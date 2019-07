''Aunque se amparen en el anonimato, son ubicables'', Frida Guerrera habla sobre amenazas

Desde hace más de 13 años, Frida Guerrera, terapeuta y activista, se dedica a contar y dar voz a las historias de feminicidio o de violencia de género. Simultáneo a sus actividades, tener que sortear con amenazas de muerte y mensajes de odio no es algo nuevo en un país donde las mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos son violentados, amenazados y asesinados de lo cual Frida no está excenta pero que dice que es algo a lo que "no debemos acostumbrarnos".

"Es un tema que no para, es algo que pasa todo el tiempo (ser amenazada) pero de pronto se acentúa", explica Frida.

En septiembre de 2017, Frida Guerrera cuenta que fue amenazada en su canal de YouTube por un hombre que se hace llamar Said García.

"En aquel momento, las amenazas empezaron a llegar como en un "paquete" en marzo y abril, pienso que tuvieron alguna relación con las de septiembre. Todas las amenazas decían que me iban a tirar a un basural, que me iban a matar, que me iban a comer los perros y 100 por ciento llenas de carga violenta y sexual horrible", cuenta Frida.

Entre ella y su compañero identificaron y rastrearon por internet al sujeto y acudieron a denunciar a la Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión (FEADLE), quienes según relata, fue una denuncia totalmente ignorada.

"No fue hasta el cambio de administración que se reactiva mi caso, una nueva MP y un nuevo asesor quienes ayudan y ahora tendremos una primera audiencia con este hombre", explica.

Sin embargo, este fin de semana, mientras estaban a espera de la audiencia de Said, varias cuentas de Twitter comenzaron a amenazar a Frida y a defender a "@GalloPlaqueto", otro agresor que fue asociado en una columna de Humberto Ríos Navarrete, publicada en Milenio.

No, jamás debemos habituarnos a cosas como estás. No lo denuncies para que le cierren la cuenta, las denuncias se hacen con las autoridades correspondientes, es justo como dimos con uno de los perpetradores que me amenazó en 2017. #NONOSVANACALLAR #NOLESTENEMOSMIEDO pic.twitter.com/YjB4U6Iyx9 — FridaGuerrera #NIUNAMÁS (@Fridaguerrera) July 21, 2019

"A Plaqueto no se le ha ubicado, porque no se ha dado con su rastro digital y dos cuentas más ya tienen dadas de baja la cuenta. Los agresores dejan huella digital porque amenazan a otras chicas y a otras periodistas. Aunque se amparen en el anonimato, son ubicables".

NO HAY QUE BLOQUEAR

"El llamado o la petición que hacía ayer era no bloquear ni denunciar las cuentas porque se borra el rastro y deja de ubicarse".

Por ello, investigar es una muestra clara que no se van a quedar sin castigo y que quede como precedente de que no quede impune, concluye Frida.

AGRESIONES A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS

De acuerdo con información de ARTICLE 19, 127 periodistas han sido asesinados en México en los últimos 19 años.

De esta cifra, 7 periodistas han sido víctimas de la violencia en lo que va del sexenio actual.

Asimismo, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los países latinoamericanos se han disparado las agresiones y actos de intimidación en contra de quienes defienden los derechos humanos.

"La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas", explican.