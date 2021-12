Avala Congreso de la CDMX gravar con 2% apps de comida y paquetería

El Congreso de la Ciudad de México aprobó el paquete económico 2022 enviado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de una sesión que rondó las 14 horas, sólo para discutir la Ley de Ingresos, el Código fiscal local y la Ley de Ingresos.

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, tiene un monto de 234 mil millones 088 mil pesos, equivalente a un aumento del 7.4 por ciento en términos nominales respecto a lo asignado para 2021.

Fue una discusión que pareció una réplica de la que se hizo con el Presupuesto Federal, en el que prácticamente se aprobó sin quitarle una coma al proyecto enviado por la mandataria capitalina, y en el que las reservas particulares fueron bateadas una por una por los diputados de Morena y sus aliados.

POLÉMICA POR COBRO A APPS

El tema que más sobrevoló las horas de discusión que inició a las 9:03 pm del 14 de diciembre, fue la aprobación del cobro de 2 por ciento a las ganancias de las aplicaciones de reparto de comida y paquetería, que la bancada del Partido Acción Nacional consideró se trata de un nuevo impuesto, que recaerá en el bolsillo de los consumidores, mientras que la bancada de Morena dijo que es una retribución que tendrán que dar las empresas por el uso de infraestructura de la cual se benefician, sin pagar nada.

El tema generó algunas discusiones entre legisladores. El ex priísta y ahora morenista, Fernando Mercado Guaida subió a tribuna y criticó la postura del PAN de oponerse a dicho gravamen bajo el argumento de que iba a subir el precio al consumidor. Deslizó que detrás de esos argumentos estaban las empresas trasnacionales de las apps afectadas, ya que información como la de cuánto dióxido de carbono se dejaba de producir gracias a los repartidores, sólo la podían tener ellas.

"No se grava el consumo", aseguró, de manera encendida, y reprochó que las empresas aprovechan la infraestructura pública sin pagarle nada a la Ciudad. También les recordó a los panistas que, en Guanajuato, donde ellos gobiernan, sí se cobra parejo a todas las aplicaciones un monto por sus ganancias.

Auguró que con el 2 por ciento se dará el primer paso para apoyar a personas que trabajan sin protección de las empresas. "Es un paquete justo y equitativo", remató.

NADA LES IMPIDE SUBIR PRECIOS

Por su parte el diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres dijo que no está contemplado cómo va a beneficiar a los trabajadores y que no hay un impedimento legal que impida a las aplicaciones aumentar sus precios para compensar ese 2 por ciento que deberán pagar.

"Y si bien han asegurado que no serán las personas repartidoras o usuarias las que absorban el costo del supuesto, la realidad es que no hay forma de comprobarlo. Incluso hay antecedentes que muestran que no pasó y lo dijeron cuando quisieron cobrarle el 1.5 por ciento de las plataformas, que no iba a afectar a los usuarios y aumentaron las tarifas, igual en las plataformas de renta al fin también aumentaron las tarifas. Lo mismo sucedió con las plataformas de streaming, aumentaron las tarifas, ahora por cuarta vez quieren hacer exactamente lo mismo", dijo el legislador.

También participó el experimentado panista Federico Döring, quien reconoció que tuvieron una reunión con la subsecretaría de Ingresos, que atendió parcialmente sus dudas. Pero le contestó a Mercado sobre la relación con empresas.

"Si alguien tiene que ofrecer una disculpa pública por la relación pecaminosa con empresas es el gobierno de Sheinbaum, por haber negociado la reparación del daño de 26 familias con uno de los hombres más ricos, con la falta de reparación y la novela de los deficientes pernos, además que los abogados de las víctimas no tienen acceso a carpetas de investigación", aseveró.

Aunque el dardo iba para Mercado Guaida, quien lo tomó fue el perredista Jorge Gaviño, ex director del Metro durante un tramo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y cuya bancada avaló en lo general el paquete económico.

RECLAMA GAVIÑO AL PAN

Gaviño primero mostró su descontento con la postura de Acción Nacional que dijo, fue emitida en un boletín, de que solo ellos son la oposición y aclaró que si no están de acuerdo con el PAN en esta ocasión es porque analizaron los avances y retrocesos, y advirtió que sólo estarán en alianza cuando estén convencidos y si no, avanzan solos como oposición.

Y después pidió a Döring no discutir sobre la Línea 12. "No es el momento, pero convocó a un debate parlamentario".

Como ocurrió con el presupuesto federal, la oposición acusó que no se le quitó ni una coma al proyecto enviado por la jefa de Gobierno, que para el próximo año tendrá un monto de 400 millones de pesos para gastos de comunicación.

Döring calificó al presupuesto de Egresos conservador, ya que además de no traer modificaciones, aprobó elevar 11 veces los recursos para la llamada "Tarjeta Claudia", la de Bienestar para Empezar, y se sumó los más de 400 millones de pesos asignados a la promoción en materia de comunicación social.

EL COBRO ES UN APROVECHAMIENTO: AVILA

En la discusión también participó la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, quien se refirió al nuevo cobro a las apps. Negó que se trate de un nuevo impuesto.

"Es un aprovechamiento que no puede ser trasladado a los repartidores y a los consumidores, sino dirigido a las transnacionales que se niegan a contribuir fiscalmente, pero se benefician de infraestructura y precarizar a los repartidores", criticó.

Mostró su malestar por las reservas de la oposición, que calificó de "malintencionadas" que además hicieron trabajar horas extras a empleados de limpieza.

Sobre el presunto guardadito de recursos que se podría generar con la subestimación de ingresos, como acusó el PAN y cuya queja llegó también en forma de pancartas a la tribuna y a las curules, la morenista les dijo que "no es un guardadito, es un cálculo responsable para contingencias y necesidades emergentes".

Respecto al gasto de comunicación social se volvió a lanzar contra el PAN, y afirmó que los gobernadores de Guanajuato y Querétaro, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo y Francisco Domínguez, emanados del PAN, gastan un mayor porcentaje del presupuesto en el rubro, en comparación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

ACUSAN A NAZARIO DE ABRAZO INDEBIDO

Antes de concluir la sesión, cuando los panistas y Morena cruzaban acusaciones de nepotismo, misoginia y discriminación, la diputada de Acción Nacional, Luisa Gutiérrez expresó su molestia, luego de que a la hora del pase de lista, recibió un abrazo indebido del diputado morenista, Nazario Norberto.

"Me apena mucho tener que decirlo frente a mi familia. Me hubiera gustado hacerlo distinto. Hoy en la mañana en el pase de lista recibí un abrazo muy indebido del diputado Nazario Norberto y perdóneme no se burlen de mí en esta ocasión, es complicado hablar de este tema. Al llegar a este Congreso ha sido un asunto reiterado. Además, desde antes que fuera candidata de mayoría allá en Gustavo A. Madero ya llevaba a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, debo decirle que muchas veces se banaliza el tema de violencia de género y lo que estamos viviendo en el Congreso tiene que ver con lo que se banaliza de la violencia".

La legisladora aseguró que no es la primera vez que eso ocurre y que hoy sí le gritó al legislador. El presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco dijo que "le creemos y se tomarán medidas al respecto".

CLAVES PARA ENTENDER EL PAQUETE ECONÓMICO

LEY DE INGRESOS

El dictamen que aprobó el Congreso local, prevé obtener Ingresos Totales por un monto de 234 mil 000.9 millones de pesos, equivalente a un crecimiento, en términos relativos, de 7.4 por ciento respecto del año pasado.

Los Ingresos Totales esperados se componen en 103 mil 686.7 millones de pesos, (44.3 por ciento), de ingresos propios; 125 mil 814.2 millones de pesos, (53.8 por ciento), de Ingresos de Origen Federal, y 4 mil 500 millones de pesos (1.9 por ciento), por endeudamiento interno.

El documento prevé que entre los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de las proyecciones de ingresos están:

· El posible surgimiento de nuevas variantes más contagiosas de la COVID-19.

· Una recuperación económica que avance a un menor ritmo del previsto y sus posibles consecuencias sobre el empleo, el consumo interno, la inversión extranjera y los ingresos de los contribuyentes.

· La inestabilidad de economías extranjeras con impactos negativos sobre la actividad económica nacional y local.

· Las posibles fluctuaciones extraordinarias en la tasa de interés, inflación y tipo de cambio.

CÓDIGO FISCAL

En la Ciudad de México se cobrará un 2% del total de sus ganancias y antes de impuestos a las empresas de aplicaciones de reparto de comida y paquetería.

Para 2022 se mantendrán las cuotas fijas para grupos vulnerables en derechos por suministro de agua.

Para el caso de los adultos mayores sin ingresos fijos o de escasos recursos, se perfila que sólo cubran el 50% en los derechos por suministro de agua. Y lo mismo aplicaría para madres solteras, viudas, huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez.

En cuanto al cobro de tarifas por servicio de agua potable, cabe recordar que el Sistema de Aguas tiene una metodología compleja que depende de los metros cúbicos consumidos y de la manzana donde se ubique el inmueble.

De acuerdo con la iniciativa del Código Fiscal, en 2022 se hará un descuento del 8% al pago anual anticipado del predial, si se realiza en enero, y del 5% si es en febrero.

También se considerará la reducción en el pago de predial a adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, lo que cubre sólo la diferencia del impuesto que se deba pagar menos la cantidad de 55 pesos bimestrales.

Se plantea el subsidio del 100% a la tenencia en vehículos de hasta 25 mil pesos, pero esto aplica sólo para los contribuyentes que estén al corriente con las demás obligaciones fiscales y cuyos vehículos sean adquiridos después de los primeros tres meses del ejercicio fiscal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

234 mil millones 88 mil pesos tendrá el presupuesto de Egresos, lo que representa un aumento del 7.4%.

Se ejecutarán 325 programas presupuestarios que buscan el fortalecimiento de los derechos humanos para garantizar el acceso a la educación, salud y vivienda, garantizando la reducción de las brechas de desigualdad.

84 mil 786 millones, 955 mil 533 pesos para las dependencias y órganos desconcentrados.

14 mil 968 millones, 728 mil 296 pesos para las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, y para la Autoridad del Centro Histórico.

43 mil 010 millones, 265 mil 581 pesos para las alcaldías.

60 mil 662 millones, 784 mil 688 para las entidades

8 mil 427 millones de pesos para los órganos de gobierno.

11 mil 687 millones, 808 mil 772 pesos para los organismos autónomos.

5 mil 899 millones de pesos para el pago de emisiones de certificados bursátiles, para el costo financiero de la deuda pública y los costos por cobertura de riesgo.

2 mil 400 millones de pesos para la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción.

55 millones 422 mil 615 pesos para las indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial de los entes públicos.