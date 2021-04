Autoridades prometen para el viernes plan de vacunación para médicos privados

Tras nueve horas de protesta, personal de salud del sector privado llegó a un acuerdo con las autoridades, quienes se comprometieron a que este viernes les darán un plan concreto para vacunarlos contra covid-19. Ese mismo día, los médicos se manifestarán afuera del Palacio Nacional.

Un grupo de médicos se reunió la tarde de este lunes con Mónica Mieres Hermosillo, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, quien se comprometió con ellos a darles un plan de vacunación este 9 de abril, con el objetivo de que todos los trabajadores que faltan, sean inmunizados a más tardar el 30 de abril.

Después de este acuerdo, los trabajadores de salud levantaron el bloqueo de aproximadamente siete horas que realizaron sobre Calzada de Tlalpan, el cual dijeron que no iban a quitar hasta que las autoridades no los escucharan.

Sin embargo, los médicos salieron desde las 10:00 de la mañana de este lunes para exigir al gobierno que los incluyen en el plan de vacunación contra covid-19. El primer bloqueo lo hicieron a un costado de la Escuela Médico Naval, luego de que la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano los dejó plantados. Desde ahí avanzaron sobre Calzada de la Virgen, hasta Calzada de Tlalpan.

Aunque llegaron a un acuerdo preliminar con el gobierno federal, los médicos del sector privado mantienen su plan inicial de manifestarse el próximo viernes afuera de Palacio Nacional a las 7:00 de la mañana, cuando inicia la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel Lópe Obrador.

EXIGEN VACUNAS

Médicos privados que no han sido vacunados contra covid-19 bloquean Calzada de Tlalpan, a la altura de La Virgen, en protesta porque las autoridades les prometieron una reunión para hablar sobre su vacunación contra covid y no llegaron.

#AlMomento ???? Médicos privados que demandan les sea aplicada la vacuna contra #Covid bloquean Avenida Tlalpan de sur a norte a la altura de La Virgen #jp https://t.co/7kmfRnMjqR pic.twitter.com/DE3vkNhR1e — La Silla Rota (@lasillarota) April 5, 2021

El grupo de médicos privados tenía pactada una reunión con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, quien no llegó a la cita y solo envió a un funcionario para que recogiera el pliego petitorio.

#Metrópoli | El grupo de médicos privados va a avanzar hacia Tlalpan para continuar su protesta para exigir que los vacunen contra covid. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/A1WqHlURKc — La Silla Rota (@lasillarota) April 5, 2021

Ante la falta de respuesta, el personal de salud cerró Eje 3, a la altura de la Escuela Médico Naval, la mañana de este lunes y luego avanzó hacia Calzada de Tlalpan.

El personal médico inconforme alista una protesta el próximo viernes a las 6:30 de la mañana en Palacio Nacional.

#Metrópoli | Un funcionario se acercó al personal privado a pedirles que quiten el bloque en sensibilidad con quienes vienen en el transporte público. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/PbI0YRK85e — La Silla Rota (@lasillarota) April 5, 2021

Al grito de "queremos vacunas", los médicos cerraron la avenida en ambos sentidos, con pancartas en las que se lee: "el gobierno no ve y no escucha, personal de salud en lucha".

#Metrópoli | La gente del gobierno nada más nos está dando vueltas, denuncian médicos privados que piden que se les vacune contra covid. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/z7GqdD5BGt — La Silla Rota (@lasillarota) April 5, 2021

La protesta de este lunes se da después de que el jueves hubo una falsa convocatoria en la que sólo se vacunó a algunos médicos privados con "vacunas sobrantes".

#Metrópoli | Médicos privados alistan protesta en Palacio Nacional este viernes a las 6:30 de la mañana. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/BxH8emU2oD — La Silla Rota (@lasillarota) April 5, 2021

Ellos denuncian que son víctimas de discriminación ya que el gobierno no los ha incluido en su plan de vacunación contra covid-19, a pesar de que son personal que está expuesto al virus por ser personal que recibe a pacientes con el virus.

El grupo de manifestantes marchó de la Escuela Médica Naval hacia Tlalpan, con el objetivo de ejercer mayor presión para que las autoridades los escuchen y les dé una respuesta.

Héctor Paris, médico cirujano del sector privado y representante del grupo de personal de salud, explicó que desde el jueves les dieron una cita con López Arellano, para entregarle un pliego petitorio.

Detalló que en el documento piden "una fecha justa, exacta, de lugar y hora que nos convoquen para la inoculación, porque si nos van a traer pepenando con este deseo que tenemos de protegernos, la verdad es que nos mantienen exponiéndonos constantemente".





MÉDICOS PRIVADOS ACUSAN TRATO INHUMANO; NO TIENEN ACCESO A VACUNA COVID





"Es como si no existiéramos, verdaderamente no existimos para este gobierno", expresó molesta y desilusionada la médico general María José Díaz. Llegó a la Escuela Médico Naval alrededor de las 10 de la mañana del pasado 1 de abril con la esperanza de que la vacunaran contra la covid-19, pero no lo logró.

En entrevista con La Silla Rota, relató que sus expectativas aumentaron cuando vio que entraron los primeros 40 o 50 médicos de hospitales privados que estaban en la fila.

Después ya no siguió avanzando la fila de médicos privados. Los servidores de la nación les informaron que tendrían que esperar a que se vacunara a quienes estaban en la fila del sector público para ver si alcanzaban la dosis. Mientras tanto les hicieron llenar un formulario.

#Nación | ¿Dosis excedentes pero no asignadas para los médicos de instituciones privadas? Esto es lo que aseguró un servidor de la nación quien informó con un megáfono a los galenos que no serían vacunados contra #Covid. #ep https://t.co/6vb1dcUOvL

Video de: @MarcelaSaebL pic.twitter.com/86pzl2JC7M — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2021

Por la noche, un funcionario salió a informar al personal de salud que ya se habían acabado las dosis "excedentes" y que no sabían cuándo se retomaría la inmunización al personal de salud, porque dependen de que sobren vacunas en las alcaldías Benito Juárez o Iztapalapa.

"Se han agotado las que tenían sobrantes, ya no hay para personal médico, seguirá el programa para adulto mayores de 60 años y en cuanto haya otro excedente, nuevamente se convocará a las diferentes instituciones de salud a través de sus coordinadores", dijo.

#Nación | "Vacuna a privados, vacuna a privados", a pesar de que los médicos que laboran en hospitales privados contaban con los formatos para recibir la inmunización, no fueron vacunados contra #Covid. #ep https://t.co/6vb1dcUOvL pic.twitter.com/dSfPtEjZoE — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2021

Tres horas después, seguían sin obtener una respuesta y fue entonces cuando "salieron ellos (los servidores de la nación) a decir que ya no había biológico, que nos fuéramos, que quién nos había dicho que iba a haber vacunación, que no estamos considerados. Prácticamente cuando tú les preguntas es como si los médicos privados no existiéramos", explicó.

"Nos trataron súper mal en todo momento, Ellos mismos se burlan, no nos dan la información clara, nos mantienen con una falsa esperanza y después se burlan porque creímos eso. La verdad es que el trato es súper inhumano", enfatizó.

Sobre aplicación de vacuna a médicos privados, Sheinbaum explicó que cada vacuna tiene su especificación técnica y que en el caso de la de Pfizer, quedaron algunas vacunas que fueron descongeladas y que tenían que aplicarse, por lo que fueron llamados médicos del sector publico al frente de covid y que se corrió la voz por redes sociales, hasta que llegó a un grupo de médicos privados.

"La información que tenemos es que prácticamente todos los médicos privados al frente de covid ya fueron vacunados. En caso de que sobraran vacunas, estamos en contacto con hospitales privados para informar. En este caso fue en el momento que sobraron vacunas que es algo que ocurre y que no queremos que se desperdicien las vacunas, pero eso fue lo que ocurrió", dijo.

(Luis Ramos)