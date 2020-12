Avenida de Naucalpan suma 7 meses cerrada sin justificación

NAUCALPAN.- Aunque las obras de rehabilitación de San Bartolo, ubicado en el centro de Naucalpan, no han incluido trabajos sobre la avenida Gustavo Baz, en el tramo que va de la incorporación de la avenida Luis Donaldo Colosio hasta la calle Isabel La Católica, esta vialidad suma más de siete meses cerrada para vehículos particulares, pues los únicos que pueden circular sobre ella, son las unidades del transporte público y automóviles de residentes de San Bartolo.

Y es que, desde el pasado 23 de abril, el Gobierno de Naucalpan restringió el acceso a esta avenida, colocando trafitambos o barreras viales en el puente vehicular que conecta a la avenida Luis Donaldo Colosio con Gustavo Baz, con la intención de restringir el tránsito en el primer cuadro, para evitar la aglomeración de gente en esta zona del municipio, ante el riesgo de contagio de la covid-19 que existía, pues se había decretado la Fase 3 de la emergencia sanitaria.

Días después, el gobierno municipal anunció que aprovecharía el retiro de los más de mil 200 vendedores ambulantes que había hasta antes de la pandemia, para rehabilitar San Bartolo, considerado la zona comercial más importante de este municipio; proyecto en el que se incluyó la repavimentación de calles, la ampliación de las aceras peatonales, el reacomodo del ambulantaje y la modernización del Parque Revolución, pero en el que no se proyectaron trabajos para esta importante avenida que conecta a las partes altas de Naucalpan con el centro y con el Periférico Norte, pese a que fue cerrada al tránsito.

Lo anterior, ha originado saturación sobre la Avenida Primero de Mayo, perpendicular a ésta, especialmente en horas pico, donde los automovilistas invierten hasta 30 minutos más para incorporarse al Periférico Norte, de lo que les llevaría usar la vía Gustavo Baz, con la intención de dirigirse al municipio de Tlalnepantla o a la Ciudad de México.

"Al principio entendíamos que era parte de los trabajos que se llevan a cabo en San Bartolo y pues el tráfico no era tanto porque mucha gente se tardó en salir por la pandemia, pero desde septiembre, cuando la mayoría de la gente regresó a sus actividades, el tráfico es imposible, avanzas a vuelta de rueda y si le sumas que en la incorporación con Periférico Norte, se colocan unos sujetos que según aligeran el tráfico para cobrar unos pesos, la cosa se pone peor", manifestó Mario López, vecino de San Antonio Zomeyucan.

COLAPSAN VIALIDADES Y COMERCIOS

Y es que la problemática es mayor, ya que la vía Primero de Mayo es la puerta de entrada al paradero de Cuatro Caminos para los transportistas, además de que el bajopuente que cruza Periférico Norte es usado por algunas rutas del transporte público y de pasajeros como paradero para descargar pasaje, antes de ingresar a la base.

"El tránsito cada día es peor y no hay para cuando se abra la Gustavo Baz. Si estuvieran haciéndole algo lo entenderíamos, pero no, es una vialidad desperdiciada, en la que solo hay patrullas cruzadas pero que no sirve para lo que es. Las obras del centro se hacen adentro, en las calles, no en la avenida, para qué mantenerla cerrada, nos afectan a todos", cuestionó Jorge Iván González.

La afectación no solo ha sido para los automovilistas sino también para los comerciantes de la zona Centro, quienes mantienen pérdidas económicas, por la falta de acceso a esta vía lo cual ha hecho que algunos negocios que rentaban accesorias quebraran y que otros se encuentren en riesgo de desaparecer.

"Cada día hay más cortinas abajo, no vemos para cuando terminen. Ya desapareció la escuela de idiomas, ya se fue una óptica, algunos restaurantes y accesorias ya están cerrados, pero aún así no quieren abrir la avenida. Por aquí dejó de pasar mucha gente, muchos clientes ya no llegan porque no se puede entrar con el coche, nos están afectando a todos", subrayó Rosa María, empleada de un negocio.

APERTURA HASTA MARZO DE 2021

Al respecto, el Gobierno de Naucalpan informó que la rehabilitación de la cabecera municipal estará lista en el primer trimestre de 2021, pues está siendo intervenida de manera integral, ya que se contempla la ampliación de banquetas, el reencarpetado de vialidades, el rediseño de plazas y espacios públicos, la reforestación, así como la instalación de luminarias solares y de mobiliario urbano.

"Queremos terminar las pavimentaciones a finales de diciembre y nos seguiremos hasta marzo en la parte de regeneración urbana, banquetas, paisajismo y señalética", destacó la alcaldesa Patricia Durán Reveles, quien recordó que los trabajos se realizan en cinco calles e igual número de avenidas, entre las que se incluyen Abasolo, Morelos, Urbina, Estacas y Zaragoza, con un avance de más del 80 por ciento, mientras que, en las avenidas Universidad, 16 de septiembre, Estacas y Benito Juárez, los trabajos llevan un progreso de entre 30 y 70 por ciento, aunque no se incluye la vía Gustavo Baz en las obras.

Por su parte, el secretario de Planeación Urbana y Obras Públicas, Alfredo Zavala Hernández, señaló que el proyecto busca otorgar mayor seguridad a transeúntes, automovilistas, usuarios de transporte público y ciclistas, pues se rehabilitarán 11 mil 47 metros cuadrados de aceras, dos mil 295 metros cuadrados con concreto hidráulico y ocho mil 752 metros cuadrados de banquetas con recinto negro.

"El arroyo vehicular también recibirá tratamiento. En total, se rehabilitarán 22 mil 625 metros cuadrados de calles con asfalto y cuatro mil metros cuadrados con concreto hidráulico", resaltó.

Las obras forman parte del programa de rehabilitación en la cabecera municipal, donde se incluye la plantación de árboles frutales y la intervención de fachadas por parte de artistas urbano, al tiempo en que se renueva la Plaza Revolución, la cual será rediseñada "como un espacio abierto, sin obstáculos para los visitantes y amable con las personas con movilidad reducida", pues se incluyó una fuente danzante que sustituirá la anterior que se encontraba abandonada, en desuso y era un foco rojo de inseguridad, además de que se colocará la nueva Central de Emergencias, integrada por la policía municipal, el Cuerpo de Bomberos y una Unidad Médica.





(Sharira Abundez)