Aunque es voluntario, presionan a burócratas a comprar rifa de avión

Directores de área de dependencias capitalinas mandan mensajes a jefes de unidad departamentales (JUD) para que compren o cooperen para la compra de boletos de la rifa del avión presidencial.

"Te encargo lo del avión. Recuerda que esto hay que verlo como un trabajo de equipo", le dijo uno de ellos a su JUD, luego de que del área de Capital Humano le avisó al director que el JUD aún no cooperaba para la compra del avión, que será rifado próximamente y cuyos recursos irán al sector salud.

De acuerdo con la fuente consultada, el dinero se entrega personalmente y en efectivo a los jefes de los empleados. Hay un tabulador de cooperación: los titulares de cada secretaría deben poner por lo menos mil pesos, es decir dos boletos. Los asesores deben poner el monto para uno, es decir 500 pesos. Lo mismo se aplica para los coordinadores o directores generales.

Los directores de área o coordinadores cooperan con 300, los subdirectores con 250, los JUD con 200, los líderes coordinadores de proyecto con 150, y los enlaces y los de honorarios con 100.

El tema de la coperacha para la rifa ha volado en las redes sociales. Pero lo que dicen es que no hubo un oficio de por medio para invitarlos a comprarlos. La orden fue boca a boca, a la antigüita: los titulares se lo informaron a los directores, y ellos a su vez a los subdirectores.

Quien lleva el control de los que ya mostraron su compromiso con la compra de boletos para la rifa del avión, es la dirección de Finanzas de las dependencias.

ES EXHORTO

Como la cooperación es voluntaria, no se les ordena, sino que se les exhorta a cumplir. Quienes se salvan de ser exhortados son quienes pertenecen al personal de base, tanto sindicalizados como no sindicalizados.

"Digamos que sólo al personal de confianza o de estructura los exhortan", dice la fuente.

Uno de los misterios es cómo participarán quienes cooperan menos de 500 pesos. La explicación es que lo importante no es el boleto, sino lo que se recaude.

No hay ninguna aclaración de cuántos boletos se comprarán y como se hará la entrega al ganador del premio.

DENUNCIA DIPUTADO

Una de las denuncias que se han expuesto es la del diputado local panista Jorge Triana, quien en su cuenta de twitter escribió lo siguiente:

"Tengo denuncias de funcionarios de dependencias del @GobCDMX que acusan que están siendo presionados para comprar boletos de la rifa fraudulenta de @lopezobrador_. El expolio se opera personalmente a través de las áreas de recursos humanos y se cuida que no haya testigos", escribió en su cuenta @JTrianaT.

ES VOLUNTARIO: SHEINBAUM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto, en su conferencia de prensa. Dijo que sí han ofrecido los cachitos para la rifa, pero aseguró que la compra de los boletos era un acto voluntario.

"No hay nada obligatorio evidentemente, es absolutamente voluntario. Sí hemos dicho, quien quiera comprar cachitos, como lo hace cualquier ciudadano que queremos contribuir al sector salud público, que es el destino que van a tener todos los recursos de la rifa. Pues yo ya compré cuatro cachitos", presumió la mandataria capitalina.

Admitió que también se le recuerda al personal que no dejen de comprar los boletos, eso sí, no de manera obligatoria.

"Este... y pues les decimos a la gente ´compra tu cachito, no se te vaya olvidar´, pero de ahí a que estemos haciendo algo obligatorio, por ningún motivo; y si alguien piensa o alguien le dijo que era obligatorio, no es obligatorio, y si alguien lo está obligando, pues que presente su denuncia a la Contraloría, porque no, no es así", reiteró.

El avión no se entregará al ganador de la rifa, sino que habrá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. El sorteo se celebrará este 15 de septiembre.