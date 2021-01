Aún sin regularizar, abasto en lecherías Liconsa de la Metrópoli

Luego de que el pasado 4 y 5 de enero se reportara desabasto de leche Liconsa en varios puntos de la Ciudad y el Estado de México, este Día de Reyes en algunas zonas continúan sin leche mientras que en otras se reanudó el abasto sin que todavía no se llegue a los números regulares de la capital, mientras que el Estado de México reporta que todo está bajo control.

En la Ciudad de México, específicamente la alcaldía Benito Juárez, la lechería del Conjunto urbano presidente Alemán permanece cerrada y un letrero anuncia que "se suspende la venta de leche hasta nuevo aviso".

Conjunto urbano presidente Alemán, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez

En la alcaldía Azcapotzalco todavía no se regulariza el abasto del alimento que se suspendió desde el lunes. En una lechería ubicada en la calle Norte 67, col. Obrero Popular, que opera tres veces a la semana, hoy recibió la mitad del abasto normal, es decir, sólo llegaron 360 de los 720 litros que les abastecen normalmente. En la lechería de la colonia Tlatilco, que opera diariamente, hoy recibió 260 de los 520 litros que recibe diariamente.

Lechería Liconsa ubicada en la colonia Tlatilco

Lechería Liconsa de la colonia Obrero Popular

NO HAY DESABASTO EN EDOMEX

Por otra parte en municipios del Estado de México, como Huixquilucan, Toluca y Tlalnepantla, no ha habido ningún reporte de fallas en el abasto.

Pese a las denuncias de algunos de los beneficiarios que han acusado que desde el pasado 04 de enero se registró la falta del lácteo fortificado, pese a que es considerado un alimento esencial en la alimentación de los mexicanos.

Lechería Liconsa ubicada en la colonia El Parque, en Toluca

Al realizar un recorrido por diversas lecherías de la zona norponiente del Valle de México, concesionarios de estos establecimientos informaron que, a pesar de que sí fueron advertidos que podrían registrarse un desabasto o una baja en la distribución de la leche, éste no ha ocurrido, por lo que, a lo largo de esta semana han recibido los mismos litros que hasta antes de este anuncio.

La concesionaria de la Lechería 11071, ubicada en Huixquilucan Centro, Juana Ortega Ramírez, explicó que este centro de abasto continúa operando de las 06:30 a las 09:00 horas de lunes a sábado y no se ha reducido la dotación de los 800 litros que reciben diariamente para los beneficiarios.

Indicó que tampoco se ha notificado de un aumento en el precio que se pudiera derivar del desabasto, por lo que se sigue ofertando el litro a 5.50 pesos como desde hace más de dos años, en apoyo a las familias.

Por su parte, la concesionaria de la Lechería 130005, ubicada en la comunidad de Dos Ríos, también en Huixquilucan, mencionó que la distribución se ha realizado sin contratiempos en los últimos días y solo se ha atendido a población de comunidades aledañas en las cuales se ha tenido que cerrar el centro de abasto por casos de covid-19 entre los concesionarios, pero descartó que se deba a la falta de la leche fortificada.

Por su parte, los beneficiarios que acuden dos o tres veces a la semana a estas lecherías descartaron que los concesionarios les hayan limitado el producto o que no hayan alcanzado el mismo como ocurre rutinariamente.

"Yo no he tenido ningún problema, pues siempre he encontrado leche y eso es bueno porque es importante porque mis hijos toman mucha leche y es un alimento esencial", comentó Dulce Morales, beneficiaria de Liconsa.

Al realizar un recorrido por la planta de Liconsa, ubicada en el Centro de Tlalnepantla y la cual abastece a la región norte del Valle de México, trabajadores señalaron que ésta está operando sin contratiempos y la distribución se realiza de manera normal, por lo que no se ha visto una reducción en el número de unidades que salen de la planta, aunque Liconsa reconoció retrasos "menores" en el suministro de leche en algunos establecimientos de la zona norte del Valle de México.

En Toluca, por ejemplo tampoco se reporta un desabasto de leche. Colonias como El Parque reportan un funcionamiento normal.





(Sharira Abundez)