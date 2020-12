Baja en movilidad de CDMX es intrascendente: experto

La movilidad en la Ciudad de México disminuyó entre el 5 y el 12 de diciembre 0.94, como parte de las medidas para abatir los contagios de la covid-19, informó la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Se trata de una cifra intrascendente, en el estado de alerta máxima que atraviesa la capital por el número de casos que hay, consideró el gerente de Movilidad y Cambio Climático de El Poder de El Consumidor, Víctor Alvarado.

"Es significativa si no hablamos de un semáforo en naranja con muchas versiones, sin decir que es rojo, con una ciudad con hospitales llenos. Vas al centro de la ciudad y a los centros comerciales donde ves mucha gente, es una cifra que no dice nada. Es una manera de querer, entre lo malo, sacar algo que pudiera ser significativo y que lo es, si no fuera dentro de un escenario covid", dijo a La Silla Rota.

Aunque reconoció la utilidad de la herramienta, que funciona con la detección de viajes a través de los teléfonos celulares, también quedan subregistros.

"Hay infinidad de desplazamientos que no son registrados, como son las personas que usan viajes locales en taxis de un Metro a su domicilio, los bicitaxis, los que salen de su casa a mercados o a tianguis no son parte de este porcentaje", dijo.

Alvarado agregó que la medición de la movilidad informada por la ADIP, atiende a desplazamientos de vehículos y personas, pero no de los servicios, que en la emergencia sanitaria han aumentado.

"¿Cuál es el monitoreo de esa parte?", cuestionó.

EL TOP TEN DE LAS COLONIAS

Desde el 14 de diciembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer las 10 colonias que han aumentado su movilidad y el mismo número de las que la han reducido, lo que es un tema importante para disminuir los contagios.

Por su parte el titular de la ADIP, José Merino dijo que la disminución había sido de 3 por ciento, pero en la actualización de datos, difundida un día después, hubo un ajuste de la cifra y sólo fue de 0.94 por ciento.

El funcionario explicó que dónde está habiendo cambios en movilidad no es en zonas residenciales, sino en las zonas comerciales. "Entonces es importante que las personas de la ciudad sepan que en sus zonas ha habido una reducción de movilidad a partir del llamado que hizo el Presidente y la Jefa de Gobierno, pero que también sepan que hay zonas de la ciudad, sobre todo en zonas comerciales, en las que hay mayor aglomeración".

Las colonias con mayor aumento de movilidad son las siguientes:

Centro I y II y Morelos I, en la alcaldía Cuauhtémoc; Morelos II, en Venustiano Carranza; La Conchita II, Miguel Hidalgo Oriente y La Draga, en Tláhuac; Paseos de Churubusco en Iztapalapa; San Francisco Xicaltongo, en Iztacalco y Cafetales II, en Coyoacán.

Las colonias que tuvieron mayor disminución son las siguientes:

Cuauhtémoc, Doctores I y II, Centro VIII y Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc; Villa Gustavo A. Madero y Tepeyac Insurgentes, en la Gustavo A. Madero; Nápoles, en Benito Juárez; Granada Ampliación, en Miguel Hidalgo y Peñón de los Baños, en Venustiano Carranza.

