"Autodefensas" cobran "protección" en Central de Abasto

En la Central de Abasto (CEDA) ha surgido una supuesta red de vigilancia interna, "unas autodefensas" que en teoría deberían servir para proteger a los locatarios, lo cual ha sido puesto en duda por un grupo de comerciantes quienes más bien las vinculan a actividades ilícitas como el cobro de piso.

Para identificarse, algunos de los integrantes de ese grupo de "seguridad" usan gorras con las siglas de CEDA, con un diseño que es similar a las que utilizan los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado aún más suspicacia entre los mercaderes.

La aparición de este grupo "de vigilancia" ha originado que las autoridades capitalinas pongan la mira sobre él, según aseguran fuentes del Gabinete de Seguridad capitalino consultadas por La Silla Rota.

A decir de algunos comerciantes entrevistados por La Silla Rota, quienes pidieron no mencionar sus nombres, los supuestos vigilantes cobran una cuota para "brindar vigilancia" a los bienes de los locatarios, lo cual es interpretado como cobro de piso.

Testimonios recabados señalan que algunas personas que no han accedido a pagar la "vigilancia" han sufrido casualmente el robo de sus pertenencias, que van desde los productos que venden hasta el hurto del dinero de sus ventas.

Apenas el martes pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a una banda que acababa de asaltar a mano armada un establecimiento de la Central de Abasto, de donde se llevaron más de 115 mil pesos.

Por aquel asalto se abrió la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-6/UI-2C/D/00467/06-2020 en la que se describe que los delincuentes irrumpieron en el establecimiento y despojaron a la cajera de más de 100 mil pesos en efectivo. Con el motín en mano los hampones abordaron dos vehículos, mismos que fueron ubicados calles adelante por las autoridades, donde lograron la detención de los sospechosos.

Los detenidos identificados como Roberto, Manuel, Carlos, Miguel, Jossué, Marilin y Roberto, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde los oficiales presentaron el dinero que lograron recuperar, que fue poco más de dos mil pesos.

Temen represalias

Sin embargo, hasta el momento los señalamientos y acusaciones de los comerciantes no se han formalizado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya que según los entrevistados temen a represalias por parte de los organizadores de esta "red de vigilancia", la cual principalmente se concentra en la zona de bodegas.

Fue ahí donde se comenzaron a ver a los primeros sujetos que portaban las gorras.

Una de las personas entrevistadas señaló que los supuestos vigilantes son los mismos rateros.

"Esos mismos son las ratas. Disfrazan sus intenciones diciendo que son vigilantes, pero andan vestidos normal, no traen nada, no dan confianza, algunos no sabes quiénes son. Luego los vemos tomando, y ¿así nos van a vigilar? Pues no, pero aquí es un lugar sin ley, todo mundo hace lo que quiere, por eso surgen estos tipos y hay robos y de todo, hasta prostitución", afirmó la comerciante.

Otro de los locatarios entrevistados aseguró que siempre ha existido el cobro de piso en la Central de Abasto, y surgen "vigilantes".

"Pero en las últimas semanas han llegado sujetos que ofrecen seguridad por la delincuencia que se vendrá después de la pandemia. Algunos antes eran diableros de aquí, a otros no los conozco. Son chavos tatuados y eso abunda por aquí, algunos que venían a pedir la ´cooperación´ traían la gorra, pero ahora ya muchos la traen", dijo un comerciante de la zona de abarrotes.

Recientemente la gorra ha cobrado popularidad y algunos comerciantes ya las usan como una prenda de vestir. Por ello para los locatarios ya es difícil distinguir quienes pertenecen o no a los "vigilantes".

También hay comerciantes que dijeron desconocer sobre los grupos de vigilancia.

"No, mira aquí hay seguridad privada, hay unos (comerciantes) que hasta azules (policías de la Policía capitalina) tienen, pero no aquí no hay de eso. La gorra sí la he visto pero es una moda, se dice que aquí pasan cosas raras, que rifas, que robos y la madre, pero pues son los mismos que andan de ratas. A los que trabajamos bien no nos pasan esas cosas", declaró un comerciante de lo zona de verduras.

Las cifras en la Central de Abasto

Datos de la Fiscalía capitalina revelan que de enero a mayo se han registrado siete denuncias por tentativa de extorsión y 88 por robo a negocio sin violencia en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

En 2019, se abrieron 12 carpetas de investigación por tentativa de extorsión, 5 por extorsión, 375 por robo a negocio sin violencia y 38 por robo a negocio con violencia.

