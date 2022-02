Avalan y publican convocatoria para designar a nuevo fiscal de Edomex

Toluca.-La convocatoria para designar al o la nueva fiscal General de Justicia del Estado de México fue aprobada y publicada este jueves 17 de febrero por la Cámara de Diputados local, por lo que se calcula que en un mes podría quedar definido el nombramiento, tras la realización de dos ternas.

De acuerdo con Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, el nuevo titular de la FGJEM estará por un periodo de nueve años, es decir de 2022 a 2031, y no de siete, ya que no terminará la gestión el ahora ex fiscal Alejandro Gómez Sánchez.

Asimismo, no descartó que en esta nueva etapa llegue una mujer al frente de la institución encargada de la procuración de justicia.

"Me parece que no es lo justo ni lo correcto, ni es lo que la ciudadanía estaría esperando (que llegue una mujer sólo por ser mujer). Qué bueno que el mejor perfil sea el de una mujer, desde mi punto de vista", comentó el diputado morenista; sin embargo, descartó que vayan por un perfil en especial y que ya tengan en mente al candidato ideal, pues sólo participarán quienes se registren y cumplan con los requisitos.

La convocatoria aprobada en sesión ordinaria señala que el registro de aspirantes se abrirá el 20 de febrero y concluirá el 25 de este mes.

Se prevé que la terna con hasta 10 candidatos pueda ser entregada al Ejecutivo el 3 de marzo para que él integre una nueva, pero sólo con tres aspirantes, la cual sería sometida al pleno en los siguientes días.

Se espera que las entrevistas a los aspirantes a titular de la Fiscalía de Justicia se lleven a cabo durante marzo.

La Ley de la FGJEM marca que si la Legislatura no cumple, el Ejecutivo puede nombrar directamente la terna a un fiscal provisional. Respeto a ello, Maurilio Hernández aseguró que cumplirán en tiempo y forma.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER FISCAL EN EDOMEX?

Los requisitos marcados en la convocatoria marcan que el o la aspirante debe ser mexicano o mexicana de nacimiento y vecino del Estado de México, mínimo por dos años al día de su designación.

En cuanto a edad, deben tener al menos 35 años y debe poseer título de licenciado en Derecho, con 10 años de ejercicio profesional.

También se señala que no debe tener sentencia ejecutoria por delitos dolosos; gozar de buena reputación y tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como en la administración pública.





(SAB)