Bache asesino en la Toluca-Palmillas provocó la muerte de una mujer

TOLUCA.-La mañana de este martes, una mujer murió al ser arrollada por la llanta de un camión de carga pesada en la carretera Toluca-Palmillas, uno de los tramos de la carretera Panamericana en el que índice de siniestralidad aumenta en la época de lluvias no por el asfalto mojado sino por la cantidad de baches que hay a lo largo de la vía.

Daniela, como fue identificada la víctima, ayudaba a su esposo a cambiar la llanta que se les había pinchado a la altura de la comunidad de Calixtlahuaca, en sentido hacia Toluca, cuando un trailer perdió una llanta al caer en un bache a la altura del kilómetro 3.5 alrededor de las 5:00 de la mañana.

En la zona, más de 50 vehículos diariamente se encuentran orillados mientras su dueños cambian los neumáticos, debido al mal estado de la vía.

"Hay días en los que ves hasta 10 coches formados, anoche justamente parecía que había una carambola y no, todos cayeron en los baches y a las autoridades no les importa, ahora esto ya costó una vida y ahora sí se pusieron a bachear. Por aquí transitamos miles de personas que vamos a trabajar a Toluca, no es justo", comentó una de las testigos del incidente.

Después de que fuera reportado el accidente, policías municipales de Toluca llegaron a acordonar la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaban el levantamiento del cadáver.

TOLUCA-PALMILLAS, TRAMO MORTAL

Al estar envuelta por zonas habitacionales de Toluca, como las delegaciones de Calixtlahuaca, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichcohitlán, además de los choques vehiculares, están los atropellamientos, ya que sobre la vía, que tiene además carriles laterales en ambos sentidos, sólo hay dos puentes peatonales, por lo que la gente prefiere cruzar corriendo.

EL MAL ESTADO DE LAS CARRETERAS, UN FACTOR

A nivel nacional, tanto sólo durante 2017, se reportaron 2 mil 248 (14.37% del total) colisiones en carreteras debido al mal estado del camino, de acuerdo con datos del Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

En época de lluvias, los desperfectos del asfalto se escoden, por lo que los siniestros son más comunes.

"No ves los baches, de verdad que no se ven cuando llueve o es de noche, y luego aquí hasta la sombra de los árboles te los esconden", añadió Jesús, quien a diario transita por la vía ya que vive en Ixtlahuaca, municipio vecino de la capital mexiquense.

COMENZARON A REPARAR

Horas después de que el cuerpo de Daniela fuera levantado por los peritos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, las maquinas comenzaron a trabajar, se veían tramos donde se comenzaron a reparar los baches, que más que llantas ponchadas, este martes, costaron una vida.

Del conductor del vehículo tipo Torton, poco se supo, pues se dio a la fuga del lugar.





(SAB)