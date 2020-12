Aunque haya camas, no siempre hay ventiladores o personal para covid

Los hospitales de la Ciudad de México están al borde de la ocupación total por personas contagiadas de la covid-19. Aunque en las páginas informativas del gobierno se muestren con disponibilidad media o desde el 911 a los pacientes se les envíe a algunos donde supuestamente hay camas, los enfermos y sus familiares observan que no siempre son recibidos.

La razón es que en el lapso en el que llegan al hospital, ya llegó otra ambulancia con dos o tres enfermos, o puede ocurrir que sí hay camas pero no hay ventiladores disponibles o incluso personal especializado para la atención médica, expone Octavio, quien trabaja en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), el cual se encarga de enviar a los pacientes a hospitales covid-19.

SON CANALIZADOS

De acuerdo con Octavio (nombre cambiado a petición del entrevistado), los familiares llegan a los hospitales luego de que llaman al 911 y los canalizan al CRUM donde si tienen previa valoración médica o acercamiento con servicios de salud, ya sea enfermería, paramédicos o de rescate, o reúnen los datos y las características de pacientes covid como dificultad respiratoria, entonces desde el centro deciden a cuál hospital lo mandan, ya sea si requiere una consulta, hospitalización, terapia intensiva o algún procedimiento aparte por alguna enfermedad de base que complique el panorama.

"Eso es en un escenario ideal", dice. "Pero ahorita los hospitales no tienen capacidad de recepción; cada vez hay más médicos y personal de salud muertos. Entonces hay menos personal. Como trabajador de la salud, al final del día te puedes enfermar y si antes te ibas un mes, ahora te vas 15 días. No hay tiempo para que te recuperes y tienes que regresar a trabajar porque necesitas hacerlo. Hoy por hoy ya regresaron los médicos cubanos que no saben absolutamente nada, no sabemos por qué están aquí".

EL PERSONAL HA SUFRIDO BAJAS Y CANSANCIO

Con cada vez más médicos muertos y personal enfermo o cansado, se complica, agrega.

Agrega que no todos los hospitales públicos tienen medicamentos y llegar a uno privado tampoco es garantía, ya que algunos carecen de los insumos necesarios.

"Si el enfermo va al ISSSTE y encuentra cama, luego se enfrenta a otras cosas. No hay medicamentos suficientes, y si hay, a veces debe pasar tres turnos para que se lo pongan, pese a que hay personal que debe trabajar hasta tres turnos al día, algo que también ocurre en los hospitales privados y se requiere más gente para cubrir. Si alguien se atreve a decirlo en redes le va mal. Tenemos prohibido dar información a medios".

FALTAN VENTILADORES O PERSONAL ESPECIALIZADO

Como se mencionó antes, aunque en la página de hospitales del gobierno capitalino aparezca que algunos tienen disponibilidad media no hay garantía de encontrar camas. La respuesta que obtienen es que están saturados pero es probable que sí haya camas, pero a veces carecen de ventilador o falta personal médico especializado, dice Octavio.

"Supongamos que hay 10 camas y ocho están ocupadas. Hablas y en el reporte aparecen dos camas disponibles, pero en el lapso que transcurre mientras llega el paciente al hospital puede llegar otro o dos o hasta tres integrantes de una familia. Cuando me mandas a otro paciente por la urgencia ya se me llenó el espacio.

"Otro caso es que de 10 camas tengo 8 ocupadas, pero las 2 libres en lugar de ser atendidas por médicos, no hay quien las atienda. A lo mejor tenemos camas pero necesitas ventilador y si no hay disponibles, entonces no tiene caso que lo recibas", agrega.

Cuestionado sobre si sólo atienden casos más graves, dice que están recibiendo a los que tienen saturación de oxígeno muy baja o tienen otra falla, pero si tiene oxígeno en casa o lo consigue, es más fácil para sus familiares atenderlos en su domicilio.

"Podríamos tener más casos", reconoce.

PEOR QUE MAYO

Octavio dice que la situación en cuanto a número de casos es similar a la vivida en mayo, mes que será recordado por su alto número de contagios. Sin embargo, también observa algunas diferencias. Entonces había más personal y medicamentos, ahora ambos escasean.

Sobre el personal, aunque algunos habían fallecido o estaban enfermos, eran los menos. Pero en casi 10 meses ya hay más personal que perdió la vida o enfermaron más.

"No es lo mismo trabajar y saber que tu compañero está intubado o que murió hace 15 días".

Otro tema es que pese a que hace falta personal, los médicos quirúrgicos no trabajan en la covid-19 porque no es su área.

"Son muy pocos los que están colaborando, en su mayoría no lo hacen, se pierden, se quedan en su consultorio, checan y se van y reciben su salario. Algunos no trabajan por un tema de cuidar salud y otros no quieren, es la mayoría".

Octavio comprende la posición de dichos médicos; sin embargo, considera que sí podrían ayudar sin exponerse, en algunas labores.

"Si alguien no te puede ayudar mano a mano, pero con que tome muestra, que reporte los resultados de laboratorios, pero no lo hacen. Imagínate la sobrecarga sin insumos, dos o tres turnos y debes trabajar por los que no lo hacen en covid, pero sí cobran".

EN EL SIGLO XXI SÓLO RECIBEN A LOS MÁS GRAVES

Otro integrante del personal médico, en este caso del Centro Médico, explicó a La Silla Rota que ahí sólo se recibe a los pacientes más graves, con niveles de saturación de oxígeno básico, pero incluso si ven que requiere hospitalización pero no es tan grave, lo mandan a la unidad que está en Gabriel Mancera, que de todos modos también está saturado.

Llegas como paciente, no te hacen la prueba hasta que tengas síntomas, y si estás oxigenando bajo pero no estás grave te mandan a otra unidad o a su caso, a la de Gabriel, a la Clínica 8 o al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahí hay más espacios. En el Centro Médico, son tres pisos de atención covid, pero sólo el primer piso tiene respiradores y es mucha gente la que llega", lamenta.





(Sharira Abundez)