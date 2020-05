Bajan de sus pueblos a vender flores en carreteras de Edomex

VILLA GUERRERO, Edomex. - Samuel González Pérez y su familia bajaron del Pueblo de San Pablo Ixayoc, municipio de Texcoco, a la carretera Molino de Flores para vender sus ramos de girasoles, porque al estar cerrado los negocios y por el llamado de "Quédate en Casa", no hay ventas.

La situación va a empeorar para Samuel González y para miles de floristas de Texcoco y de Villa Guerrero, municipios que concentran la principal producción de flores en el estado de México.

Maura Sánchez, en los últimos 7 años compraba flores en Texcoco para llevar un ramo a la tumba de su señora madre al panteón municipal, pero en esta ocasión no lo podrá hacer, ya que hay una orden general de que todos los panteones estén cerrados.

En municipios como Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, entre otros, se están tomando medidas para que los panteones permanezcan cerrados el 10 de mayo, día en que miles de familias compran flores para llevárselas a sus difuntas madres.

La señora Panchita, de la colonia Xico I lamentó que el Ayuntamiento de Valle de Chalco ordenó tener cerrado el panteón, para evitar el contagio masivo del covid-19.

"Ya no podré llevar flores a mi madre" expresó. Lo mismo harán miles de personas que acostumbran a llevar ramos a las tumbas el 10 de mayo.

En el panteón de "Santo Entierro" del municipio de Chimalhuacán quedó prohibido ir a colocar flores a las tumbas porque estará cerrado por prevención para evitar contagios de covid-19.

Todo esto, representará una gran pérdida económica para los productores de flores del estado de México.

Los días 14 de febrero y el 10 de mayo, son las fechas en las que los floristas de Texcoco y Villa Guerrero tienen la mayor venta de su producto por el "día de la amistad" y el "día de la madre".

Sin embargo, la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 también afecta el mercado estatal de venta de flores en los 125 municipios mexiquenses.

Así como Samuel González y su familia buscan vender sus ramos de girasoles en las carreteras y pueblos de Texcoco, así en Villa Guerrero, los floristas también intentan vender sus productos o cambiarlas por despensas.

La diputada local, Violenta Nova, reconoció que la mitad de las huertas de productores de Villa Guerrero ya fueron cerradas por falta de ventas.

"A los floricultores, fue a los primeros a los que la situación económica golpeó desde que inició la emergencia sanitaria, la frontera se cerró y tampoco podían exportar su flor, esto provoco que mucha gente fuera despedida de los invernaderos, los jornaleros viven al día y urge apoyarlos", señaló.

Dijo que en Villa Guerrero, cerca del 80 por ciento de las familias viven de sus ingresos por producción y venta de flor, mientras que en Coatepec es un 70 por ciento, y se ha visto afectada pues ahora solo trabajan tres días o dos a la semana, y ya no tienen ingresos.

"Estamos otorgando algunos apoyos con alimentos, buscando créditos para los empresarios de la flor y que no pierdan sus huertas, pero en los recorrido hemos encontrado que muchas ya están abandonadas, ya no la cortan y la flor ya no sirve", expresó la legisladora.

Violeta Nova informó que los floricultores no han podido acceder a los créditos y apoyos del Gobierno estatal pues muchos no están constituidos como empresa, por lo que pidió a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario encontrar mecanismos para ayudarlos.

El presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero, Salomón García confirmó que con la emergencia la venta de flor cayó en un 80 por ciento, y han resultado afectados unos 25 mil productores en Villa Guerrero, Coatepec y Tenancingo, pues la flor no es catalogada como producto esencial.

"Tal vez un 40 o 50 por ciento de huertas se han perdido, estaban destinadas para el festejo de 10 de Mayo: rosas, gerberas, lilis, orientales, crisantemos", apuntó el representante de los floricultores.

Las huertas se programan de entre 60 a 120 días para sembrar y comenzar a cortar unos 10 días antes de su comercialización, y al pararse las cadenas de comercio, el producto se ha echado a perder sin posibilidad de venderlo, pues tan solo una hectárea de rosa en producción continua genera mil paquetes de rosa por semana.

Ante este panorama, algunos floricultores se han movilizado a Toluca a intercambiar flores por despensas.

Otros intentan vender los ramos de flores en las carreteras para que las familias lleven algún ramo a sus casas, pero las ventas no se comparan como antes de que llegara el covid-19 a afectar la economía del país.

Lo irónico es que ni los dolientes de los fallecidos por covid-19 pueden comprar flores, ya que ni se les permite velar y llevar al panteón a sus seres queridos, son incinerados para evitar cualquier contagio.

