Autoridades municipales van contra policías de tránsito en Edomex

VALLE DE CHALCO. - Eva Acevedo, es una mujer que perdió su negocio de alquiler de sillas para fiestas de XV años, bodas y fiestas a causa de la cuarentena, por lo que a través del apoyo de una organización social de Valle de Chalco se puso a vender verduras en una esquina de la colonia Santa Cruz.

Eva atendía a las amas de casa en la adquisición de sus verduras, pero el fuerte sol la obligó a mover la camioneta en la que llevaba la verdura a la calle Norte 2 y Zapata, para resguardarse en una sombra.

En ese momento llegó una patrulla de tránsito estatal cuya oficial, Nallely Rivera Jiménez, le indicó a Eva Acevedo que la camioneta en la que llevaba su verdura incumplía "el hoy no circula".

La mujer le explicó a la policía de tránsito que sólo se había movido unos metros de donde estaba vendiendo su verdura, que no estaba circulando, sino que vendía con el vehículo estacionando.

Habitantes del Valle de Chalco aseguran que los policías de tránsito de Edomex abusan de su poder y buscan extorsionar a comerciantes y automovilistas. Aquí su testimonio *om https://t.co/LTdaEt0e9m pic.twitter.com/EIl9F57ZN4 — La Silla Rota (@lasillarota) August 5, 2020

CON 850 PESOS "SE ARREGLABA TODO"

Sin embargo, la oficial dijo que le correspondía una multa por "circular en su camioneta" y sin importarle que el vehículo llevaba verduras, la subió a una grúa.

La oficial de tránsito, le pidió a Eva Acevedo 850 pesos a cambio de no multarla y llevar su camioneta al corralón con todo y verduras.

Eva no contaba con ese dinero, ya que lo había invertido en los alimentos y tuvo que pedir apoyo a la organización social Movimiento Vida Digna (Movig) para que le ayudarán a pagar los 850 pesos y evitar que la llevarán al corralón.

RECHAZAN LA EXTORSIÓN

El dirigente de esa organización social, José Luis Hernández, acudió de inmediato, pero al saber que era una extorsión y no una multa, decidió junto a otros de sus agremiados, impedir el abuso.

Asimismo, al lugar acudieron otros líderes sociales de Valle de Chalco a quejarse sobre los abusos de las policías de tránsito principalmente porque no los dejan trabajar para obtener un ingreso durante esta pandemia.

José Luis Hernández expresó que las patrullas de tránsito estatal sólo se colocan a las entradas y salidas del municipio de Valle de Chalco para extorsionar a los comerciantes y automovilistas.

"A todos andan extorsionando y nadie los para", dijo el líder social que convocó a realizar una protesta ante la oficina local de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El municipio de Valle de Chalco, así como el vecino de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco tienen tránsito municipal, pero aún así, las patrullas del Estado de México se colocan en avenidas estratégicas sólo para detener vehículos y llevan grúas (las que se prohibieron durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas) para presionar a los automovilistas a caer en la extorsión.

EN TEXCOCO, EL JEFE DE LA POLICÍA EXPULSA A LAS DE TRÁNSITO

El pasado 30 de abril, el comisario de la policía de Texcoco, Alfonso Valtierra, se confrontó con dos policías de tránsito estatal por defender a una mujer automovilista que era amenazada con enviar su auto que no circulaba.

La mujer había aceptado pagar su multa y aceptó su error, pero porque era la época de más presencia de covid, salió a la calle en su coche para no contagiarse, aunque no le correspondía por el "hoy no circula".

Esta escena ocurrió en la avenida Flores Magón de Texcoco, donde las mujeres de transito estatal discutían con la automovilista que sólo pedía seguir con su camino.

Antes de la pandemia en Texcoco podían circular todos los autos sin restricciones, pero con la presencia del virus, se tuvieron que ajustar a las restricciones que se implementaron con el Hoy no Circula por la emergencia.

Una de las oficiales le dijo al jefe de la policía de Texcoco que "no mamara" al acudir a auxiliar a la automovilista.

Esto hizo enojar a Alfonso Valtierra que le reviró: "¿dices que no tengo huevos?" y ordenó que a uno de sus subalternos a poner a disposición del Ministerio Público a la mujer de tránsito.

Aunque finalmente la mujer y su comandante de la policía estatal, le pidieron una disculpa.

En Texcoco hay policías de tránsito municipal pero tienen prohibido por parte del ayuntamiento infraccionar a los automovilistas por la pandemia, solo se dedican a dar vialidad.

PRESENTAN QUEJA ANTE REUNIONES DE SEGURIDAD

La alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, ha presentado quejas contra los elementos de tránsito en las mesas de seguridad que se celebran todos los lunes a nivel regional con los comandantes de la Guardia Nacional, Tránsito Estatal y municipal, pero hasta el momento, los comandantes de la SSEM, no dan respuesta.

Asimismo, el alcalde de Valle de Chalco, Armando García, también está contra los actos de corrupción de las oficiales de Tránsito estatal, al igual que Juan Hugo de la Rosa García, pero también no hay respuesta de los mandos de la SSEM.

OBLIGADO A PAGAR RECOMPENSA POR POLICÍA DE EDOMEX QUE COMETA ILÍCITOS

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, es el único que ha reaccionado con medidas más estrictas para frenar abusos de los policías estatales y ofreció una recompensa de 10 mil a 50 mil pesos por cada policía de la SSEM detenido por delitos cometidos en Ecatepec.

La medida confrontó a los municipales de Ecatepec con los estatales, incluso, hasta la fecha, ambos se cuidan de no ser vistos cometiendo algún delito.

LA SSEM RESPONDE

Ante la queja de personas o autoridades afectadas por algunas de las policías de tránsito de Edomex, pueden presentar sus denuncias y pruebas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

"La postura de la SS, es que ningún elemento de la Policía Estatal o servidor público de esta dependencia, puede apartarse del margen que le da la ley para ejercer su encargo. Si existen pruebas o evidencia de hechos constitutivos de delito cometidos por algún elemento, exhortamos a que sean prestadas directamente ante la FGJEM y/o a la Unidad de Asuntos Internos de estas secretarias a fin de que se inicie las investigaciones pertinentes. La política de cero tolerancia a la corrupción se ha aplicado desde que inició esta administración", precisó la SSEM.

(Sharira Abundez)