Automóviles seguirán circulando mientras no suba el Ozono: Sheinbaum

REDACCIÓN 14/05/2019 12:39 p.m.

Este martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio conferencia de prensa junto con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para notificar sobre la situación actual de las condiciones ambientales en la capital.

"La mayor vigilancia está sobre los incendios", dijo la jefa de Gobierno e informó que no hay doble Hoy no Circula debido a que la contaminación es por partículas y no por ozono, pues el ozono es la contaminación que ocasionan los vehículos.

En caso de que aumente el número de partículas de Ozono será cuando se active un doble Hoy no Circula", dijo Sheinbaum.

La CAMe informó que darán comunicados tres veces al día durante el periodo de contingencia ambiental y que será hasta la próxima semana cuando se entreguen las modificaciones al programa Hoy no Circula.

Asimismo, las autoridades ambientales de la Ciudad de México notificaron que desde el 11 de mayo se activó el programa de vigilancia epidemiológica y reiteraron que los servicios están abiertos a toda la ciudadanía, sean derechohabientes a algún seguro o no.

¿Y las clases?

El Gobierno capitalino informó que desde el sábado se estuvo en contacto con la SEP para acordar la cancelación de actividades al aire libre.

Mañana 15 de mayo no habrá clases y que a las 3 de la tarde se determinará si habrá actividades escolares el próximo jueves y viernes.













LEA TAMBIEN Hay 7 incendios activos en CDMX Conoce el minuto a minuto de incendios en la zona metropolitana del Valle de México

LEA TAMBIEN ¿Se cancela el partido de América vs León por contingencia? Ésto fue lo que dijo la Liga MX sobre el juego de ida de los Cuartos de Final que se llevaría a cabo el miércoles en el Estadio Azteca

fmma