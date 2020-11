Avanza obra de torres de Salinas Pliego; temen desabasto de agua

La tranquila vista que antes había detrás de El Colegio de México, edificio diseñado por los reputados arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky, ahora se ha roto con la construcción de una de las torres Origina, sobre Periférico Sur, a un lado de TV Azteca.

Pero la inmobiliaria Origina, ligada a Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, va por la construcción de una segunda torre y la vista no será lo más importante que se podrá ver afectado. Con 316 departamentos en cada edificio, los vecinos han lanzado la voz de alerta por los problemas de escasez de agua y tráfico vehicular que se agudizarán en la zona.

La primera torre luce prácticamente terminada. Está rodeada de vallas publicitarias con anuncios de la constructora Origina y teléfonos para los interesados en comprar. Parte de la banqueta de Periférico que sale hacia la carretera Picacho-Ajusco, está ocupada por maquinaria y trabajadores, lo que obliga a los transeúntes a bajar o a pasar con cuidado. Unos guardias vigilan que no se le tomen fotos a la construcción.

ORGULLOSO DE SU HIJO

El 1 de noviembre, el propietario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, tuitéo que su hijo está a cargo de la obra.

"Les comparto que estoy muy orgulloso del trabajo de mi hijo Hugo en la empresa inmobiliaria Origina. Esta torre, ubicada junto a TV Azteca México, es la primera de dos y ya hay 305 departamentos vendidos en cada una. Abrazos y gracias", escribió en su cuenta @RicardoBSalinas.

#BuenosDiasATodos tengan un feliz domingo.



Les comparto que estoy muy orgulloso del trabajo de mi hijo Hugo en la empresa inmobiliaria "Origina".



Esta torre, ubicada junto a @Azteca, es la primera de dos. Ya hay 305 departamentos vendidos en cada una. ?? Abrazos y gracias. pic.twitter.com/ply641qgWc — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 1, 2020

Para vecinos de la zona, el mensaje confirmó que en el proyecto está involucrado Grupo Salinas, que además de estar en la industria del entretenimiento, también tiene un banco, una tienda de electrodomésticos y una escuela de nombre Huamnitree, en donde a pesar de la prohibición oficial, por la emergencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19, se dan clases presenciales a los alumnos.

La empresa Origina también construye dos torres en San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa, donde en junio pasado realizó una consulta -en pleno pico de la pandemia- sobre dicho proyecto.

EN EL EX PREDIO DE LA STPyS

El predio donde se levanta esta construcción se ubica en Periférico Sur 4271, Fuentes del Pedregal, Tlalpan, y hasta el 4 de noviembre de 2017 ahí se encontraban oficinas de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instalaciones que fueron demolidas para dar paso al proyecto inmobiliario.

Para hacer la torre B, de acuerdo con el oficio SPC/SCPPP/DGP/3041/2018, de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, con fecha 12 de junio de 2018 -y cuya copia posee La Silla Rota- se debían reubicar dos torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

PREOCUPACIÓN VECINAL

Una de las vecinas preocupadas es Julima Cardona, que dice que las colonias que se verán más afectadas son las de corte popular, las que están cuesta arriba, rumbo a Six Flags, sobre Carretera Picacho-Ajusco. Ello, porque los departamentos de la nueva construcción necesitan agua, y eso puede significar que se le quitará a quienes viven alrededor, y las colonias con más recursos tienen cisternas, pero más arriba es más difícil contar con estos depósitos.

Hace dos semanas la empresa Impacto Social realizó una consulta para preguntar a los vecinos si están de acuerdo o no con las obras y qué sugieren que se puede hacer para mitigar el impacto de la obra. Entre las medias de atención están rehabilitar un pozo profundo de agua potable, mejorar el paradero de autobuses del nudo vial Picacho Ajusco, restaurar el parque Jardines del Pedregal y rehabilitar el parque Los ilusos.





Julima Cardona cuestionó que si hay un pozo y no se usa, cómo es que se piensa rehabilitar. Es algo que no se les explicó.

Hasta la parte más baja del folleto con las propuestas de la consulta aparecen unas letras chiquitas que dicen "Todas las letras chiquitas están siendo analizadas por las autoridades correspondientes para garantizar su viabilidad y que representen soluciones reales a la problemática de la zona".

Además, los resultados de la consulta no son vinculantes. Cualquiera podía participar, vecino o no, y no era necesario mostrar la credencial de elector.

Mediante un folleto, los empleados de Impacto Social informaban que la segunda torre será de 34 niveles para uso habitacional, con 316 departamentos y 4 sótanos de estacionamiento con 837 cajones.

HASTA MUEVEN TORRE DE LA CFE

De acuerdo con el oficio SPC/SCPPP/DGP/3041/2018, de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, con fecha 12 de junio de 2018, la dependencia otorgó la "Opinión técnica favorable condicionada en materia de protección al proyecto de construcción de obra nueva de un conjunto habitacional denominado Origina Pedregal", el cual se ubica en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 4271, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, delegación ahora alcaldía Tlalpan.

Uno de los puntos que destaca es que para el proyecto del edificio A, se debían reubicar torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad , con una superficie de 2 mil 319.10 metros cuadrados.

Una vez que se hubiera realizado dicha reubicación se llevará a cabo la adquisición del predio por parte de London Desarrollos S.A. de C.V. y se fusionarán en uno solo, "para que se pueda iniciar la construcción de la segunda torre B en el predio mencionado".

De acuerdo con el documento, habrá una población máxima de 1 mil 570 personas en la torre, de las cuales 1 mil 556 serán permanentes y 14 estarán en la operación.

Entre las observaciones, se señala que no cumplía ni con sus análisis de medidas de mitigación para riesgos externos ni de riesgos internos.

INCUMPLIDA

En la cédula de revisión de expediente 016/2018 de la misma Secretaría de Protección Civil, se detalla que no cumplió en su análisis de fenómenos químico-tecnológico.

"Por la zona de estudio atraviesa un gasoducto a lo largo del Anillo Periférico que pertenece a la red de distribución de Pemex Refinación el cual opera sin interrupción, dicha red se constituye de ductos subterráneos, cuenta con un derecho de vía de 25 metros. La presencia de este gasoducto produce una zona de peligro, principalmente en las colonias Retorno del Pedregal, Fuentes del Pedregal y fraccionamiento Jardines de la Montaña colindantes con el área de estudio".

PREVÉN SE QUEDARÁ CON AGUA DE COLONIAS VECINAS

Juan Pérez, agrónomo y quien ha investigado cómo afectan las grandes construcciones a vecinos, luego de que él mismo resultó afectado por una torre en Santo Domingo, Coyoacán, dijo a La Silla Rota que los nuevos proyectos inmobiliarios les garantizan el agua a sus compradores, a costa de quitársela a los vecinos de las colonias de los alrededores, sobre todo de las populares, sin importar que ellos hayan sido los fundadores y que gracias a su trabajo se aplanaran y se consiguieran servicios.

Además, advirtió que quienes ocupan los nuevos departamentos, por su forma de vida consumen más agua que en una casa popular.

"Las lavadoras modernas por tres cargas de ropa usan el doble de agua y en colonias populares con la jícara y el lavadero se gasta mínimamente el agua. Es otra forma de desperdiciar el agua y son afectadas las colonias populares; y para compensar escasez el abasto se hace por tandeo, de lunes a jueves y de jueves a domingo y así garantizan el vital líquido".

Otro elemento que jugará a favor del nuevo edificio pero en contra de los vecinos, es que seguramente como muchos edificios nuevos, contará con un gran depósito de agua.

CON ANTERIOR ADMINISTRACIÓN SE APROBABA TODO

La construcción de edificios gigantescos fue aprobada en la anterior administración capitalina, encabezada por Miguel Ángel Mancera, la cual le dio luz verde a todo, por lo que nada les impedía construir, añadió Pérez.

"Con esta administración lo que hicieron fue revisar si tenían los permisos regulares. Si era así entonces les permitían hacer la obra. Algunas cosas se regularon, por ejemplo, deben dar un porcentaje de terreno a la Ciudad de México, pero las inmobiliarias no lo hacían, entonces en lugar de que las autoridades solicitaran un juicio de nulidad, lo que hacían era negociar, y en lugar de una parte del terreno, pedían una remediación del impacto.

"Pero los beneficios son para las inmobiliarias porque las sanciones son arreglar la banqueta o camellón cercanos, lo que hace más atractiva la venta de los edificios".

UN CASO DONDE LAS AUTORIDADES INTERVIENEN

La actual administración de Claudia Sheinbaum ha emprendido una cruzada contra algunos edificios, desarrollados durante la administración de Mancera.

El caso más reciente es la orden girada el 6 de noviembre de demoler las obras e instalaciones asociadas al edificio de oficinas Periférico 3042, localizado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3042, colonia San Jerónimo Aculco, Alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Medio Ambiente determinó que debido a que la construcción invade zona federal donde se encuentra la Presa Anzaldo, Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto, consistente en la construcción de un edificio de oficinas con 11 niveles.

El dictamen de daño ambiental obliga a los desarrolladores del proyecto a demoler el inmueble en su totalidad y a pagar poco más de 61 millones de pesos al Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México.

Aunque Banca Mifel impugnó la decisión, este martes 10 de noviembre, un juez del Tribunal de Justicia Administrativa lo desechó, por considerarlo extemporáneo.

SIN VERSIÓN DE AUTORIDADES

La Silla Rota solicitó posturas sobre el tema de la construcción de las dos torres Origina, cerca de TV Azteca. Pero ni la Secretaría de Medio Ambiente, ni la de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dieron respuesta para saber si se habían resuelto las observaciones.

