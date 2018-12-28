CÓDIGO FISCAL

Bajará el predial en 541 colonias de la CDMX; busca la tuya

La delegación más beneficiada es Iztapalapa, con 114 colonias, en segundo lugar está Xochimilco con 105

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 28/12/2018 08:31 p.m.

Bajará el predial en 541 colonias de la CDMX; busca la tuyaBajará el predial en 541 colonias. (Especial)

El próximo año, 541 colonias de 10 alcaldías pagarán menos predial en la ciudad de México, de acuerdo con el dictamen de Código fiscal aprobado en las comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de hacienda del Congreso capitalino.

De acuerdo con el dictamen, el cual ya fue aprobado en lo general, el total de cuentas prediales en dichas colonas equivale a 30 mil, "que incluían predios con altos incrementos en el cobro del impuesto predial en ejercicios anteriores a 2018. Cabe destacar que esta situación también había provocado altos pagos de tarifas de uso doméstico en materia de cobro de derechos por el suministro de agua con índice de desarrollo popular", se lee en el artículo 140, fracción décimo primera.

La delegación más beneficiada es Iztapalapa, con 114 colonias, en segundo lugar está Xochimilco con 105 y en tercer lugar Tláhuac con 80 colonias.

El proyecto de la secretaría de Finanzas del gobierno capitalino incluía a 539 colonias, pero Morena decidió aumentar dos colonias más.

Entre las colonias beneficiadas están: La Joya, Lomas de los Cedros y Palmas, en Álvaro Obregón; Cuautepec Barrio Alto, Residencial Acueducto de Guadalupe y Malacates, en Gustavo A. Madero; Cerro de la Estrella, Ejército de Oriente y Polvorilla, en Iztapalapa; y Del Mar, Guadalupe Tlaltenco y Los Olivos, en Tláhuac, entre otras. 

 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

1 1RA AMPLIACION PRESIDENTES

2 1RA SECCION CAÑADA

3 2DA AMPLIACION PRESIDENTES

4 2DA SECCION CAÑADA

5 ACUILOTLA

6 AMPLIACION ESTADO DE HIDALGO

7 AMPLIACION JALALPA

8 AMPLIACION LA MEXICANA

9 AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE

10 AMPLIACION LOS PIRULES

11 AMPLIACION PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS

12 AMPLIACION TEPEACA

13 ARTURO MARTINEZ

14 AVE REAL

15 BARRIO NORTE

16 CALZADA JALALPA

17 CAMPESTRE PALO ALTO

18 CANUTILLO

19 COLINA DEL SUR

20 COOPERATIVA PALO ALTO

21 COOPERATIVA UNION OLIVOS

22 CORPUS CHRISTY

23 DESARROLLO URBANO

24 EL CUERNITO

25 EL POCITO

26 EL POLITOCO

27 EL RODEO

28 EL TEJOCOTE

29 ESTADO DE HIDALGO

30 GARCIMARRERO

31 GOLONDRINAS

32 GOLONDRINAS 1RA SECCION

33 GOLONDRINAS 2DA SECCION

34 GRANJAS PALO ALTO

35 JALALPA EL GRANDE

36 JALALPA TEPITO

37 JALALPA TEPITO 2DA AMPLIACION

38 LA HERRADURA DEL PUEBLO TETELPAN

39 LA JOYA

40 LA MEXICANA 2DA AMPLIACION

41 LA PALMITA

42 LA PRESA

43 LAS CRUCES

44 LIBERACION PROLETARIA

45 LOMAS DE BECERRA

46 LOMAS DE CAPULA

47 LOMAS DE CHAMONTOYA

48 LOMAS DE LA ERA

49 LOMAS DE LOS ANGELES PUEBLO TETELPAN

50 LOMAS DE LOS CEDROS

51 LOMAS DE SAN ANGEL INN

52 LOMAS DE SAN BERNABE

53 LOS CEDROS

54 OLIVAR DE LOS PADRES

55 OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION

56 PALMAS

57 Pbo. SAN BARTOLO AMEYALCO

58 PILOTO ADOLFO LOPEZ MATEOS

59 PIRU SANTA LUCIA

60 PUNTA DE CEGUAYA

61 RANCHO SAN FRANCISCO DEL PBLO SAN BARTOLO AMEYALCO

62 REACOMODO VALENTIN GOMEZ FARIAS

63 RINCONADA LAS CUEVITAS

64 SAN AGUSTIN DEL PUEBLO TETELPAN

65 SAN GABRIEL

66 TEPEACA

67 TLACOYAQUE

68 TORRES DE POTRERO

69 VILLA SOLIDARIDAD

ALCALDÍA DE COYOACÁN

70 BARRIO TULA

71 CULHUACAN CTM SECCION I

72 CULHUACAN CTM SECCION II

73 CULHUACAN CTM SECCION IX-B

74 CULHUACAN CTM SECCION V

75 CULHUACAN CTM SECCION VIII

76 EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACAN

77 PUEBLO SANTA MARIA TOMATLAN

78 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE LA MAGDALENA

79 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN FRANCISCO

80 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN JUAN

81 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SANTA ANA

ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS

82 AGUA BENDITA

83 BOSQUES DE LAS LOMAS

84 CAMPESTRE PALO ALTO

85 CONTADERO

86 COOPERATIVA PALO ALTO

87 CRUZ BLANCA

88 CUAJIMALPA

89 EL TIANGUILLO

90 GRANJAS PALO ALTO

91 LA PILA

92 LAS LAJAS

93 LAS MAROMAS

94 LOMA DEL PADRE

95 LOMAS DE VISTA HERMOSA

96 Pbo. SAN BARTOLO AMEYALCO

97 PUEBLO SAN PABLO CHIMALPA

98 SAN GABRIEL

99 XALPA

100 ZENTLAPATL

ALCALDÍA DE GUSTAVO A MADERO

101 6 DE JUNIO

102 ACUEDUCTO DE GUADALUPE

103 AHUEHUETES

104 AMPLIACION ARBOLEDAS

105 AMPLIACION BENITO JUAREZ

106 AMPLIACION CASTILLO GRANDE

107 AMPLIACION CHALMA DE GUADALUPE

108 AMPLIACION COCOYOTES

109 ARBOLEDAS

110 BARRIO CANDELARIA TICOMAN

111 BARRIO GUADALUPE TICOMAN

112 BARRIO LA PURISIMA TICOMAN

113 BARRIO SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN

114 BARRIO SAN RAFAEL TICOMAN

115 BENITO JUAREZ

116 CASTILLO GRANDE

117 CHALMA DE GUADALUPE

118 COCOYOTES

119 COMPOSITORES MEXICANOS

120 CUAUTEPEC BARRIO ALTO

121 CUAUTEPEC DE MADERO

122 DEL BOSQUE

123 DEL CARMEN

124 EL ARBOLILLO

125 EL TEPETATAL

126 FORESTAL

127 FORESTAL I

128 FORESTAL II

129 GENERAL FELIPE BERRIOZABAL

130 JORGE NEGRETE

131 JUVENTINO ROSAS

132 LA CASILDA

133 LA LENGUETA

134 LA PASTORA

135 LOMA LA PALMA

136 LOMAS DE CUAUTEPEC

137 LUIS DONALDO COLOSIO

138 MALACATES

139 PALMATITLA

140 PARQUE METROPOLITANO

141 PRADOS DE CUAUTEPEC

142 RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE

143 SAN ANTONIO

144 SAN MIGUEL

145 SANTA MARIA TICOMAN

146 SIETE MARAVILLAS

147 TLACAELEL

148 TLALPEXCO

149 VALLE DE MADERO

150 VISTA HERMOSA

151 ZONA ESCOLAR ORIENTE

ALCALDÍA DE IZTAPALAPA

152 AGRICOLA ORIENTAL

153 ALVARO OBREGON

154 AMPLIACION BELLAVISTA

155 AMPLIACION EMILIANO ZAPATA

156 AMPLIACION LOS OLIVOS

157 AMPLIACION PARAJE SAN JUAN

158 AMPLIACION SANTA MARIA AZTAHUACAN

159 AÑO DE JUAREZ

160 BARRANCA DE GUADALUPE

161 BARRIO GUADALUPE

162 BARRIO SAN ANTONIO

163 BARRIO SAN LORENZO

164 BARRIO TULA

165 BELLAVISTA

166 BENITO JUAREZ

167 BUENAVISTA

168 CAMPESTRE POTRERO

169 CANANEA

170 CARLOS HANK GONZALEZ

171 CARLOS JONGUITUD BARRIOS

172 CASA BLANCA

173 CELOALLIOTLI

174 CERRO DE LA ESTRELLA

175 CHINAMPAC DE JUAREZ

176 CITLALLI

177 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO

178 COOP ALLAPETLALLI

179 CULHUACAN CTM SECCION V

180 DEGOLLADO

181 DEGOLLADO-MEXICATLALLI

182 DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL

183 EJERCITO DE AGUA PRIETA

184 EJERCITO DE ORIENTE

185 EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON

186 EL EDEN

187 EL MOLINO TEZONCO

188 EL PARAISO

189 EL RODEO

190 EL ROSARIO

191 EL TRIANGULO

192 EL VERGEL

193 GRANJAS ESTRELLA

194 INSURGENTES

195 IXAN

196 JACARANDAS

197 JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO

198 JOSE LOPEZ PORTILLO

199 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

200 LA ESPERANZA

201 LA ESTACION

202 LA PLANTA

203 LAS PEÑAS

204 LEYES DE REFORMA 3A SECCION

205 LOMAS DE LA ESTANCIA

206 LOMAS DE SAN LORENZO

207 LOMAS DE STA CRUZ

208 LOMAS DE ZARAGOZA

209 LOMAS ESTRELLA

210 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO

211 MIRAVALLES

212 MIXCOATL

213 MONTE ALBAN

214 PALMITAS

215 PARAJE ZACATEPEC

216 PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA

217 PASEOS DE TAXQUEÑA

218 POLVORILLA

219 PRESIDENTES DE MEXICO

220 PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO

221 PUEBLO SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLA

222 PUEBLO SANTA MARIA AZTAHUACAN

223 PUEBLO SANTA MARIA TOMATLAN

224 PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA

225 PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC

226 PUEBLO STA CRUZ MEYEHUALCO

227 PUENTE BLANCO

228 REFORMA POLITICA

229 RENOVACION

230 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE LA MAGDALENA

231 SAN FRANCISCO CULHUACAN BARRIO DE SAN FRANCISCO

232 SAN JOSE BUENAVISTA

233 SAN JUAN ESTRELLA

234 SAN JUAN JOYA

235 SAN JUAN XALPA

236 SAN MIGUEL TEOTONGO (SECC LA CRUZ)

237 SAN MIGUEL TEOTONGO (SECC LAS TORRES)

238 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC ACORRALADO

239 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC AVISADERO

240 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC CAPILLA

241 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC CORRALES

242 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC GUADALUPE

243 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC JARDINES

244 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC LOMA ALTA

245 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC MERCEDES

246 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC PALMITAS

247 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC PUENTE

248 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC RANCHITO

249 SAN MIGUEL TEOTONGO SECC RANCHO BAJO

250 SAN MIGUEL TEOTONGO SECCION IZA

251 SAN NICOLAS TOLENTINO

252 SAN PABLO

253 SANTA MARIA AZTAHUACAN

254 SANTA MARTHA ACATITLA SUR

255 SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1A AMPLIACIÓN

256 SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A AMPLIACION

257 SIDERAL

258 TENORIOS

259 TEPALCATES

260 UNIDAD EJERCITO CONSTITUCIONALISTA

261 UNIDAD SANTA CRUZ MEYEHUALCO

262 UNIDAD VICENTE GUERRERO

263 USCOVI

264 VALLE DE SAN LORENZO

265 XALPA

ALCALDÍA DE MAGDALENA CONTRERAS

266 AMPLIACION LOMAS DE SAN BERNABE

267 BOSQUES DEL PEDREGAL

268 CERRO DEL JUDIO - AV

269 EL OCOTAL

270 EL TANQUE

271 HUAYATLA

272 LA CARBONERA

273 LAS CRUCES

274 LOMAS DE CHAMONTOYA

275 LOMAS DE LA ERA

276 LOMAS DE SAN BERNABE

277 LOS PADRES

278 OLIVAR DE LOS PADRES

279 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION

280 PUEBLO SAN BERNABE OCOTEPEC

281 TIERRA UNIDA

ALCALDÍA DE MILPA ALTA

282 BARRIO TECAXTITLA

283 Bo. XALTIPAC

284 JAIME TORRES BODET

285 LA CONCHITA

286 Pbo. SAN SALVADOR CUAUHTENCO

287 POTRERO DEL LLANO

288 PUEBLO SAN BARTOLOME XICOMULCO

289 PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO

290 SAN PEDRO ACTOPAN

291 VILLA 

292 BARRIO LA CONCEPCION

293 BARRIO LA LUZ

294 BARRIO LOS ANGELES

295 BARRIO SAN AGUSTIN

296 BARRIO SAN MATEO

297 BARRIO SANTA MARTHA

298 BARRIO SANTA CRUZ

ALCALDÍA DE TLAHUAC

299 AMPLIACION ZAPOTITLA

300 AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO

301 AMPLIACION LA CONCHITA

302 AMPLIACION LOS OLIVOS

303 AMPLIACION SANTA CATARINA

304 AMPLIACION SELENE

305 BARRIO CALYEQUITA

306 BARRIO LA ASUNCION

307 BARRIO LA CONCEPCION PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN

308 BARRIO LA GUADALUPE

309 BARRIO LA GUADALUPE PUEBLO SAN PEDRO tlauac 

310 BARRIO LA MAGDALENA

311 BARRIO LA SOLEDAD DEL PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN

312 BARRIO LOS REYES

313 BARRIO SAN AGUSTIN

314 BARRIO SAN AGUSTIN PUEBLO SAN JUAN IXTAYOPAN

315 BARRIO SAN ANDRES

316 BARRIO SAN BARTOLOME

317 BARRIO SAN JUAN

318 BARRIO SAN MATEO

319 BARRIO SAN MIGUEL

320 BARRIO SAN MIGUEL PUEBLO SAN PEDRO 

321 BARRIO SANTA ANA

322 BARRIO SANTA ANA CENTRO

323 BARRIO SANTA ANA NORTE

324 BARRIO SANTA ANA PONIENTE

325 BARRIO SANTA ANA SUR

326 BARRIO SANTA CRUZ

327 BARRIO SANTIAGO

328 BARRIO SANTIAGO CENTRO DEL PBO SANTIAGO ZAPOTITLAN

329 BARRIO SANTIAGO NORTE DEL PBO SANTIAGO ZAPOTITLÁN

330 BARRIO SANTIAGO SUR

331 BARRIO TECAXTITLA

332 Bo. GUADALUPE STA CATARINA YEC

333 CAMPESTRE POTRERO

334 CELOALLIOTLI

335 CERRILLOS SEGUNDA SECCION

336 CHICHILAULA

337 COOP ALLAPETLALLI

338 DEGOLLADO-MEXICATLALLI

339 DEL MAR

340 EL ROSARIO

341 EL SACRIFICIO

342 EL TRIANGULO DEL PBLO. DE SN. FCO. TLALTENCO

343 FRANCISCO VILLA

344 GRANJAS CABRERA

345 GUADALUPE TLALTENCO

346 JAIME TORRES BODET

347 JARDINES DEL LLANO

348 LA ASUNCION

349 LA CONCEPCION

350 LA CONCHITA

351 LA ESTACION

352 LA HABANA

353 LA LUPITA

354 LA MEZA

355 LAS ARBOLEDAS

356 LOPEZ PORTILLO DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO

357 LOS OLIVOS

358 OJO DE AGUA

359 Pbo. SANTA CATARINA YECAHUIZOTL

360 POLVORILLA

361 POTRERO DEL LLANO

362 PUEBLO DE SAN LORENZO TEZONCO

363 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO

364 PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

365 PUEBLO SAN NICOLAS TETELCO

366 QUIAHUATLA

367 SAN ISIDRO

368 SAN JOSE  DEL PUEBLO SAN PEDRO 

369 SAN SEBASTIAN DEL PUEBLO SAN PEDRO 

370 SANTA CECILIA

371 SELENE

372 SELENE DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TLALTENCO

373 TEOZOMA

374 TEPANTITLAMILCO

375 TIERRA BLANCA

376 VILLA CENTROAMERICANA

377 ZACATENCO

378 ZAPOTITLA

ALCALDÍA DE TLALPAN

379 2 DE OCTUBRE

380 BELVEDERE AJUSCO

381 BOSQUES DE TEPEXIMILPA

382 BOSQUES DEL PEDREGAL

383 CHICHICASPATL

384 CHIMILLI

385 CRUZ DEL FAROL

386 CUCHILLA DE PADIERNA

387 CUMBRES DE TEPETONGO

388 DIAMANTE

389 DIVISADERO

390 DOLORES TLALI

391 EL CANTIL

392 EL CHARCO

393 EL FRESNO

394 FUENTES BROTANTES

395 HEROES DE 1910

396 HEROICO COLEGIO MILITAR

397 LA PALMA

398 LOMAS DE CUILOTEPEC

399 LOMAS DE PADIERNA SUR

400 LOMAS DEL PEDREGAL

401 LOMAS HIDALGO

402 LOS ENCINOS

403 MESA DE LOS HORNOS

404 MIGUEL HIDALGO 1A SECCION

405 MIGUEL HIDALGO 2A SECCION

406 MIGUEL HIDALGO 3A SECCION

407 MIGUEL HIDALGO 4A SECCION

408 MIRADOR I

409 MIRADOR II

410 NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO

411 PARAJE 38

412 Pbo. SANTO TOMAS AJUSCO

413 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 3A SECCION

414 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 4A SECCION

415 PEDREGAL DE SAN NICOLAS 5A SECCION

416 PLAN DE AYALA

417 PRIMAVERA

418 PUEBLO LA MAGDALENA PETLACALCO

419 PUEBLO PARRES EL GUARDA

420 PUEBLO SAN ANDRES TOTOLTEPEC

421 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA

422 PUEBLO SAN MIGUEL AJUSCO

423 PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO

424 PUEBLO SAN MIGUEL XICALCO

425 PUEBLO SAN PEDRO MARTIR

426 PUEBLO SANTA URSULA XITLA

427 ROCA DE CRISTAL

428 SAN JUAN TEPEXIMILPA

429 TECORRAL

430 TEPEXIMILPA LA PAZ

431 TEXCALTENCO

432 TLALPUENTE

433 TLAXCALTENCO LA MESA

434 VALLE VERDE

435 VISTAS DEL PEDREGAL

436 VIVEROS COATECTLAN

ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

437 AMPLIACION NATIVITAS

438 AMPLIACION SAN MARCOS NORTE

439 AMPLIACION TEPEPAN

440 AÑO DE JUAREZ

441 BARRIO 18

442 BARRIO 3 DE MAYO

443 BARRIO AHUALAPA

444 BARRIO APATLACO

445 BARRIO CALPULCO

446 BARRIO CALYEQUITA

447 BARRIO CHAPULTEPEC

448 BARRIO DEL PUENTE

449 BARRIO EL CALVARIO

450 BARRIO LA ASUNCION

451 BARRIO LA CANDELARIA

452 BARRIO LA CONCEPCION TLACOAPA

453 BARRIO LA GALLERA

454 BARRIO LA GUADALUPANA

455 BARRIO LA GUADALUPITA

456 BARRIO LA SANTISIMA

457 BARRIO LAS CRUCES

458 BARRIO LAS FLORES

459 BARRIO LOS REYES

460 BARRIO NIÑOS HEROES

461 BARRIO POCITOS

462 BARRIO SAN ANDRES

463 BARRIO SAN ANTONIO

464 BARRIO SAN CRISTOBAL

465 BARRIO SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

466 BARRIO SAN JUAN

467 BARRIO SAN JUAN MINAS

468 BARRIO SAN JUAN MOYOTEPEC

469 BARRIO SAN JUAN PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

470 BARRIO SAN LORENZO

471 BARRIO TETITLA

472 BARRIO XALTOCAN

473 Bo. LA CANDELARIA

474 Bo. LA PLANTA

475 Bo. TETITLA DEL PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA

476 CELOALLIOTLI

477 CERRILLOS PRIMERA SECCION

478 CERRILLOS SEGUNDA SECCION

479 CERRILLOS TERCERA SECCION

480 CRISTO REY

481 CULHUACAN CTM SECCION IX-B

482 CULHUACAN CTM SECCION VIII

483 DEL CARMEN

484 DEL MAR

485 DOLORES TLALI

486 EL ARENAL

487 EL CANTIL

488 EL JAZMIN

489 EL MIRADOR

490 EL SACRIFICIO

491 FRANCISCO VILLA

492 GUADALUPITA

493 HEROICO COLEGIO MILITAR

494 JOSE LOPEZ PORTILLO

495 JOSE LOPEZ PORTILLO

496 LA CAÑADA

497 LA PALMA

498 LAS MESITAS

499 LOMAS DE NATIVITAS

500 LOMAS DE TONALCO

501 LOMAS ESTRELLA

502 NATIVITAS

503 Pbo. SAN SALVADOR CUAUHTENCO

504 Pbo. SANTIAGO TEPALCA

505 PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN

506 PUEBLO SAN BARTOLOME XICOMULCO

507 PUEBLO SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA

508 PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO

509 PUEBLO SAN LORENZO ATEMOAYA

510 PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA

511 PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

512 PUEBLO SAN MATEO XALPA

513 PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO

514 PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA

515 PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA

516 PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC

517 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS

518 PUEBLO SANTIAGO TEPALCA

519 QUIRINO MENDOZA

520 RANCHO TEJOMULCO

521 RINCONADA COAPA

522 ROSARIO TLALI

523 SAN FELIPE

524 SAN ISIDRO

525 SAN JERONIMO

526 SAN LORENZO LA CEBADA

527 SAN LUCAS ORIENTE

528 SAN SEBASTIAN DEL PUEBLO SAN PEDRO 

529 SANTA CRUZ CHAVARRIETA

530 SANTA CRUZ DE GUADALUPE

531 SANTA INES

532 SANTIAGUITO

533 TABLAS DE SAN LORENZO

534 TEXMIC

535 VALLE DE SAN LORENZO

536 VALLE DE SANTA MARIA

537 VALLE VERDE

538 VALLE VERDE

539 VILLA CENTROAMERICANA

540 VILLA CENTROAMERICANA

541 XOCHIPILLI

 

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