 TEOZOMA
374 TEPANTITLAMILCO
375 TIERRA BLANCA
376 VILLA CENTROAMERICANA
377 ZACATENCO
378 ZAPOTITLA
ALCALDÍA DE TLALPAN
379 2 DE OCTUBRE
380 BELVEDERE AJUSCO
381 BOSQUES DE TEPEXIMILPA
382 BOSQUES DEL PEDREGAL
383 CHICHICASPATL
384 CHIMILLI
385 CRUZ DEL FAROL
386 CUCHILLA DE PADIERNA
387 CUMBRES DE TEPETONGO
388 DIAMANTE
389 DIVISADERO
390 DOLORES TLALI
391 EL CANTIL
392 EL CHARCO
393 EL FRESNO
394 FUENTES BROTANTES
395 HEROES DE 1910
396 HEROICO COLEGIO MILITAR
397 LA PALMA
398 LOMAS DE CUILOTEPEC
399 LOMAS DE PADIERNA SUR
400 LOMAS DEL PEDREGAL
401 LOMAS HIDALGO
402 LOS ENCINOS
403 MESA DE LOS HORNOS
404 MIGUEL HIDALGO 1A SECCION
405 MIGUEL HIDALGO 2A SECCION
406 MIGUEL HIDALGO 3A SECCION
407 MIGUEL HIDALGO 4A SECCION
408 MIRADOR I
409 MIRADOR II
410 NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO
411 PARAJE 38
412 Pbo. SANTO TOMAS AJUSCO
413 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION
414 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECCION
415 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5A SECCION
416 PLAN DE AYALA
417 PRIMAVERA
418 PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO
419 PUEBLO PARRES EL GUARDA
420 PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC
421 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA
422 PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO
423 PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO
424 PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO
425 PUEBLO SAN PEDRO MARTIR
426 PUEBLO SANTA URSULA XITLA
427 ROCA DE CRISTAL
428 SAN JUAN TEPEXIMILPA
429 TECORRAL
430 TEPEXIMILPA LA PAZ
431 TEXCALTENCO
432 TLALPUENTE
433 TLAXCALTENCO LA MESA
434 VALLE VERDE
435 VISTAS DEL PEDREGAL
436 VIVEROS COATECTLAN
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO
437 AMPLIACION NATIVITAS
438 AMPLIACION SAN MARCOS NORTE
439 AMPLIACION TEPEPAN
440 AÑO DE JUAREZ
441 BARRIO 18
442 BARRIO 3 DE MAYO
443 BARRIO AHUALAPA
444 BARRIO APATLACO
445 BARRIO CALPULCO
446 BARRIO CALYEQUITA
447 BARRIO CHAPULTEPEC
448 BARRIO DEL PUENTE
449 BARRIO EL CALVARIO
450 BARRIO LA ASUNCION
451 BARRIO LA CANDELARIA
452 BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA
453 BARRIO LA GALLERA
454 BARRIO LA GUADALUPANA
455 BARRIO LA GUADALUPITA
456 BARRIO LA SANTISIMA
457 BARRIO LAS CRUCES
458 BARRIO LAS FLORES
459 BARRIO LOS REYES
460 BARRIO NIÑOS HEROES
461 BARRIO POCITOS
462 BARRIO SAN ANDRES
463 BARRIO SAN ANTONIO
464 BARRIO SAN CRISTOBAL
465 BARRIO SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
466 BARRIO SAN JUAN
467 BARRIO SAN JUAN MINAS
468 BARRIO SAN JUAN MOYOTEPEC
469 BARRIO SAN JUAN PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
470 BARRIO SAN LORENZO
471 BARRIO TETITLA
472 BARRIO XALTOCAN
473 Bo. LA CANDELARIA
474 Bo. LA PLANTA
475 Bo. TETITLA DEL PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
476 CELOALLIOTLI
477 CERRILLOS PRIMERA SECCION
478 CERRILLOS SEGUNDA SECCION
479 CERRILLOS TERCERA SECCION
480 CRISTO REY
481 CULHUACAN CTM SECCION IX-B
482 CULHUACAN CTM SECCION VIII
483 DEL CARMEN
484 DEL MAR
485 DOLORES TLALI
486 EL ARENAL
487 EL CANTIL
488 EL JAZMIN
489 EL MIRADOR
490 EL SACRIFICIO
491 FRANCISCO VILLA
492 GUADALUPITA
493 HEROICO COLEGIO MILITAR
494 JOSE LOPEZ PORTILLO
495 JOSE LOPEZ PORTILLO
496 LA CAÑADA
497 LA PALMA
498 LAS MESITAS
499 LOMAS DE NATIVITAS
500 LOMAS DE TONALCO
501 LOMAS ESTRELLA
502 NATIVITAS
503 Pbo. SAN SALVADOR CUAUHTENCO
504 Pbo. SANTIAGO TEPALCA
505 PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN
506 PUEBLO SAN BARTOLOME XICOMULCO
507 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA
508 PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO
509 PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA
510 PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA
511 PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
512 PUEBLO SAN MATEO XALPA
513 PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO
514 PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA
515 PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA
516 PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC
517 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS
518 PUEBLO SANTIAGO TEPALCA
519 QUIRINO MENDOZA
520 RANCHO TEJOMULCO
521 RINCONADA COAPA
522 ROSARIO TLALI
523 SAN FELIPE
524 SAN ISIDRO
525 SAN JERONIMO
526 SAN LORENZO LA CEBADA
527 SAN LUCAS ORIENTE
528 SAN SEBASTIAN DEL PUEBLO SAN PEDRO
529 SANTA CRUZ CHAVARRIETA
530 SANTA CRUZ DE GUADALUPE
531 SANTA INES
532 SANTIAGUITO
533 TABLAS DE SAN LORENZO
534 TEXMIC
535 VALLE DE SAN LORENZO
536 VALLE DE SANTA MARIA
537 VALLE VERDE
538 VALLE VERDE
539 VILLA CENTROAMERICANA
540 VILLA CENTROAMERICANA
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