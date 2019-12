Autor intelectual de homicidio de Edil de Valle de Chalco se esconde en Iztapalapa

En el pecho trae un chaleco antibalas con las siglas Cártel de Jalisco Nueva Generación; usa gorra, shorts, chanclas y sostiene un rifle de asalto. Es una fotografía de Erick Cristian "El Titino", sospechoso de ordenar el asesinato de Francisco Tenorio, ex Alcalde de Valle de Chalco, el 29 de octubre pasado.

En otra imagen, el narcomenudista posa encapuchado, con el mismo chaleco antibalas, pantalón de mezclilla y una fornitura para pistola; en una mano tiene un arma larga y con la otra hace una seña con el pulgar.

Se encuentra en una casa de seguridad y las fotografías corresponden a las semanas previas del homicidio, acorde con las investigaciones de la Procuraduría capitalina, que colabora con la Fiscalía mexiquense para dar con él y un nuevo sospechoso del ataque a Tenorio.

"El Titino", se oculta en la colonia Santa Martha, Iztapalapa, donde aparentemente está cercado por agentes de varias corporaciones, aunque ignoran el domicilio exacto donde se esconde.

No se tiene claro si finge ser del Cártel de Jalisco Nueva Generación o si colabora con ellos como parte de alguna alianza con el autodenominado cártel de Tláhuac, fundado por Felipe de Jesús Pérez Luna "El Ojos", abatido por la Marina en 2017 y cuyas historias detrás del operativo fueron dadas a conocer por La Silla Rota.

Hay dos hombres bajo arresto por el homicidio del Edil de Valle de Chalco, Daniel y Jesús, los cuales están hospitalizados porque fueron baleados por sus propios cómplices, con el fin de silenciarlos.

El autor material del asesinato de Tenorio, Daniel "N", señaló a "El Titino" como autor intelectual del ataque, pero las pesquisas arrojaron un nuevo sospechoso: "El Tecámac".

Este hombre sería cabecilla del autodenominado cártel de Tláhuac en Valle de Chalco y algunas colonias de la alcaldía mencionada, el cual pudiera ser quien disparó justamente contra Daniel y el otro responsable de matar a Tenorio, Jesús, quien presenta muerte cerebral y jamás pudo declarar nada.

Daniel quedó cuadraplégico, pero ha revelado a la Procuraduría capitalina que a él y a Jesús los traicionaron las mismas personas que los contrataron para disparar contra el Edil "al estilo Luis Donaldo Colosio".

Aseguró que los sacaron el 24 de noviembre pasado de una casa de seguridad en la colonia Santa Catarina, Tláhuac, para supuestamente trasladarlos a Querétaro pero en el trayecto fueron baleados por "El Titino" y "El Tecámac".

"Me siento agraviado porque me engañaron, me sacaron de donde estaba escondido según para llevarme a Querétaro, que porque la cosa estaba muy caliente en Tláhuac, pero nos bajan de la camioneta para ejecutarnos", dijo en entrevista con policías de Investigación, en el marco de la apretar FTLH/TLH-1/UI-3S/D/12062/11-2019.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de 500 mil pesos a la persona que ayude con información que conduzca al arresto de Erick Cristian "El Titino", de quien poco a poco han obtenido información.

Se sabe que, una semana antes de ordenar la agresión a Tenorio, él tenía en su poder el Nissan Versa azul que usaron Daniel, Jesús y al menos otro cómplice para huir luego de los hechos.

De hecho, el automóvil era robado y lo estaba vendiendo él mismo por 25 mil pesos a sus conocidos en Tláhuac, de lo cual existen fotografías que llegaron a las manos de las autoridades y que ahora sirven para rastrear a más involucrados, como "El Tecámac" y "El Omar".

"Trabajo con ´El Tal Omar, un güero altote. (...) Es que no sé, nos iban a mandar a Querétaro, que según hay casas ahí donde los entrenan y tienen que cuidar al patrón, pero no estamos cuidando a nadie, nos metieron.

"Según éramos Cártel Jalisco Nueva Generación pero nos tenían en Tláhuac, entonces más bien éramos del cártel de Tláhuac; nos tenían escondidos en una casa en la colonia Nopalera, el (Jesús) y yo en una comunidad, así les dicen, en la Nopalera", contó Daniel mientras era atendido por paramédicos.

Al menos por "El Titino" ya existe una orden de aprehensión por parte de autoridades mexiquenses, por homicidio calificado, al tiempo que se espera reunir evidencias contra el resto de los participantes en el ataque al Alcalde.

Mors.