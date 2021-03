"Autoridades nos discriminan por ser indígenas": denuncia mamá de Maricela

Esther, madre de la adolescente de 16 años de origen otomí que fue hallada sin vida el 22 de marzo pasado acusó discriminación, malos tratos por parte de las autoridades y anomalías en el manejo de la cadena de custodia del cuerpo de su hija e irregularidades en la investigación que inició la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por este caso.

A un día de que La Silla Rota diera a conocer el caso de Maricela "N", quien aparentemente murió al ser atropellada por un automovilista sobre Paseo de la Reforma, su mamá y más de 100 integrantes de comunidades indígenas realizaron un pronunciamiento al respecto afuera de la FGJ.

Ahí, la mujer de 33 años narró lo que ha padecido desde que reportó la ausencia de su hija menor ante las autoridades capitalinas. Aseguró que le han negado ver el cadáver de Maricela, a quien reconoció a través de un video del C5 en el que se observa el momento del incidente en el que perdió la vida la adolescente.

También señaló que el manejo del cuerpo de su hija no ha sido el que marca la normatividad, pues dijo que sabe que su hija fue localizada sin vida en el lugar del accidente automovilístico y que a pesar de eso, la trasladaron a un hospital.

Otra anomalía que recalcó fue que la ropa que portaba Maricela "no la encuentran" y que no sabe si se deshicieron de ésta, lo que para la deuda no tiene sentido, ya que es un indicio esencial para identificar a una persona fallecida que está en calidad de desconocida, como fue el caso de la menor, quien tuvo ese estatus por lo menos tres días.

Esto llevó a la madre de la víctima a cuestionar a las autoridades: "¿ustedes pensaron que no más porque somos indígenas nadie iba a venir a reclamar el cuerpo?", preguntó Esther, al asegurar que los peritos le dijeron que podría tardar hasta un año el resultado de ADN que certificará que el cuerpo que está en el Instituto de Ciencias Forenses es el de su hija, por lo que demandaron que sea esta semana cuando puedan obtener el resultado.

Ante estas anomalías y por la falta de protocolos, la mujer exigió que la muerte de su hija sea investigada como feminicidio.

Constan en la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 que alrededor de las 2:30 horas del 22 de marzo pasado una joven que presentaba múltiples lesiones en el cuerpo y aparentemente con traumatismo craneoencefálico se encontraba en el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma.

Una ambulancia de la Cruz Roja con matrícula DF-043 acudió al lugar y trasladó a la víctima al Hospital General de Iztapalapa, donde determinaron que la femenina ya no presentaba signos vitales. Debido a que la víctima estaba en calidad de desconocida el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).

Con base a las diligencias realizadas por peritos y por el Ministerio Público se logró asentar que la víctima tenía características similares a una menor de edad que fue reportada como desaparecida tres días más tarde, es decir el 25 de marzo pasado.

Maricela "N" de 16 años, fue vista por última vez el 21 de marzo pasado en la calle Roma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, según la alerta Amber que difundió la FGJ.

De acuerdo con fuentes de la institución, la ausencia de la joven fue reportada ante las autoridades por su familiares cuatro días más tarde, debido a que la adolescente se dedicaba a la venta de dulces en la calle y a veces no regresaba al predio en el que habita con su comunidad indígena que está en el número 18 de la calle Roma, colonia Juárez.

Cabe señalar, que en la escena del crimen elementos de la Fiscalía localizaron un vehículo Chevrolet tipo Aveo color blanco con placas P71BEP, que había sido abandonado; las autoridades ya buscan al dueño del automóvil, quien podría ser el homicida o el que aporte datos sobre quién conducía el carro aquel día.