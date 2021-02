Autoridades de Ocuilan sin dinero para reconstruir escuelas ni templos

Por falta de dinero proveniente de la federación, en el municipio de Ocuilan no se han reconstruido al cien por ciento, escuelas ni templos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, mientras que el problema de reconstrucción de viviendas es menor gracias a recursos estatales y municipales y a la mano de obra de los comuneros.

Con relación a las escuelas dañadas, Carolina Siles Villanueva, orientador-técnico en la secundaria Justo Sierra, indicó que este plantel está en construcción, pero el proceso es lento y antes de la pandemia se trabajaba en aulas provisionales que se fueron desgastando por la intemperie.

“En este aspecto nos favorece un poco la pandemia porque los niños no están en las condiciones tan deplorables como en las que hemos estado, las aulas están en muy malas condiciones porque se les mete agua, se les trasmina el agua, no sirven las puertas, los maestros no tenemos una oficina donde operar, tenemos carpas las cuales ya se nos deterioraron bastante y sí ha sido una situación muy desgastante para todo el personal docente, a los niños les regalamos copias de nuestro dinero, de nuestro pago, vamos a comprarles porque sabemos las condiciones en las que se encuentra la población”, enfatizó la orientadora Carolina Siles.

#Metrópoli | En el municipio de Ocuilan no se han reconstruido al cien por ciento, escuelas ni templos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, esto es por la falta de dinero proveniente de la federación. ¡Entérate! *ep https://t.co/dBHRROMV2R pic.twitter.com/a9FEmGToOO — La Silla Rota (@lasillarota) October 27, 2020

Por su parte, el alcalde, Vicente Rivera Fuentes, explicó que el 40 por ciento de las escuelas se afectaron el 19 de septiembre de 2017, reconstrucción que tiene que correr a cargo de la Secretaría de Educación del Estado de México, pues el ayuntamiento como tal no tiene recursos para edificar nuevos planteles educativos y “hay dos que no se han empezado y las demás ya están avanzadas, nosotros ayudamos en reparación de aulas, de sus techumbres”.

En lo que corresponde a los templos religiosos, los comuneros de Ocuilan guardan la esperanza de que sus iglesias y parroquias pronto sean levantadas en sus fachadas, cúpulas y campanarios, que es lo más dañado a poco más de 37 meses de ocurrida la tragedia natural.

Para la señora Jazmín Cedillo Olivares, encargada de la mayordomía de la iglesia de Santa María, donde se venera a la Virgen de la Asunción, en recientes fechas personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha prometido que la reconstrucción de templos comenzará en noviembre próximo.

“La verdad, y a lo mejor me voy a ver muy mal, pero no se les han visto trabajos, no, vinieron aquí y se supone que empezaban en ciertos meses, se vinieron las vacaciones de cuaresma (de 2018), eso fue por febrero, hicieron algunos retoques pero nada de gran importancia y ahorita nos prometen que para noviembre inician y de ahí son 366 días de reconstrucción y nos la entrega en un año y un día, el objetivo es reconstruirla totalmente, van a restaurar la cúpula y el presbiterio, ellos piensan replantearla y reconstruir el total, no saben a ciencia cierta el daño porque dicen que como vaya la reconstrucción van a ir descubriendo otros daños, ellos prometen entregarnos una iglesia en obra negra, el resto lo haría el pueblo, pero su promesa es levantarla prácticamente con su cúpula, su campanario, que es lo más afectado, la sacristía de ese lado”, indicó la señora Cedillo Olivares.

Afirman los comuneros y autoridades de Ocuilan que fueron al menos 10 los templos mayormente afectados por el sismo, entre éstos, la parroquia de Santiago Apostol, que está en plena cabecera municipal y que data del siglo XVIII, así como la iglesia de San Juan, la de San Sebastián, la de Santa María y Santa Ana, éstas dos últimas con menores afectaciones, al igual que la de Santa Mónica y el Señor del Calvario.

“Dicen que por la pandemia y el cambio de gobierno, pero nos dan largas, esperamos a noviembre que el INAH se acerque a nosotros y ver un avance en la construcción de la iglesia, la ermita la levantaron los mayordomos, fue con bienes del mismo pueblo”, finalizó la comunera Jazmín Cedillo Olivares.

Por su parte, el presidente municipal Rivera Fuentes, agregó a la lista de templos afectados por el temblor de 2017, al templo de San Juan Atzingo y la iglesia en Chalmito, del siglo XVI, que está afectada en menos proporción.

“No hay llegado el recurso federal, seguramente sí hay pero hay que irlo a buscar. Después del sismo empezaron a trabajar unos ocho meses o un año, pero le hicieron muy poco, lo suspendieron y hasta ahorita no hay actividad, evaluaron, calcularon, empezaron, pero hasta ahí, acordonaron y hasta ahí”, indicó el edil.

El censo global hecho en aquél entonces por la Secretaría de Educación del Estado de México, señaló que el sismo del 19 de septiembre dejó 271 templos religiosos dañados en toda la entidad, de éstos, 60 registraron daños severos, 127 daños moderados y 84 daños menores.

Y respecto a viviendas, recordó el alcalde que fueron mil 100 las afectadas, entre las que sufrieron pequeños daños hasta las que fueron pérdida total, sin embargo, actualmente el 80 por ciento ya están en pie y se trabaja en el 20 por ciento restante, “hubo pérdidas totales de gente que vivía en casitas de madera, de tejado, en adobes y se reubicaron en su mismo predio”.









(Sharira Abundez)